El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó este martes que envió una nota de protesta a la Argentina tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la supuesta presencia de integrantes de la organización terrorista Hezbolá en la localidad costera y norteña de Iquique. "Me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones", indicó Boric.

Sobre las declaraciones, el jefe de Estado chileno le exigió "a la ministra de Seguridad argentina que si tiene antecedentes los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así, al ‘tun tun’ y a la rápida, sin probar absolutamente nada". "Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones", comentó Boric.

Bullrich destacó que “hay preocupación” por la presencia de Hezbolá en Iquique, Chile, y en San Pablo, Brasil

"Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera, y todos quienes comentan actos delictuales, actos ilícitos, en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente", agregó. A continuación, Boric pidió que "si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden a la Justicia y que se comunique a través de Cancillería".

"Estas declaraciones por la prensa al ‘tun tun’, a mí por lo menos no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también, mediante Cancillería (...), acá yo exijo respeto para con nuestro país", cerró Boric. Posteriormente, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, también desmintió a Bullrich y aseguró que los chilenos pueden estar tranquilos, pues "nuestros sistemas policiales y de inteligencia tienen siempre alerta en esta materia". "Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente. Y en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbolá", afirmó Tohá.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Hezbolá

La ministra de Seguridad había manifestado este lunes que se mantiene “alerta alta” en la zona norte de Argentina y en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay y destacó que “hay preocupación” por la presencia de Hezbolá a 5 kilómetros de Puerto Iguazú y por el “memorándum que firmó el gobierno de Bolivia con Teherán”.

“Hoy enviamos una comunicación de moderación, de pasar de alta a moderada, en casi todo el país, menos en la frontera norte y en la Triple Frontera, donde seguimos con una amenaza alta”, relató Bullrich en TN. Luego recordó que "la Argentina ha sufrido dos atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa a Irán, que son del Hezbolá, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina".

"También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se detuvieron a dos personas de Hezbolá en la ciudad de San Pablo", añadió la ministra. “El segundo es el memorándum que firmó Bolivia con Irán, que ha permitido la instalación de 700 miembros iraníes en Bolivia, que nosotros consideramos que son miembros de la guardia Quds, que es una guardia llamada revolucionaria y es como un brazo armado también del Estado islámico iraní”, detalló.

Asimismo, el jueves pasado, Mark Wells, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, había afirmado que Estados Unidos está "muy preocupado" por las actividades de Hezbolá, vinculado a Irán, en Chile y el resto de Latinoamérica.

ML / ED