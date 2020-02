Bullrich trabaja en la 'democratización' interna del PRO

por Daniela Mozetic

La nueva conducción del PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, se pondrá en acción la próxima semana con una primera reunión entre los 21 integrantes titulares, en la previa de la asunción formal prevista para mediados de febrero. El pasado lunes se oficializó la lista única que lleva a la ex ministra de Seguridad como presidenta y al porteño Eduardo Macchiavelli como secretario general.

El próximo paso será un acto que se está organizando para después del 15 de febrero, el día que finaliza el período de “tachas” a la nómina y que dará por formalizadas a las nuevas autoridades.

Según destacó Bullrich en diálogo con PERFIL, “hubo un cambio en las proporciones de los integrantes de la mesa: antes eran siete de la ciudad de Buenos Aires, siete de la provincia de Buenos Aires y siete del interior; nos parecía que era una desproporción”. Es por ello que realizaron un cambio que dejó en seis la representación para la Ciudad, otros seis para la Provincia y nueve referentes del interior. “Hicimos un cambio, aunque no fue tan profundo como nos hubiera gustado”, admitió la ex funcionaria.

Una de las prioridades de Bullrich será la consolidación del despliegue territorial, y por ese motivo en la mesa se dio lugar a las provincias en las que el PRO tuvo un buen desempeño. Así es como se premió a Santa Fe, con la designación de Federico Angelini como vicepresidente, ya que en las generales de octubre hubo un ajustado triunfo de la fórmula Macri-Pichetto. Lo mismo sucedió con Córdoba, y la senadora Laura Rodríguez Machado será la vicepresidenta segunda.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tendrá un lugar formal en la conducción pero, según confiaron fuentes partidarias, la tarea de la construcción partidaria la “delegó” en Macchiavelli. En cambio, él planea dedicarse más a las relaciones políticas y a su gestión en la Ciudad, el histórico bastión del PRO. Por ese distrito también estarán la legisladora Karina Spalla, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich

El caso de María Eugenia Vidal es distinto: aún no se sabe cuál será su rol, y pidió esperar “hasta marzo” para definir desde qué lugar acompañará la construcción política que seguramente será intensa en un año no electoral. Vidal por ahora no conversó con los nuevos integrantes de la conducción, que dicen estar “a la expectativa” de los planes de la ex gobernadora. Por la Provincia, los representantes serán el senador Esteban Bullrich, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, la ex titular de la Juventud PRO y actual diputada nacional Camila Crescimbeni, y la legisladora provincial Verónica Barbieri. El bonaerense Cristian Ritondo tendrá su lugar por ser el jefe del bloque de Diputados, mientras que Mendoza estará representada por Omar De Marchi.

“Vamos a salir muy fuerte a buscar al votante nuestro, que se convierta en un activista y en un militante, vamos a dar batalla en todos los sectores”, contó Bullrich, quien remarcó que no se dejará ningún área de lado bajo el preconcepto de que sea más afín al kirchnerismo, como pueden ser referentes de la cultura y artistas.

Sistema. La otra idea que tiene en mente Bullrich es modificar el sistema de reglas y decisiones internas, con el desafío de que “haya menos discrecionalidad en las decisiones y más democracia interna”. El ex presidente Mauricio Macri dio el visto bueno en la conformación de la lista, y más allá de su liderazgo, la meta del PRO será tener reglas claras para tomar entre todos las determinaciones pendientes para 2020.

El Presidente “exagera”

La ex ministra de Seguridad y flamante presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que la deuda contraída durante el macrismo “es absolutamente compatible y normal en cualquier país”, y consideró que el gobierno de Alberto Fernández “exagera para tener más tiempo”. De esta manera, rechazó los cuestionamientos sobre el elevado monto de la deuda contraída durante la gestión de Juntos por el Cambio, y advirtió que esa maniobra tiene que ver con “los intentos de abrir márgenes políticos”.

También se refirió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e ironizó: “Dijo ‘no tengo, no puedo’, y después pagó en un minuto y medio, pero todo lo que había dicho antes no era la realidad”. Kicillof anunció que se utilizarán recursos propios “sin la asistencia del gobierno nacional” para afrontar la deuda vencida a fin de enero, y anunció un proceso de reestructuración del pasivo en dólares.

Por otra parte, evaluó que durante la administración de Mauricio Macri se dejó “una negociación con el Fondo Monetario Internacional” encaminada, porque es plata prestada “con intereses muy bajos”.