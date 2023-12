Dólar a $800: alertan que la dinámica inflacionaria podría licuar la devaluación en pocos meses

Tras la implementación de un salto cambiario de 118% por parte del gobierno de Javier Milei, crece la incertidumbre en torno a un eventual atraso del dólar oficial, hoy en $800, por los fogonazos inflacionarios que se esperan para los próximos meses y la meta de microdevaluaciones de 2% mensual que anunció Luis Caputo.

El paquete de medidas económicas dado a conocer por el ministro de Economía incluyó, entre otras nueve iniciativas, una brusca devaluación para acortar la brecha cambiaria, fomentar las exportaciones, recomponer las reservas del Banco Central y revertir el déficit comercial.

Lo cierto es que tanto el Palacio de Hacienda como las consultoras privadas proyectan una inflación por encima del 20% e incluso mayor para los meses próximos debido al pass through -traspaso a precios- que implicó el movimiento del dólar mayorista, el encarecimiento de las importaciones y la liberación de los precios.

Pese a que el tipo de cambio se encuentra en un nivel similar al de la salida de la Convertibilidad en 2002, cuando pasó de $1 a $4, algunos especialistas vislumbran que la llamarada inflacionaria podría licuar el hondo ajuste del billete verde que aplicó Caputo.

La inflación podría licuar la devaluación: el antecedente

En tal sentido, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, estimó que "con la inflación proyectada para el trimestre diciembre-febrero, de mantener el crawling peg en torno al 2% mensual se llegaría a finales de febrero con un tipo de cambio real de $826".

Bajo la perspectiva del analista económico, con una dinámica inflacionaria "tan por encima del ritmo del tipo de cambio, una apreciación cambiaria fuerte luce inevitable" en un futuro de corto/mediano plazo.

En diálogo con PERFIL, Vitelli alertó que en caso de que se produzca un atraso cambiario de envergadura, condiciona la posibilidad de volver a devaluar ya que puede "espiralizar aún más la inflación sobre todo teniendo en cuenta que las medidas adoptadas son de tinte ortodoxo sin demasiada presencia de la heterodoxia para frenar también la indexación".

El antecedente inmediato de los precios "comiéndose" los efectos devaluatorios data de agosto de 2023. El lunes posterior a las PASO, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa convalidó una suba de 22% del dólar oficial.

El acomodamiento de la variable tuvo un impacto directo en el costo de vida: trepó de 6,3% en julio a 12,4% en agosto. En septiembre, el INDEC registró un incremento de 12,7%, el más alto desde 1991, y el tipo de cambio real retrocedió al nivel previo a las PASO pero con una mayor nominalidad.

Inflación y dólar: cómo evolucionarán en los próximos meses

Consultado por este medio, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, consideró "difícil" que se produzca un atraso cambiario en los meses venideros dada la magnitud del salto que se produjo: de $363 a $800 en un solo día.

Para Menescaldi, la apreciación del dólar está anudada a "la confiabilidad del programa y qué porción se traslade a precios". A la vez, sumó como factores determinantes las disputas salariales y las puja por los ingresos y el comportamiento de la actividad económica.

Siguiendo esa línea argumental, el consultor planteó que la fuerte contracción de la economía que pronosticaron Caputo y Milei como consecuencia del "plan Motosierra" le pone un límite al alza de los precios. "Probablemente tengas una suba inicial más alta y después tenga que ir reduciéndose en la medida que no se logre vender", señaló en alusión a las ventas de empresas de todos los rubros.

Coincidió el director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Zack, al apuntar que la efectividad de las medidas está atada a "la magnitud del traspaso a precios tanto de la devaluación como de la quita de subsidios a las tarifas y de cuánto perdura ese traspaso".

"Si el traspaso es relativamente acotado y se disipa rápidamente en el tiempo, entonces el tipo de cambio no quedaría apreciado y, por lo tanto, no sucedería el atraso. Si el traspaso es intenso tanto en magnitud como en duración, entonces efectivamente el tipo de cambio puede volver a quedar atrasado. Eso no lo sabemos ahora pero es un riesgo muy fuerte", sostuvo Zack.

En caso de que se dé el segundo escenario, el economista vaticinó que "es probable que siga habiendo todos los problemas que teníamos hasta ahora pero con una nominalidad mayor". Es decir, con un dólar más alto en términos nominales pero no si se lo evalúa contra la inflación.

Por su parte, el jefe de Research de Ecolatina, Santiago Manoukian, destacó que la subida cambiaria instrumentada por La Libertad Avanza "está pensada justamente para sobrerreaccionar sabiendo que la inflación que viene detrás va a ser muy elevada y va a apreciar el tipo de cambio".

"Como en cualquier programa de estabilización, la corrección inicial del tipo de cambio tiene en cuenta que después se va a apreciar y no que se va a mantener en el mismo nivel. Eso está dentro de los planes. No creemos que mantengan el 2% de crawling todos los meses. Probablemente sea un poco más elevado para limitar ese atraso que irremediablemente va a ocurrir", aclaró el economista.

A juicio de Manoukian, el Gobierno debe apuntar a coordinar expectativas de inflación hacia la baja después de que concluya la fase de correcciones de precios relativos mediante el ancla fiscal, con recortes del gasto público y achicamiento del déficit, y monetaria, con el fin de la emisión y limpiar los pasivos remunerados -Leliq y pases- del Banco Central.

Inicio del plan Caputo: se desplomó la brecha y el BCRA sumó reservas

Una de las finalidades de la depreciación del peso era reducir la brecha cambiaria heredada del 150% entre el tipo de cambio oficial y los financieros. En los primeros dos días, la devaluación de 118% logró, por el momento, su cometido: la diferencia entre las cotizaciones se acortó a 23,7% luego de que el dólar blue cierre a $990.

En simultáneo, el valor más alto de la moneda norteamericana le permitió al BCRA comprar USD 520 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en las últimas dos jornadas, posicionando a las reservas brutas por encima de los USD 21.000 millones.

En lo que va de 2023, la autoridad monetaria sacrificó más de USD 23.000 millones y la gestión del Frente de Todos dejó las reservas netas -descontados los pasivos del Central- en un terreno negativo que oscila entre -USD 11.000 millones y -USD 12.000 millones.

