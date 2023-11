Falta arroz en góndolas, pero sobra en los depósitos y en los molinos

Esta semana el precio del arroz aumentó 20% para algunos minoristas. De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, según los últimos datos del Indec, este alimento básico incrementó su valor un 277%. A esto se le sumaría, según representantes de cámaras de supermercados y almaceneros, faltantes en primeras marcas y variedades.

“El tema del abastecimiento se fue normalizando, pero sí seguimos con el problema del arroz. Solamente estamos consiguiendo el grano largo fino, que es el arroz más económico”, afirmó a este medio Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA). Agregó también que el problema lleva al menos 45 días y que “antes de que se produjera el faltante un paquete de arroz salía $400, hasta $450 dependiendo de la marca. Hoy lo poco que está apareciendo lo estamos pagando a $900 de costo”. En cuanto a variedades, aseguró, no se consiguen. “Todo lo que es el grano doble carolina o integral no está en las góndolas. También faltan primeras marcas, están desaparecidas”, concluyó.

Sobre el porqué de este faltante, a algunos minoristas los proveedores les explicaron que producto hay, pero no lo estarían comercializando. “Los productores entregaron lo que necesitaban para cerrar el año y pagar los gastos de la próxima cosecha, vendieron lo que necesitaban vender y lo demás lo guardan porque tener efectivo en la casa o dólares no les sirve, entonces lo guardan como una forma de inversión”, afirmaron comerciantes del interior a PERFIL.

Empresarios que prefirieron mantener el anonimato indicaron a este medio que lo que está sucediendo con el arroz no es específico del rubro, aunque sea más notorio. “Hay dos realidades distintas: las de las empresas grandes, que pueden guardar, y las de las empresas más chicas. Pero en todos los casos esto tiene que ver con el desfasaje inflacionario que ha provocado que algunos empresarios no quieran vender porque las inversiones y los insumos están en dólares y el precio de venta no llega a compensar”. Según explicaron, “los costos se han elevado tremendamente y la industria tampoco te paga los precios que tendría que pagarte porque también está con problemas. Es una sumatoria de cosas que produce que haya falta de abastecimiento”. Comentaron además que algo similar a lo que ocurre con el arroz está empezando a pasar con otros productos como el té y el café. “Todo esto trajo este problema con el abastecimiento que, acompañado con el tema logístico por el aumento y faltante de combustible, empeoraron la situación”, detallaron.

“Hace ya algún tiempo tenemos 'cuotificadas' las entregas de mercadería. Además del arroz, otros productos que nos están limitando en las ventas son los aceites, las harinas, el azúcar y la leche en polvo”, agregó a este medio Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba. En el caso de esta provincia, noviembre llegó con un aumento del 20% en el arroz.

En Entre Ríos, una de las principales provincias productoras, el arroz no falta, pero los aumentos son sustanciales. “Los silos están llenos de arroz, pero aparentemente no lo quieren vender. Están esperando aumentos, no lo sé. Lo que sé es que el arroz aumentó fácil un 40% en el mes”, afirmó a PERFIL Héctor González Pavan, tesorero de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA) y comerciante de esa provincia.

“Las empresas grandes tienen cómo aguantar esto, y a ellos tal vez les sirve guardar su producción hasta conseguir un precio de venta que les convenga”, agregó.

Fuentes del supermercadismo argentino afirmaron que no hay desabastecimiento, pero sí faltante de algunos tipos o marcas de arroz. Según argumentaron, el problema es que el producto tuvo inconvenientes con la cosecha y “se perdió más de la mitad”.

PERFIL intentó contactarse con molinos arroceros, pero no obtuvo respuesta. “La empresa prefiere no hacer declaraciones al respecto”, comentaron en uno de los casos. Desde las cámaras y cooperativas desmienten que haya faltantes.

Según un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) en las últimas tres décadas los productores de arroz en Argentina se redujeron un 70%. De acuerdo con los datos de la Universidad, si en 1990 en Argentina había 600 productores, hoy quedan solamente unos 170.

Sin embargo, no todo el panorama es negativo. Las restricciones a las exportaciones de arroz que el Gobierno de India impuso en julio pueden representar una oportunidad de nuevos negocios para los países del Mercosur y, por ende, para Argentina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en agosto el precio mundial del arroz alcanzó su nivel más alto en quince años.

En Argentina, de acuerdo a los últimos datos del Indec, el producto que se vende a los consumidores aumentó 26,4% en septiembre, un número que lo coloca muy por encima del índice de precios general, que fue de 12,7%, y también del índice de precios de los alimentos, que fue de 14,3%.