Sergio Berni: "No hay un solo caso de éxito de lucha contra el narcotráfico en el mundo"

En una nueva emisión del ciclo de reportajes Periodismo Puro, que se emite por Net TV, el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, entrevistó al secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En un de los tramos de la entrevista, el funcionario se refirió a su visión cómo se debe enfrentar la problemática del narcotráfico.

Berni explicó que descree que de la visión "guerra contra el narcotráfico" y expresó la necesidad de desarrollar un abordaje distinto. Según él, el enfoque clásico "fracasó en todo el mundo".

—¿Rosario puede anticipar que Argentina sufra lo que Colombia y México sufren por el narcotráfico?

—El problema surge de la manera con que los países se adhirieron a un sistema que propuso Estados Unidos sobre el combate a la droga. Comienza a partir del año 1980, con Richard Nixon, cuando declaró que el enemigo número uno de Estados Unidos era la droga. A partir de ahí nace la hipótesis de la necesidad de una confrontación abierta.

—Una guerra.

—Guerra que existió. Pero surgen datos interesantes. Como que el 85% de la droga que se produce en Latinoamérica se consume en Estados Unidos. Pero los muertos los puso Colombia, México, Centroamérica, Brasil. Ese desplazamiento de la violencia del narcotráfico se llama “efecto globo”: si se aprieta el globo en una punta, el aire se desplaza a la otra. Ese desplazamiento desde Brasil empezó a llegar hacia el sur, hacia la Argentina. Tomamos nota de eso y actuamos profundamente en su momento.

—¿Por qué Rosario? ¿Su puerto, el río Paraná y su conexión con Paraguay?

—Exactamente. La vía de comercialización de la cocaína por excelencia era Bolivia, a partir del eje Colombia-Perú-Bolivia. Paraguay cambió y hoy es un centro de distribución importante de cocaína y marihuana. Mucho tiene que ver con la hidrovía, porque el 95% del tráfico de drogas se da por vía marítima. Cuando empezamos a ver este fenómeno hace ocho años hicimos una fuerte intervención en Rosario que permitió detener a la banda más importante, Los Monos. No solo los detuvimos, sino que pudimos aportar las pruebas para que sean juzgados por el delito de narcotráfico. A partir de allí, Rosario empezó a tener un problema de violencia vinculado a la distribución, no a la fabricación: a eso se sumó una gran complicidad de la policía. Esa complicidad se fue trabajando y desbaratando. Así se llegó hasta el jefe de la Policía.

ROSARIO: “Lo que sucede con el narcotráfico mucho tiene que ver con la hidrovía y la importancia de su puerto”. (FOTO: Pablo Cuarterolo)

—¿El problema hoy es mayor? La ex ministra Patricia Bullrich remarcaba el éxito de haber incrementado los secuestros de droga.

—Primero: nadie puede pontificar sobre lo que no conoce. Si le pregunto cuánto se cosecha de trigo o de soja este año podremos llegar a una respuesta cuantificable y certera. Pero si yo le pregunto cuánto es lo que circula de cocaína o de marihuana por la Argentina, no lo sabe ni usted, no lo sé yo. No lo sabe nadie. Por lo tanto, se utilizan índices internacionales que afirman que se confisca entre el 3% y el 5% de la droga que circula. Mayor incautación indica que hay mayor circulación. Hay un dato muy interesante y que me preocupa mucho. Hace muy poquito uno de los custodios de la ministra de Seguridad de la Nación fue descubierto con un kilo de pasta base. La noticia fue que se trataba del custodio de la ministra. Pero para aquellos que estamos en este tema, que sea custodio de la ministra lo único que refleja es la realidad de lo que contamos todos los días: el narcotráfico se infiltra cada vez más cerca del poder. Lo que nadie tomó en cuenta es que lo que se le decomisó no fue cocaína, sino pasta base. Más allá de la circulación, más allá de los decomisos, volvemos a tener la presencia en la Argentina de la pasta base. Y la pasta base genera mucha más violencia en su comercialización que la cocaína terminada. Es mucho más rentable traer la pasta base a la Argentina y hacer todo el proceso de producción que en Bolivia. El efecto es que cada cadena de producción que se le agrega a la cocaína es una cadena de violencia más. No es algo gratuito.

—¿Por la devaluación ahora es más barato transformarla en droga terminada?

—Uno de los pasos más caros de la producción de cocaína es la transformación de la pasta base a clorhidrato de cocaína. Resulta que es mucho más negocio traer la pasta base, hacer el traspaso a clorhidrato de cocaína aquí. Los precursores son mucho más baratos acá, un proceso que viene acompañado de una importante génesis de violencia. Tenemos que estar muy atentos a esta situación. Y eso implica realizar tareas de inteligencia muy fuertes. ¿Vamos a terminar con el tema? No mientras sigamos con este paradigma de lucha contra el narcotráfico, cuyo efecto es muerte, fracaso y que el narcotráfico se siga expandiendo a través del mundo. No hay un solo caso de éxito de lucha contra el narcotráfico en el mundo. Si no estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, aunque parezca políticamente incorrecto, y empezamos a discutir un nuevo paradigma de cómo afrontar el problema del narcotráfico, vamos a seguir hablando de esto dentro de diez años igual que hoy.

