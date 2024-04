Conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni

Hoy, miércoles 24 de abril, desde las 11 de la mañana, Manuel Adorni se encuentra realizando su habitual conferencia de prensa. Tal y como establece su rol encabezando la vocería presidencial, deberá informar sobre los últimos acontecimientos del Gobierno. Indudablemente, durante esta jornada no falten las preguntas vinculadas con la masiva Marcha Federal Universitaria ocurrida ayer.

"Transformaron tal vez un reclamo que podíamos no estar de acuerdo, pero que es genuino en una marcha política opositora que me parece que no correspondía", afirmó el vocero ante la pregunta sobre la marcha que convocó 800.000 personas en todo el país, según los organizadores. Según el vocero los actores participantes como la CGT, el polo obrero u "otros personajes" no hicieron "grandes aportes a la educación publica Argentina".

Sin embargo, Adorni celebró que la marcha "haya transcurrido sin violencia", que desde su visión "es lo que todos los argentinos queremos".

Otra de las dudas expresadas en la conferencia de prensa se vinculó a la presencia de votantes de la Libertad Avanza durante la manifestación a favor del aumento de presupuesto para las universidades.

Al respecto, el vocero afirmó que no tienen certeza si durante la marcha había o no votantes de la Libertad Avanza y aseguró que "no leen la marcha en términos de voto".