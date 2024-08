Recortes del PAMI: Cómo la reducción en la cobertura de medicamentos afecta a los jubilados

El cambio en las políticas de cobertura de medicamentos del PAMI está generando preocupación entre los jubilados, quienes enfrentan una reducción significativa en la financiación de sus tratamientos. Según las nuevas normativas, muchos medicamentos que antes tenían una cobertura del 100% ahora se limitan al 40% o 50%.

Pami: cuáles son los 44 medicamentos que ya no tienen la cobertura del 100%

Existen excepciones en las que ciertos jubilados, al cumplir ciertos requisitos, pueden recuperar la cobertura total de sus medicamentos. En teoría, a los pacientes crónicos también se les debería mantener esta cobertura, pero desde el sector farmacéutico aseguran que en la práctica esto no siempre se cumple. Muchos no acceden a este beneficio, por lo que es necesario evaluar cada caso de manera individual.

En busca del ahorro

Anteriormente, el gobierno pasado cubría el 100% de algunos medicamentos para los afiliados del PAMI, una medida que ayudaba a compensar los bajos haberes jubilatorios. "Hoy siguen siendo magros, pero le sacan la cobertura a los medicamentos. Esto no ayuda mucho al bolsillo del jubilado", indicó Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

La actual administración argumenta que esta reducción busca un ahorro, pero en la práctica llevó a una menor accesibilidad a los medicamentos necesarios.

Varios especialistas cuestionan el enfoque del PAMI al reducir la cobertura sin una auditoría exhaustiva sobre el consumo de medicamentos. "En lugar de controlar y auditar el consumo, lo que hacen es pasar de una cobertura de un extremo al otro", mencionó Miranda, apuntando a la necesidad de un control más riguroso sobre las prescripciones médicas.

La única policía trans en Córdoba pide volver a usar uniforme: “Mi género no condiciona mi trabajo”

"No es lo que corresponde. Auditemos los consumos. Creen que el ahorro pasa por no entregar y no es así. Si vos tenés un enfermo después se te va a poner peor. Vos tenés que entregar lo que corresponde de acuerdo a la patología que tengas", agregó.

Desde junio, un total de 1.200 medicamentos experimentaron cambios en su cobertura, afectando productos esenciales como corticoides, antivirales, antibióticos y antiinflamatorios, entre otros. Ante esta situación, los jubilados aún tienen la opción de buscar "segundas marcas" como una alternativa más accesible.

"En una misa droga de medicamentos vos tenés varias alternativas con distinto precio. La cobertura es la misma, lo que varía es que al ser más barato tiene que abonar menos el jubilado", explicó el vicepresidente.

De igual manera, la situación económica del país ha impactado de manera directa en la capacidad de los jubilados para adquirir medicamentos. La falta de dinero lleva día a día a muchos a restringir sus compras. "La realidad es otra. No hay dinero. Al no haber dinero, la gente restringe la compra. La caída de la venta ha sido de un 20% los últimos tres meses".

Impacto en las farmacias y proveedores

Por otro lado, el PAMI viene retrasado los pagos a las farmacias, lo que ha generado dificultades, por parte de estas, para reponer medicamentos y cumplir con los pagos a laboratorios y droguerías. "Todo porque supuestamente quieren cerrar el mes con déficit cero y después pagar la semana que viene. Así y todo nosotros no sabemos cuándo vamos a cobrar", subrayó Miranda.

Una aseguradora y una constructora se unen para alzar una torre de 110 departamentos y cocheras en el corazón de Nueva Córdoba

Las droguerías y laboratorios acordaron no exigir el cobro inmediato de las deudas pendientes, con el fin de "no cortar una cadena de provisión" y esperar a que se regularicen los pagos.

Las "promociones" del PAMI

En su momento, surgió el rumor de que el motivo detrás de los ajustes del PAMI era que los jubilados "consumían demasiados medicamentos o más de los que les correspondían". Esto se vinculaba con un acuerdo de la administración anterior con la industria farmacéutica, que ofrecía precios diferenciales para ciertos medicamentos, permitiendo que familiares de afiliados al PAMI accedieran a ellos con "descuentos".

Sin embargo, la teoría no puede confirmarse por completo, ya que para retirar un medicamento se requiere una receta médica electrónica, lo que garantiza la trazabilidad de quién receta y cómo lo hace. "Acá lo que está fallando es otra cosa".

Córdoba en off: el panal toma nota de los intendentes que se cortan y gestionan directamente en Casa Rosada

A medida que los medicamentos cambian de cobertura, muchos de ellos están siendo llevados al precio de venta de público normal.

"Lo que pasa es que vos no estás actuando sanitariamente. Si el jubilado necesita medicamento y no puede acceder a él por el tipo de cobertura que tiene o porque no le alcanza la plata, evidentemente va a haber un problema sanitario. No se va a poder curar, va a demorar en curarse o quizás nunca se reponga", criticó Miranda.

Desde el sector advierten sobre las consecuencias sanitarias que pueden traer estos recortes del PAMI, ya que los jubilados que no puedan acceder a los medicamentos en tiempo y forma verán afectada su recuperación, lo que generará mayores costos en el sistema de salud en el futuro.