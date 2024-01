Más crisis, más narcos: la dura advertencia del padre Mariano Oberlin

El cura párroco Mariano Oberlin hace tiempo advierte sobre el crecimiento de la estructura narcotraficante en Córdoba Capital y ahora, con el agravamiento de la crisis económica, cree que “la gente que va a quedar afuera del sistema” puede incurrir en “aceptar las condiciones narcos para sobrevivir”.

Las graves amenazas narco que recibió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también encendieron las alarmas en Córdoba ante eventuales réplicas o ataques violentos del crimen organizado en esta provincia. El grave conflicto en Ecuador vinculado al narcotráfico no hace más que profundizar el terror.

“Percibo que en Córdoba sigue todo igual. Desde hace muchos años aquí el narcotráfico viene creciendo sistemáticamente. Entonces, cuando digo que sigue igual estoy diciendo que está creciendo igual que siempre”, reflexionó el padre Oberlin en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Como ya se sabe, el párroco realiza desde hace años una tarea pastoral y social en una de las zonas rojas más vulnerables de la capital provincial. En esos barrios del este de Córdoba “hay un montón de gente, la amplísima mayoría, que la está pasando mal y elige no hacer mal las cosas”, aclaró.

Sin embargo, reconoce que el agravamiento de la situación económica “termina siendo un caldo de cultivo para que más personas se terminen metiendo en ese tipo de actividades, que son sumamente rentables y que son fácilmente accesibles”.

“Acá cualquiera le dice a un narco ‘quiero vender’ y si no es para la venta, es para ser guardia, es para ser campana, es para guardar, u otros puestos dentro del sistema del narcotráfico y que, repito, son accesibles porque, a veces, el narco es un amigo de la infancia en el barrio o un vecino, por ejemplo”, relató.

Al respecto, el sacerdote agregó: “Acá todavía no funciona como una megaestructura de Pablo Escobar para la que hay que hacer un recorrido para formar parte de ese sistema. Acá es más rudimentario, aunque claramente tiene detrás a mucha gente que tiene mucha autoridad: sin una pata en el poder judicial, sin una pata en el cuidado de la frontera, sin una pata en las fuerzas de seguridad, esto no funcionaría”.

Sin copamientos

Los vendedores de drogas son identificables en ese y otros puntos de Córdoba. O sea, la gente de los barrios sabe perfectamente quiénes son, aunque muchas veces no sepan para quién o qué bandas trabajan.

A fines de los 70 y comienzos de los 80 los primeros narcos ingresaron por los barrios del este de la capital. Incluso los vecinos más viejos saben que fue una mujer la primera vendedora de sustancias.

“Ahora hay bandas medio pesadas y no creo que cualquiera venga acá a meterse a hacer su negocio si esas bandas no lo dejan. No ha habido grandes enfrentamientos violentos en estos años. Y actualmente no percibo que hayan llegado bandas de otros lados al barrio a copar el narcotráfico”, refirió Oberlin.

Superviviencia

“Tengo el caso muy presente de un hombre que me vino a ver y me contó: ‘Mi hijo empezó a consumir. El narco le dio fiado, ahora quiere que le pague y, como le dije que no tengo para pagarle, me dijo que venda droga para él o que matará a mi hijo’. Ese caso es la muestra de que pueden ejercer presión y ofrecer salidas que de otra forma no se consiguen”.

El crudo relato del sacerdote exhibe la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven casi todas las familias en los puntos más críticos de la capital provincial. Y que, como consecuencia de sucesivas políticas públicas que no los incluyeron, están en un pozo ciego en el que la oscuridad propicia la ilegalidad.

“Venimos con una situación grave en la que la inflación venía superando ampliamente a los salarios. Ahora, con la profundización de la crisis, tarde o temprano habrá gente fuera del sistema. Y cuando vos estás fuera del sistema, te metés en lo que te dé la posibilidad de comer. Mientras más complejo es el asunto, esa gente ya no elige, tan solo acepta lo que le ofrecen para sobrevivir”, indicó el cura.

Por lo tanto, las crisis económicas favorecen a la instalación del narco, asegura Mariano Oberlin.