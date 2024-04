Javier Milei será el protagonista de la última jornada del Foro Llao Llao, que se realiza en el emblemático hotel de Bariloche y constituye una de las citas empresarias más importantes de la Argentina. Ante algunos de los más trascendentes miembros del "círculo rojo", el presidente respaldará el curso de su gobierno a cuatro meses de su llegada a la Casa Rosada.

El mandatario arribó este jueves por la noche, rodeado de un clima de tensión y protestas, con amenazas de bloqueos de rutas por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que llevó a la disposición de un fuerte operativo de seguridad desplegado por Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la policía local.

Lo hizo luego de volar desde Buenos Aires en el Tango 01, en su primer trayecto presidencial sin usar un vuelo comercial regular, un punto central en su campaña electoral, a raíz de la decisión tomada desde el Gobierno Nacional por "cuestiones de seguridad del Jefe de Estado".

Tras aterrizar en Bariloche, el presidente se trasladó al hotel Llao Llao en helicóptero, acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Allí pasó la noche en una suite y, al mediodía de este viernes, se dirigirá a 150 empresarios de diversos sectores, especialmente del ámbito tecnológico y los unicornios argentinos.

Entre los más destacados, se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant); Federico Braun (La Anónima), Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Karina Román (Román), Verónica Andreani (Andreani), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Sebastián Serrano (Ripio), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Sebastián Bagó (Bagó) y Roberto Murchison (Grupo Murchison), entre otros.

Además de Milei, también están presentes los presidentes Santiago Peña, de Paraguay, y el uruguayo Luis Lacalle Pou, quienes también brindaron discursos de gestión y coyuntura durante el evento de dos días.

El arribo de Javier Milei, cuya participación era muy esperada por los organizadores del evento, ha generado expectativa sobre las posibles señales que pueda dar el mandatario en su alocución, especialmente relacionadas con la cuestión cambiaria y el fin del cepo, así como la apertura económica y el abordaje de la situación actual, en medio de un ajuste profundo que afecta sobre todo a la clase media y baja, impactando en el consumo.

Milei vuelve al Foro Llao Llao

Será la segunda vez que lo haga, aunque la primera como Presidente de la Nación. En 2023, subió al escenario para tomar la palabra y explicar el plan de dolarización que, aunque aún no llevó adelante, tenía pensado aplicar de ser elegido mandatario, algo que finalmente ocurrió tras vencer a Sergio Massa en el balotaje del pasado mes de noviembre.

A su vez, aunque rechazó la idea de una unión con Juntos por el Cambio, como se especulaba en aquel mes de abril, no descartó la posibilidad de coincidir con Mauricio Macri y Patricia Bullrich en un nuevo espacio político, una cuestión que resuena incluso en la actualidad. Cabe destacar que, después de las elecciones generales, la excandidata a presidenta expresó su apoyo público a la candidatura de Milei y, tras su victoria, fue designada ministra de Seguridad, cargo que actualmente ocupa.

En dicha oportunidad reconoció que puede haber gente que se asuste con la dolarización, como “la casta”, y a propósito, afirmó: “Los únicos que pierden con la dolarización, son los políticos que roban con el señoreaje, se acaba la estafa de la política y no creo que alguien esté a favor del robo, de la corrupción. Yo no estoy de acuerdo”.

¿Qué es el Foro Llao Llao, a quiénes convoca y por qué es tan exclusivo?

El Foro Llao Llao fue creado por un grupo de emprendedores y empresarios en 2012 para celebrar la reapertura de la ciudad de Bariloche tras la erupción del Volcán Puyehue. En cada edición participan entre 70 y 100 empresarios, y las reuniones se financian mediante aportes voluntarios de los miembros de la asociación Generación por una Argentina Mejor, que agrupa a las familias con mayor poder económico del país.

En 2015, se institucionalizaron estos encuentros, impulsados por la necesidad de debatir fuera del contexto habitual para encontrar puntos en común entre empresarios, sectores sociales y la academia “para la construcción de una Argentina democrática más inclusiva, productiva y receptiva para todos sus ciudadanos”.

Los fundadores son Eduardo Elsztain (presidente de IRSA y dueño del hotel Llao Llao), Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Guibert Englebienne, Ricardo Esteves, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Agustín Otero Monsegur, Luciano Nicora y Karina Román.

El Foro, señalan sus autoridades, es un espacio de reflexión y análisis sobre la reinserción de Argentina en la agenda global, abarcando temas como geopolítica, competitividad regional, rol del sector privado, nuevas tecnologías y cambios generacionales.

En ediciones pasadas, por ejemplo, participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Guzmán y Eduardo Wado De Pedro.

Las presentaciones de los expositores son exclusivas para los asistentes al foro durante los almuerzos y cenas, a solicitud de algunos empresarios. No suelen ser transmitidas por streaming ni abiertas a la prensa.

Las iniciativas pasadas surgidas del Foro incluyen los debates presidenciales y el trabajo, junto a organizaciones, para implementar la Boleta Única en las elecciones del 2023, algo que finalmente no terminó ocurriendo.

