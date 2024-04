El vocero presidencial Manuel Adorni evitó precisar la cantidad de perros del presidente Javier Milei, en una nueva consulta que realizaron periodistas durante su habitual conferencia de prensa. En ese sentido, el portavoz se exasperó por la temática, que se volvió recurrente en las últimas ruedas de prensa, y argumentó que "es meterse con su familia".

La pregunta fue realizada por Jonathan Heguier, de El Destape TV. “No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco, vos decías que no importa el número. Que haya cuatro o cinco perros ya no es el problema del Presidente sino de todos los argentinos”, comenzó.

“Porque si el Presidente tiene cuatro y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad, por eso nos interesa el número de los perros”, continuó justificando la pregunta.

La respuesta de Adorni por la cantidad de perros de Milei: "Qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos"

La consulta le generó malestar al portavoz, quien cruzó con dureza al periodista. “Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia”, respondió. “Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”, cerró.

Lo cierto es que la cantidad de canes que viven en la quinta de Olivos con el presidente se volvió un enigma para usuarios de las redes sociales, que debaten si se trata de cuatro o de cinco. La última vez que Milei mostró novedades sobre la convivencia de sus perros fue en enero, cuando reveló la construcción de los caniles para sus mascotas en la residencia presidencial.

En ese sentido, esta semana, Adorni ya había respondido una pregunta sobre las mascotas del jefe de Estado. En aquella oportunidad, Fabián Waldman, de FM La Patriada, manifestó: “Hay una duda. Por ahí es un tema banal. Muchos se preguntan si hay cuatro o cinco perros en la quinta de Olivos y consultarte respecto de esta situación”.

“Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo qué te cambia que sean 4 perros, 5 perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia?”, manifestó el portavoz en esa oportunidad, ante lo que el periodista contestó: “No, simplemente porque hay distintas versiones, y como se atrasó [la mudanza] para el tema de los caniles, pero si es una pregunta que incomoda…”.

La versión de que son cuatro perros

Juan Luis González, periodista de la revista Noticias y autor de "El Loco", la biografía no autorizada de Javier Milei, insiste en que son cuatro los perros que actualmente habitan en la quinta presidencial, ya que hay uno que murió.

Al ver lo que Adorni dijo este lunes por la mañana, el periodista salió a desmentir esa información: "Esto es FALSO. En Olivos hay CUATRO perros. El quinto clon murió a finales del 2020", aseguró.

Sumado a esto, consideró que "a diferencia de lo que dice Adorni, es muy importante: habla de que Milei no distingue la realidad. La estabilidad mental del Presidente no es algo privado sino de todos los argentinos".

La relación de Milei con sus perros

En su extenso camino por los medios, Milei siempre ha hablado de sus perros como sus "hijitos de cuatro patas". Además, menciona que son cinco. Su primer perro Conan fue clonado en Estados Unidos y, efectivamente, con la muerte de ese animal, el jefe de Estado tuvo cinco canes producto de esa clonación.

En 2022, llegó a contar que "dejé de comer para alimentarlos a ellos". "Mis nietitos tienen nombres de economistas", resaltó sobre los hijos de su perro Conan. Todos llevan nombres de economistas. Los otros son Murray (por Rothbard), Milton (por Friedman), Robert y Lucas (ambos, por Robert Lucas). Incluso, están en el bastón presidencial que recibió Milei el 10 de diciembre al asumir.

Actualmente, según contó Milei en una entrevista hace algunas semanas, lo primero que hace por la mañana es ir a ver a sus perros, que están en una parte de la quinta con sus caniles separados. “Esa es mi forma de relajarme”, admitió el Presidente.

Sumado a esto, brindó detalles sobre las personalidades de cada uno de los perros. "Robert es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío, es el que más se parece a mí en la personalidad", admitió. "Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque", contó sobre otro de ellos.

“Murray es muy cariñoso, pero muy muy territorial”, prosiguió la enumeración. En tanto, sobre Milton, dijo que es el más “grandote físicamente" y que en dos patas alcanza los dos metros de altura. “A él le gusta estar solo con mujeres. No es ningún tonto”, agregó en tono pícaro. Por último, respecto a Lucas, indicó que es “un cabrón" porque “enseguida se fastidia y se satura rápido”.

