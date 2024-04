La cosecha de la caña de azúcar tiene un comienzo simbólico importante de la mano de una bendición en la que un sacerdote agradece por los frutos que se van a recoger, y por el trabajo que significan otros 6 nuevos meses de zafra en tanto la rueda vuelve a girar. ​Por estas horas, se encienden las calderas del ingenio Cruz Alta y La Florida para dar inicio a una nueva zafra que muchos anticipan con super producción.

"El ingenio tiene una función social", dice Jorge Rocchia Ferro el presidente del grupo Los Balcanes unos minutos antes de que llegue el gobernador Osvaldo Jaldo para refrendar con su presencia en el acto inaugural, la importancia del azúcar, la gran impulsora de actividad económica en la provincia.

El Gobierno aumentó el cupo para la producción de bioetanol

Junto con la producción de limones, la caña se erige como la mayor dadora de empleo. Y en los últimos años ya no sólo con la producción del commodity, sino también con el complejo alcoholero que produce bioetanol para su corte con la nafta. Ese corte está hoy en el 12%, 6% del cual lo provee el bioetanol de caña y el otro 6% el maíz

"Comenzar la zafra es vida nueva, es salud, es bienestar es una fuente de trabajo", aseguraron los tucumanos que participaron en el predio del Ingenio Cruz Alta, propiedad de Los Balcanes, del inicio de zafra 2024 y de sus 200 años de actividad.

En cuanto a la producción nacional, el empresario destacó que este año se molerán cerca de 20 millones de toneladas de caña.

“Si bien son cifras alentadoras, no es una superproducción. No existe esa palabra. Hay que pensar en grande. Con el diálogo y el compromiso de todos los actores se acomodarían los excedentes de azúcar y podremos cerrar con éxito la zafra. Pero no podemos quedarnos en el chiquitaje”, aseguró.

Según los datos del Centro Azucarero Regional de Tucumán, este 2024 podría esperarse una ofreta total de 3,1 millones de toneladas de azúcar equivalente por una cosecha aproximada de 2,7 millones de toneladas. A eso cabría sumarles unas 400 mil toneladas de remanente de la zafra previa.

Los Balcanes cumplió 30 años y hubo mucha emotividad en los festejos. Con sus tres ingenios la compañía sigue apuntando fuerte al bioetanol, al que ven como el futuro en el cambio de la matriz energética de la Argentina.

“El Grupo Los Balcanes es nuestra familia. Cumplimos 30 años y hace más de esas tres décadas que venimos apostando al alcohol y siendo coherentes en este sentido, aún en las malas”, remarcó la doctora Catalina Lonac en una charla con la prensa durante el evento en Cruz Alta. Para la empresaria, no se puede hablar de electromovilidad en un país que tiene toda la capacidad instalada para hacer el bioetanol necesario para el corte con naftas. “Nuestras mezclas de hoy al 12% pueden llegar al 15% y más, y en un futuro muy próximo llegar al 25% o al 27%, y contar además con motores flex que pueden usar naftas o alcohol”, precisó.

Lonac fundó la Universidad de San Pablo-T donde se llevaron adelante las investigaciones para la caña transgénica que estaría pronta a comercializarse. Se trata de un cultivo resistente a la sequía y al herbicida glifosato, con el que los dueños de Los Balcanes se ilusionan por su potencial para zonas de agricultura desfavorables como Santiago del Estero.

La producción, cómo organizar el mercado y un futuro optimista

En medio de la visita a Los Balcanes, charlamos con el presidente de esta compañía que tiene 30 años y muchas ganas de seguir creciendo. Le ponen fuertes expectativas a la caña transgénica, quieren producir 1 millón de hectáreas propias, y se ilusionan con que el etanol tenga un lugar preferencial en la matriz energética.

- ¿Qué expectativas tiene con esta nueva zafra 2024 cuando se habla de super producción?

- Creo que la palabra superproducción es nefasta. Nostros tenemos que hablar de producción y de dónde conseguimos poner los excedentes. Me imagino al día de hoy, que hizo Brasil ¿dejó de producir o siguió creciendo? Hoy tienen 10,5 millones de hectáreas, 400 ingenios. Entonces digo que no hay que tenerle miedo a la producción, hay que seguir con el crecimiento. Tenemos casi lista la caña transgénica y podemos ampliar la frontera de producción. Lo que hay que hacer es más etanol, en lugar del 6% tratar de hacer el 8%, que se vaya al 15%. Somos una necesidad, bosques verdes renovables, petróleo verde y tenemos capacidad para entregarles los bonos de carbono a las petroleras.

Catalina Lonac Hija, también forma parte de la compañía y participó del inicio de la zafra.

Rocchia Ferro está convencido de que el futuro energético de la Argentina vendrá de la mano del etanol. "El mejor motor del planeta lejos es el flex, porque el eléctrico nace en las minas de carbón que es tremendamente contaminante", asegura.

"Veo el futuro con el etanol y por eso seguimos invirtiendo. Hoy producimos (+ /-) 125 millones de litros y queremos ir a 200 millones de litros. Estamos apostando al crudo. Este ingenio de Cruz Alta desde el ingenio lo estamos preparando para etanol crudo.

