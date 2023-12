Lilia Lemoine: "El boleto de colectivo es un problema muy porteño, la gente está dispuesta a pagar $250"

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aseguró que luego de las medidas anunciadas por Luis Caputo “la gente está preocupada porque la campaña del miedo fue muy efectiva” y comparó la situación actual con el aislamiento obligatorio del 2020. Sobre el aumento en las tarifas, aseguró que le “parece un problema muy porteño” y que, si bien “el shock es necesario, la recuperación es gradual”.

“Ahora va a haber una suba en la tarifa de los transportes que es normal, no puede ser peor que el aislamiento del 2020”, opinó la diputada libertaria y aseguró que “la gente está dispuesta a pagar un boleto de $250”, porque “en el interior del país el boleto está a $300, en Buenos Aires a $60, pero un caramelo te sale $70”. “Sí se van a licuar los salarios fijos, pero eso no es nuevo, lo dijimos y la gente lo votó. Esto era un tren que venía a toda velocidad y había que tomar medidas de shock para frenarlo e impedir un colapso mayor”, detalló.

Respecto al aumento en las tarifas de los servicios básicos, en entrevista con radio CNN, Lemoine informó que “va a haber una renegociación de los contratos con las empresas. Las empresas pueden aumentar los precios para sincerarlos, pero en el 2020 si no pagabas no te cortaban el servicio. Al haber un shock, si todo sube muy de golpe, hay que darle facilidades de pago al usuario. No se va a perseguir al pueblo para que pague ya”.

Lemoine: "Javier Milei ya no es mi amigo, es el presidente de todos los argentinos".

“Ya se anunció que va a haber un 1% diario de inflación, esto no es responsabilidad nuestra. Hay que ver, no se terminaron de presentar todas las medidas y hay algunas que acomodan otras. Luis Caputo fue claro y conciso, pero no podía explayarse una por una. Sincerar el valor del dólar va a ayudar a que haya señal de precios, por ejemplo. En la economía hay que mirar todo lo relativo, no mañana”, reflexionó.

La diputada defendió que “los anuncios de Caputo sí se corresponden con lo que dijo Milei porque eso se propuso, era parte” del proyecto. “Las promesas se van a cumplir porque son propuestas”, postuló Lemoine y pidió paciencia ya que “pasaron cuatro días desde que asumió Javier”. Además, se refirió a la ley Ómnibus y declaró: “Estamos aguardando, no hay vacaciones para nadie, nadie se va. Estamos todos trabajando y buscando apoyo de otros diputados”.

En ese sentido, la diputada aclaró: “No somos minoría en el Congreso porque toda la gente del PRO y de otros bloques se están sumando, por supuesto que son nuestros aliados naturales. También confío en que esto no sea gobernar para un partido y lo digo por la gente de Unión por la Patria: es gobernar para un pueblo. Lo que hizo Victoria ayer demostró que sí se puede”, destacó en referencia a la sesión especial para definir autoridades que encabezó la vicepresidenta, con abstención de todo el peronismo.

“El ruido que hicieron Milei y Villarruel en la Legislatura porteña fue tan estruendoso que generó un terremoto a nivel político. ¿Se imaginan lo que pueden hacer 38 del núcleo duro, más todos los que se sumen?”, indagó con satisfacción la diputada, quien insistió en que no llegó a su banca siendo “la peluquera de Milei”, y repasó su camino de militancia junto a José Luis Espert y el trabajo realizado en los últimos cuatro años dentro del Partido Libertario. También aclaró: "Javier Milei ya no es mi amigo, es el presidente de todos los argentinos".

Asimismo, Lemoine aseguró que entiende “la preocupación de la gente que tiene un negocio y tiene que pagarle a sus empleados, porque la campaña del miedo fue muy efectiva y le dijeron que no van a poder pagar el pasaje de colectivo ni comer. Yo quiero decirle a la gente que recuerden que, durante el 2020, no podías viajar ni aunque tuvieras plata. No podías salir, si estabas enfermo no podíamos buscar un médico, estuvimos un año encerrados y nos destruyeron sin necesidad, por torpeza política”, comparó.

“Entonces había un concepto que usaba la ministra de Seguridad de Cristina (porque nunca fue Alberto), que era ‘hay que medir la temperatura social’. Como están las cosas, debe estar hirviendo, pero asombrosamente en la calle la gente me dice que está asustada, que saben que las cosas iban a ser difíciles, pero ayer se me acercaron dos votantes de Patricia (Bullrich) y me abrazaron. Entienden que hay que bancar tiempos difíciles, como nos hemos bancado en muchas ocasiones”, argumentó y afirmó que “estamos peor que en la época del Rodrigazo”.

Lilia Lemoine aseguró que “nadie cree ya en los políticos”

En la misma entrevista, Lilia Lemoine repasó su vínculo con la política y contó que “salió del clóset libertario” escuchando las ideas de Javier Milei a través de redes sociales, con videos que le enviaban adolescentes y jóvenes militantes. Reveló que a los 17 años participó de un ateneo radical, pero que se alejó porque la “usaban” y que le parecía “raro” prestar “un servicio público” mientras le daba clases de arte a chicos.

También expuso que la primera vez que votó fue a Fernando de la Rúa: “No voy a juzgar si era un buen o mal hombre, yo lo había votado y quería que siguiera en el poder porque yo no nací en democracia, pero se me explicó en mi casa que era fundamental para que un país fuera feliz. Me decepcioné de que la gente no se diera cuenta de que era un golpe”, lanzó y añadió: “Yo lo que leí entre líneas fue que De La Rúa se iba porque lo estaban rajando y hubo un expresidente que perdió un hijo, mucha violencia, y yo en su momento me puse en su lugar y lo entendí”.

Sin embargo, relató que esa experiencia la alejó de la política y que tuvo “que pagar un montón de multas por no querer votar”. La vicepresidenta del partido Libertario nacional admitió que “el Estado supuestamente tenía que protegerme”, pero que le generaba bronca ver que el gobierno “tomaba regulaciones y medidas para que yo no pudiera trabajar”. “Más de grande superé mi bronca hacia los políticos enfocándome en rebuscármelas”, dijo y sumó: “Para mí la gran mayor parte de los argentinos es naturalmente libertaria y no lo sabe”.

“Creo que hay mucha gente como yo porque me la cruzo y hablo con ella todos los días. Nadie cree ya en los políticos”, exclamó la diputada electa. Sin embargo, repuso que “se metió en política” cuando empezó a militar en el partido libertario y apuntó que ya hace cuatro años imaginaba que Javier Milei sería presidente de la Nación porque “tenía razón” y en la gente “tocó la fibra que me tocó a mí. No entendíamos por qué no se podía cambiar la política y llegó Milei diciendo que hay que sacarlos a patadas en el culo”, recordó.

A pesar de ya ser oficialismo, Lemoine consideró que “los políticos nos están comiendo la vida, se están quedando con nuestras vidas para mantener sus privilegios” y confesó: “Yo siempre miré mucho afuera porque lo que pasa en el norte suele repercutir dos o tres años después en Argentina, porque sabemos que la cultura se utiliza para modificar la opinión pública. Es como la ventana de Overton, para allanarle el camino a los políticos y que después hicieran lo que quisieran”, espetó y defendió la “batalla cultural”.

