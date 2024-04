El secretario general de la CTA Autónoma de Rio Negro, Rodolfo Aguiar, declaró que en la reunión con el Círculo Rojo están “planificando cómo nos van a seguir empobreciendo”. Además, se refirió a los aumentos salariales que se dieron en el Gobierno y el Congreso. “Para llenarse los bolsillos con la plata del pueblo se ponen de acuerdo enseguida”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar es secretario general de ATE y secretario general de la CTA Autónoma de Rio Negro.

Alejandro Gomel: El Círculo Rojo se reúne en el hotel Llao Llao de Bariloche, mientras que ATE planteó una medida de fuerza en repudio al Presidente, ¿qué está sucediendo en Bariloche?

Llegó el Presidente y lo declaramos persona no grata. Para las y los rionegrinos no es bienvenido este Presidente. A esta hora, ya se bloquea por los estatales el ingreso al Aeropuerto de la Ciudad de Bariloche y todos los caminos que van al Llao Llao. Por supuesto que el Presidente se subió a un helicóptero, no quiere dar la cara. Los que están reunidos en el hotel son los planeros con exenciones impositivas, los dueños de las energéticas que se han enriquecido a tarifazo limpio que tuvo que pagar el pueblo. También está el violador serial de leyes laborales fugado a Uruguay. Están las lacras que lucran con todos nosotros y seguramente están planificando cómo nos van a seguir empobreciendo y cómo van a continuar quedándose con los esfuerzos de todos y todas las argentinas. Desde ATE no tenemos duda de que los empresarios del Llao Llao son los jefes de Milei, está recibiendo las órdenes que tiene que cumplir en los próximos meses.

AG: ¿Con que se encontraron en cuanto a dispositivos de seguridad?

El dispositivo de la fuerzas de seguridad es un gasto absolutamente desproporcionado. Si analizamos la partida presupuestaria del Gobierno, la única que crece es la del Ministerio de Seguridad, mientras que caen ventas de alimentos 27% y medicamentos un 40%. Claramente se muestra que no hay plata para comprar comida ni remedios pero sí para reprimir. No podemos naturalizar lo que está ocurriendo en este país.

LA POLICIA DE BULLRICH QUIERE INTIMIDAR EL EJERCICIO DEL DERECHO LABORAL



El día de hoy, un custodio del Sec. de Derechos Humanos, amenazó con un arma de fuego a trabajadores y trabajadoras que realizaban una asamblea dentro del edificio.



La lucha sigue. no nos van a vencer. pic.twitter.com/X83US5kpJR — ATE Capital (@ATECapitalOk) March 27, 2024

CM: ¿Hace cuánto que está en Bariloche?

Bariloche es mi provincia, estamos en la misma ruta que cortaba Bullrich cuando venía a defender a no sé qué supuestos buenos vecinos de supuestas comunidades originarias que los atacaban. La misma ministra que hizo el piquete en la 9 de Julio. La protesta es un delito dependiendo de la clase social. Declaramos persona no grata al Presidente en una provincia porque cuando dijeron que iban a fundir a las provincias es exactamente lo que está ocurriendo. Enfrentamos una coparticipación de las pérdidas en el país y una nacionalización de las ganancias. Todos los impuestos que son coparticipables se han caído porque caen las ventas, mientras que el impuesto PAÍS, el único que recibe el Estado central, creció interanualmente. En la provincia de Rio Negro, desde que asumió Milei, dejaron de ingresar 50 mil millones de pesos en los primeros tres meses. Los gobernadores y los intendentes tienen que despertar, les están sacando la presencia del Estado nacional a las provincias y todas estas prestaciones que brindaban a las provincias van a ser personas abandonadas, nos parece que están teniendo una actitud absolutamente especulativa, hasta Mirtha Legrand los está corriendo por izquierda.

El aumento de sueldo de los senadores

CM: Se han registrado aumentos salariales para distintas figuras del Gobierno, algo que ha quedado en segundo plano porque la centralidad la tiene el aumento en el Senado a mano alzada. Además, cerramos una semana que comenzó con Javier Milei asegurando 15 mil despidos más. ¿Cómo tomo esta noticia? ¿Cómo recibió la novedad de los aumentos salariales en el Ejecutivo?

Para llenarse los bolsillos con la plata del pueblo se ponen de acuerdo enseguida. Desde que llegó Milei no había logrado consenso, ahora hubo votación unánime para ganar más de 7 millones de pesos. Si a eso sumamos el ascenso de Adorni, es evidente que la motosierra no pasa ni cerca de la Casa Rosada y el Congreso, no iba a terminar con la casta. Dan vergüenza.

