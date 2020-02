La carta de Bullrich a Frederic: "Se ríe de los 24 ministros de Seguridad"

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich escribió una carta en donde le respondió, también con fuertes críticas, a los dichos de la sucesora en el cargo, Sabina Frederic, que había cuestionado la herencia y gestión en dicha cartera.

En primer lugar, Bullrich le recriminó a Frederic "reírse de los 24 ministros de seguridad" tras un lamentable comentario del gobernador tucumano Juan Manzur, que en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, se lo escuchó decir fuera del micrófono a la ministra: "Tenés que poner alguien que los escuche, los atienda y después nosotros hacemos lo que queremos".

"La Ministra Frederic, sólo atinó a reírse, es decir, reírse de los 24 ministros de seguridad a quien iba dirigido ese mensaje. Sin embargo en vez de responder la barbaridad del Gobernador, se dedicó, una vez más a atacar nuestra gestión, que tuvo récord de reuniones del Consejo de Seguridad Interior y regionales, a un promedio de tres por año", disparó la exfuncionaria de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, le respondió a los dichos de Frederic respecto de que la gestión pasada había sido "porteñocéntrica". "Fue nuestro gobierno el primero que transfirió la Policía Federal Argentina a C.A.B.A y permitió un trabajo federal nunca visto en ese Ministerio", escribió Bullrich en su misiva difundida en sus redes sociales.

Tras la polémica con Sergio Berni, Sabina Frederic encabezó el Consejo de Seguridad Interior

El sincericidio de Manzur muestra la verdadera cara del gobierno. Dicen que quieren federalismo pero se ríen de los ministros provinciales. Pan y circo. Aprovecho a responderle a Frederic las inconsistencias de sus palabras: https://t.co/YUCkp1HC7B — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 13, 2020

A su vez, en su carta titulada Un Consejo Federal de Seguridad para no escuchar a los participantes, volvió a cargar contra Frederic porque había dicho que bajo su gestión hubo una mirada de "fantasmagóricos enemigos internos". Para ella, lo dijo "sin entender y valorar que el narcotráfico, sus bandas y sus asesinos son enemigos de todos los ciudadanos y que la construcción del orden y no la anemia propuesta, es la solución verdadera de la política criminal del país. El orden es un valor, no parece serlo para la actual Ministra. El orden es la construcción de convivencia y todo lo contrario a la construcción de enemigos, típica política del gobierno del cual forma parte".

Kicillof: "En cualquier tema de seguridad siempre hay dos escuelas, pero el objetivo es el mismo"

Por ultimo, Bullrich concluyó sus críticas diciendo que Frederic "sigue atacando la lucha contra el narcotráfico que nuestro gobierno exitosamente llevo adelante, llegando a describir que nuestro gobierno 'demonizó y criminalizó la frontera' concepto que contrariamente significara abrirle la puerta a narcotraficantes, terroristas, tratantes de personas o mafias que traen inmigrantes cobrándoles y explotándolos. Sin duda que nosotros convertimos a la frontera en un punto especialmente cuidado, vigilado y con un gran despliegue de tecnología. Esta política tuvo un objetivo: que los ciudadanos supiesen, que la frontera no era más una tierra liberada. Lástima que la única política de la ministra sea seguir destruyendo en vez de aprovechar todo lo positivo que se logró. La invitamos a no convertir nuestra gestión en su enemigo fantasmagórico".

J.D. / C. P.