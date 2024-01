Luis Juez sobre la situación en Ecuador: “es producto de muchos años de romantización de los carteles de narcotráfico"

Luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró el país en estado de "conflicto armado interno", un grupo de encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió el martes pasado la transmisión en vivo de la televisión pública TC en Guayaquil.

En una entrevista con ElDoce.tv, Luis Juez, ex embajador argentino en Ecuador, explicó la realidad del narcotráfico en la región. "Me tocó ser embajador en Ecuador y ahí era muy fácil de percibir el nivel de deterioro que habían adquirido a partir de la romanización del narcotráfico mezclado con la cuestión ideológica", indicó.

El ahora diputado comentó que durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), se rumoreaba que gran parte de la cúpula de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) habían trasladado a sus familias a vivir en Ecuador, donde tomaron el puerto de Guayaquil para concretar sus negocios y operaciones.

El levantamiento criminal amenaza el plan de recuperación en Ecuador

"No había desconocimiento de la política de que esto estaba sucediendo. Hoy no hay cárcel en Ecuador que el narco no la maneje", aseguró Juez.

El panorama actual en Ecuador "es producto de muchos años de romantización de los carteles de narcotráfico y todo lo que eso trae aparejado", agregó.

Esta realidad, para el referente, no está lejos de Argentina ni de la provincia de Córdoba. "El nivel de organización narco que hay en Córdoba y en muchos distritos urbanos de Córdoba no es muy distinto al que a mí me tocó presenciar y visibilizar en Ecuador", concluyó Luis Juéz.