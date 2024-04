La élite empresarial argentina elogiará a Javier Milei en un foro en la Patagonia

Eduardo Elsztain se prepara para el impacto que sufrirán las ventas en sus centros comerciales de una inflación de tres dígitos que ha minado el gasto de los consumidores. No obstante, transcurridos cuatro meses de la presidencia de Javier Milei, el magnate inmobiliario es más optimista que nunca sobre Argentina.

Elsztain, antiguo socio de George Soros, advirtió en su último informe de resultados que se espera un menor número de clientes en sus propiedades ante la importante reducción del poder adquisitivo de los argentinos. Sin embargo, sigue adelante con la construcción de múltiples proyectos este año, incluido el mayor de sus tres décadas al frente de IRSA Inversiones y Representaciones S.A.

Javier Milei corre contra el tiempo para aliviar el dolor que causa su "terapia de shock"

“He estado invirtiendo en los últimos meses —y lo he dicho públicamente— de forma más agresiva que en cualquier otro momento”, afirmó Elsztain, presidente y director general de IRSA, en una entrevista reciente con el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait. “Este es el momento de invertir en Argentina”.

Elsztain recibirá a Milei esta semana en el exclusivo foro para la élite empresarial argentina, que se celebra cada año en su lujoso Hotel Llao Llao, en la emblemática ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche.

Milei llegará a los Andes tras su viaje al extranjero para hablar con los que posiblemente sean sus seguidores más apasionados. Desde Elsztain hasta los directores generales de MercadoLibre Inc., Marcos Galperín, y de Globant S.A., Martín Migoya, la cúpula empresarial argentina ha aplaudido las medidas de austeridad y promercado adoptadas por el presidente desde que asumió el cargo el 10 de diciembre. También aplaudieron la reunión entre Milei y Elon Musk celebrada la semana pasada.

A pesar de que algunas de las principales empresas internacionales, como Exxon Mobil Corp, HSBC Holdings Plc y Clorox Co., han salido de Argentina, Elsztain y otros ejecutivos locales están de acuerdo con los planes de Milei para dar un giro a una economía propensa a la crisis a pesar de una larga lista de desafíos, incluida una inflación anual cercana al 300% y otra recesión prevista para este año.

Los nuevos desarrollos de IRSA en Buenos Aires

Por su parte, Elsztain pondrá la primera piedra del mayor proyecto inmobiliario de la historia de IRSA, un desarrollo de uso mixto de 867.000 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires llamado Costa Urbana, con una inversión de alrededor de US$1.800 millones. Se espera que la empresa inicie este año la construcción de otro proyecto de uso mixto en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Las acciones de IRSA, que cotizan en Nueva York, han subido alrededor de un 40% desde hace un año, superando los índices Nasdaq y S&P 500.

En su portafolio personal, Elsztain dice que ha estado comprando bonos soberanos argentinos en dólares, que han otorgado a los inversores unos de los mejores rendimientos de los mercados emergentes desde la victoria de Milei en noviembre.

Las empresas tecnológicas de Galperin y Migoya, que figuran entre los mayores empleadores del sector privado en Argentina, están llevando a cabo ambiciosos planes de contratación en toda América Latina. Migoya, que se reunió con Milei en Florida la semana pasada, se hace eco del sentir de muchos directores generales al aplaudir el enfoque de austeridad del presidente para abordar el déficit fiscal crónico del Gobierno, que es la causa fundamental de las numerosas crisis económicas por las que ha atravesado el país durante décadas.

Javier Milei envió al Congreso una reforma integral de seguridad contra el crimen organizado

Los elogios empresariales a Javier Milei

Milei está “construyendo su fortaleza desde una perspectiva totalmente diferente, desde el hecho de hacer las cosas bien; así es como está construyendo su poder y creo que tiene sentido”, dijo Migoya en la entrevista. “Hay muchas cosas que, como empresarios, tenemos que hacer para que sea real”.

Elsztain reconoce que los inversores extranjeros no son tan optimistas sobre las perspectivas de Argentina bajo Milei como él y otros miembros de la élite empresarial local. Esa reticencia es una realidad tras años de defaults y falsos amaneceres. Pero ha percibido un gran cambio de ritmo y tono cuando los inversores llaman a su puerta en Buenos Aires.

“He recibido en los últimos dos meses a más gente que en la última década”, afirma Elsztain. “Me meto en las reuniones, ya no me preguntan por Messi o Maradona, me preguntan por Milei. Parece una broma, pero cuando le preguntan por su presidente es que su presidente dice algo que resuena”.

Traducida por Paulina Munita.