"Creo que si nos sentamos y armamos un plan de negocios el azúcar este año puede tener un año excelente", asegura el empresario que también es titular de la Unión Industrial de Tucumán. Sin embargo, supedita ese buen desenlace a que se respeten algunas condiciones: "Hay que exportar las 800 mil toneladas, hay que hacer 600 millones de litros de etanol. En cuanto a las toneladas ya hay cerradas 650 mil toneladas de azúcar, es decir que vamos bien", dice.

¿Qué precio debería tener el azúcar en el actual contexto?

Creo que viene bien el precio este año. Los compradores de azúcar tienen buenas sensaciones porque en los últimos días ha subido el precio del azúcar casi un 10%. No digo que vuelva a los valores históricos del año pasado pero nostros tenemos que tener una bolsa media de 30 mil pesos.

Respecto a la producción en general ¿Podría crecer el área?

Por supuesto. Aspiramos a llegar a 1 millón de hectáreas. Tenemos en Santiago del Estero posibilidades concretas para crecer. Ya tenemos 3000 mil hectáreas con la compañía y creemos que podemos adquirir algún paño importante que ronde las 10 mil hectáreas. No te olvides que dónde vamos, es una zona de pocas precipitaciones donde iría el cultivo de caña transgénica que hemos estado desarrollando, y se trata de tierras con un valor muy inferior, justamente por la falta de lluvias. Pero, como el cultivo es resistente a la sequía (además del glifosato), es una gran oportunidad para crecer. Además, la caña transgénica también va a hacer que en Tucumán se dupliquen las producciones porque no va a competir contra las malezas, no habrá que fumigar.

¿Cuán cerca ve la posibilidad de que desembarque la caña transgénica?

Llevamos 7 años de trabajo con la caña transgénica. Esta misma semana me dijeron que antes de julio / agosto estaría lista y aprobada.

La caña de azúcar es maravillosa y sirve para muchos destinos. Estamos trabajando con una gran empresa para promover la inversión en ácido cítrico que no está desarrollado, o el tema de las levaduras para alimentación animal. Lo que tenemos que organizar es cómo vamos a manejar nuestros excedentes, y tal vez sea necesario ampliar el puerto de Rosario.

¿Cómo imagina las exportaciones? ¿Qué registros hay? ¿Se pueden abrir nuevos mercados?

Ya en el año 2009 exportamos 780 mil toneladas de azúcar. Tenemos experiencia. El año pasado sólo se exportaron 100 mil toneladas porque el mercado interno estaba muy alto. Hubo especulación y mala información sobre la caña que iba a haber. Al final hubo un 10% más de producción. Esto hay que irlo trabajando día a día, porque hoy el azúcar puede valer nada y mañana una fortuna.

Los industriales que se dedican a la caña no son muchos ¿Hay posibilidades de ponerse de acuerdo?

Somos 7. Están todas las posibilidades. Nosotros estamos trabajando en conjunto con Salta y Jujuy como región. Tenemos todas las posibilidades, pero tenemos que sentarnos en un diálogo sincero porque sino se aprovechan los compradores.

El Estado de San Pablo tiene más de 10 millones de hectáreas de caña y es el Estado más rico de Brasil No hay que inventar nada. A mí me dicen que hay que probar con los autos, pero en Brasil el 85% de los autos son flex. El país produce 37 mil millones de litros de alcohol.

Entonces ¿el gran secreto para hacerle frente a la "super producción" es organizar el mercado?

Así es. Estamos trabajando en eso con el resto de los ingenios.

¿Cuál es la cantidad de trabajadores en la compañía Los Balcanes?

En el pico momento de la zafra llegamos a tener unos 1850 empleados. Tenemos 3 ingenios, 60 cosechadoras, 200 camiones y un parque impresionante de tractores que mueven mucha gente. Para darse una idea, cada cosechadora necesita 4 empleados, por los 3 turnos diarios más el relevante. Los camiones requieren como poco 2 choferes. En lo que es maquinarias ya hay 1000 personas aproximadamente. Y a eso hay que sumarle los empleados de los ingenios mas los de campo. El azúcar reparte horizontalmente. Cuando la zafra viene bien, te das cuenta porque en Tucumán se ven los cambios rápidamente.

Pensando en el cambio de gobierno que es bastante reciente ¿Cómo ve el panorama actual?

Muy preocupado porque el pilar de la Argentina que está conformado por el Presidente Javier Milei, el ministro de economía, Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Posse están mirando y trabajando muy bien en la macroeconomía, pero no en la microeconomía. Y creo que tienen que mirar más la micro. Las economías regionales están muy complicadas. Está faltando un diálogo con las economías regionales. Soy presidente de la UIA Tucumán y ahora se empezó a despedir una parte importante de empleados textiles porque están cambiando las reglas de juego. Creo que se deberían convocar a los actores para que nos escuchen. A todo el norte grande no nos escuchan. No hay con quién hablar.

La zafra arrancó y el norte espera el diálogo con los autoridades. Incluso aún piden por la actualización del precio de los biocombustibles cuyo ultimo precio el gobierno lo fijó en febrero. Los Balcanes camina por estas horas la vía legal para destrabar la situación. Pese a los contratiempos, el clima es de optimismo. Una vez más.