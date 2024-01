La indignación de Javier Milei con una periodista por información cruzada sobre sus perros: "Operan mentiras"

A menos de una semana del polémico episodio entre el vocero presidencial y un periodista cuya labor fue ridiculizada en los canales oficiales de la presidencia, Javier Milei protagonizó una fuerte discusión con una comunicadora por información cruzada sobre sus perros. “Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras”, lanzó el presidente contra Silvia Mercado, de LN+, quien recibió el dato de la llegada de sus perros a la Quinta de Olivos.

“Tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos. La idea de Milei era que se mudaría cuando ya tuvieran los caniles para pernoctar. Ya estaban cuando Milei llegó a la residencia presidencial”, aseguró Silvia Mercado este lunes en LN+, en referencia a la mudanza que finalmente realizó el presidente, desde el Hotel Libertador donde se alojaba desde la campaña y a sus cuatro “hijos de cuatro patas”.

Indignado, Milei respondió rápidamente a través de X (exTwitter): “Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, aseguró y añadió que la información oficial se transmite a través de las cuentas de la Oficina del Presidente y la Vocería presidencial.

“Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, lanzó Milei, en referencia a sus proyectos de DNU y ley “ómnibus” y los duros números de la inflación de diciembre que, acorde a las estimaciones de los privados, sería superior al 20% y podría rozar el 30%.

Tras las duras palabras de Milei, la respuesta de Silvia Mercado no se hizo esperar: “Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Exactamente. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit”, recriminó.

A casi un mes de su asunción, Milei fija residencia en Olivos

El presidente Javier Milei se mudó este lunes a la Quinta de Olivos, la residencia habitual de los jefes de Estado situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, desde donde trabajará la mayor parte de la semana, con la excepción de los martes y los jueves, días en los que encabezará las reuniones de Gabinete en la Casa Rosada.

"A partir de hoy la residencia del presidente Milei será la residencia presidencial de Olivos", anunció por la mañana el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada. Este domingo, en una entrevista con Radio Mitre, Milei ya había adelantado que se mudaría, tras vivir durante la campaña electoral y desde que fue electo presidente en el hotel Libertador, en la avenida Córdoba al 800 de Buenos Aires.

El mandatario explicó que una de las razones de la demora en el traslado a Olivos fue la construcción de los caniles para sus cuatro perros de raza mastín inglés, llamados Murray, Milton, Robert y Lucas, como los reconocidos economistas Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. "Lo que pasa es que no se pueden mudar mis hijitos porque los mastines son muy grandes. Milton mide dos metros en dos patas y pesan 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte", detalló Milei.

Milei junto a sus mastines ingleses, clonados de Conan, fallecido en 2017

Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles "son importados y estoy esperando que lleguen, no quiero ningún privilegio", aclaró el presidente. Ya antes de asumir la presidencia, el 10 de diciembre pasado, el mandatario había dicho que era su propósito no sólo vivir sino trabajar también en la Quinta de Olivos, dejando la Casa Rosada solamente para algunas actividades puntuales.

El presidente trabajó este lunes en su despacho del primer piso de Casa Rosada y a las 17 recibió la visita de su pareja, Fátima Florez. A las 18.30, ambos salieron al tradicional balcón de calle Balcarce 50 a saludar a la gente que estaba por Plaza de Mayo y minutos después se retiraron juntos por la explanada que da a la avenida Rivadavia, para pasar la primera noche en Olivos juntos.

ML / ED