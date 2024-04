Ante la visita de Milei, ATE bloquea el aeropuerto de Bariloche y los caminos al Hotel Llao Llao

Decenas de militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bloquea el aeropuerto de Bariloche y los caminos y accesos al Hotel Llao Llao, sede del foro empresarial en el que participará hoy, a puertas cerradas, el presidente Javier Milei.

El mandatario llegó anoche a Bariloche en el avión de la flota presidencial T11 para participar en el foto ante empresarios de renombre. Este año, cuenta con la participación de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

A pesar de la protesta y los cortes, Milei se trasladó en helicóptero hasta el hotel, donde se hará cargo del cierre del foro, con intenciones de emprender la vuelta durante la tarde noche de hoy.

Al respecto, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, planteó: “Declaramos al Presidente persona no grata. Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Además, no da la cara. Anda en helicóptero y viene para estar encerrado con la crema empresaria en un hotel”.

