Alerta en las pymes por el desempleo: en 4 meses se perdieron más de 20 mil puestos de trabajo

Entre noviembre de 2023 y febrero de este año, el empleo en las PyMEs cayó -1,4% lo que traducido en puestos de trabajo arroja un dato duro superior a los 20.000 puestos de trabajo que se perdieron. Los datos fueron compartidos en el último Observatorio de Industriales Pymes Argentinos que presentaron este viernes Pablo Bercovich y Martín Kalos, quienes en sus presentaciones alertaron que entre marzo y abril más empresas comenzaron a despedir mas personal, ante la perspectiva de que la crisis económica se extienda en el tiempo.

"Nos encontramos en un combo recesivo que consta de inflación y baja del poder adquisitivo de los salarios, apertura de importaciones y aumento de tarifas muy preocupante para las pymes", alertó Pablo Bercovich, director de la Consultora Marca PyME.

Exigen que el Congreso declare la "emergencia pyme"

Sumado a las previsiones de desempleo, Daniel Rosato, titular de IPA, adelantó otro dato preocupante: "A partir de mayo comienza a haber despidos y el sector textil será el que mas sufra porque hay 5000 empresas textiles y podríamos llegar a tener 30 mil desempleados sólo en ese sector";dijo al referirse al resultado que podría tener una "apertura indiscriminada y criminal" de las importaciones que "destruye la producción nacional". Es decir, lo que podría agudizarse si se levanta el cepo, y se avanza en una liberación "indiscriminada" de las importaciones.

También el empresario alertó por otros sectores que están muy complicados como el de calzado, muebles o bienes de capital. "Ya las grandes petroleras dejaron de comprar bienes de capital en Argentina, por eso fabricantes de válvulas y bombas que invirtieron en tecnología para realizar sustitución de importaciones están atravesando una situación complicada. Tambien en el sector automotriz vamos a tener pérdidas. Esto se verá más cuando se levante el cepo", adelantó crítico Rosato, quien sigue también recordando que el gobierno no tiene diálogo con las pymes.

El titular de IPA hizo mención a la presencia del presidente Javier Milei en el Llao Llao, donde cerró una cumbre de las empresas más influyentes del país. "Le habló a los empresarios y nos preocupa muchísimo dijo: "yo me encargo de la macro, ustedes de la micro". vemos que el presidente sigue obviando al sector pyme, incluso antes de ser presidente. buscamos acercarnos, y nunca hubo respuesta", aseguró Rosato y agregó que la situación crítica que atraviesan las pymes "es el resultado de esa falta de política industrial alineada al desarrollo de las pymes porque tenemos una gran oportunidad desde el desarrollo energético".

"Mes a mes venimos advirtiendo lo que iba a ir pasando. Que se profundizaría la recesión, habría suspensiones, más desempleo, etc etc. En abril comenzaron varias fábricas a estar en situación de crisis. Hay empresas del sector que están produciendo al 30% de su capacidad instalada", señaló el industrial y reconoció que el gobierno pudo frenar la inflación pero que no alcanza.."Queremos el déficit cero pero no hay proyecto para que el país crezca y esto significa que la industria pyme no tiene diálogo con el gobierno. Las grandes empresas tienen diálogo con el gobierno, incluso beneficios. Ahi está la preocupación y la atención del gobierno", señaló.

En la misma línea reconoció "queremos que al gobierno le vaya bien. no estamos en contra del gobierno. No es un tema político. Hay una realidad que marca la economía y un mercado que se cae mes a mes", puntualizó.

En este segmento hizo un balance de lo que atraviesan hoy las pymes: "En el país hay unas 550.000 pymes industriales, entre las cuales alrededor del 15%, unas 7.500 están en crisis al día de hoy", señaló Rosato, al tiempo que estimó que unos 150.000 trabajadores podrían quedarse sin trabajo este año en el sector. y volvió a refrendar que uno de los sectores más afectados será, sin dudas, el textil. Según el titular de IPA, "la estimación que damos es en función a algo que ocurrió entre 2015 y 2019 y vemos que hoy la política es más agresiva que en 2015", agregó.

