Tras su visita a la Antártida, el presidente Javier Milei volvió a defender el mega DNU y la Ley Ómnibus al asegurar que no hay lugar para las negociaciones: "No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar". Además, apuntó contra la casta política por quejarse de las medidas, a los cuales describió como "los idiotas útiles que hacen foco sobre las formas". “Si la inflación en diciembre es 30%, es un numerazo, veníamos para 45%”, valoró.

En declaraciones con Radio Mitre, el mandatario explicó que el DNU es un paso hacia la libertad y la competitividad del mercado debido a que se trata de “un decreto de liberación”, cuyo objetivo es “hacer que los mercados sean más competitivos”. "No es pro empresa, es pro mercado", subrayó.

Además, Milei señaló la resistencia encontrada, especialmente de grupos privilegiados, y criticó ciertas prácticas políticas, mencionando que “al mismo tiempo se eliminan estos vicios de la política llamados tongos”. Por ese motivo, consideró, la medida "evidentemente ha generado mucha resistencia". En ese sentido, opinó que "los que están pendientes de los privilegios, evidentemente no quieren esto".

“A otros Gobiernos que recortaron libertades y nos metieron la mano en el bolsillo, no hubo resistencia alguna de la casta política. Ahora en este caso, donde estamos devolviéndole libertades a la gente y yendo a una estructura más pro mercado, pro competitiva y estamos terminando con vicios de la política, ahí se quejan”, sostuvo.

El presidente Javier Milei sostuvo que la casta política se queja de las reformas porque "se eliminan estos vicios de la política llamados tongos".

Asimismo, defendió las medidas tomadas a través del DNU ya que se trata de "un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos y además esta dentro de la Constitución". "Se quejan, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la Constitución. Y si no, hay otros que son los idiotas útiles que hacen foco sobre las formas, cuando es parte de la dinámica", insistió.

En ese sentido, se refirió a las críticas respecto a las demoras que está encontrando en el Congreso el DNU y el proyecto de reforma del Estado. "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ahora esperamos la respuesta de la política", se defendió el presidente. Además, pidió “tener claro” que dada la “magnitud del ajuste” necesitan una respuesta rápida de la inversión “para que el daño en términos de actividad sea lo menos posible y podamos bajar lo más rápido la inflación”.

También sostuvo que sentaron "las bases para que Argentina inicie un proceso de convergencia que de acá a 35 años, 40 años, la coloque en los primeros lugares del mundo donde dos tercios de los beneficios se verán rápidamente". Respecto a los reclamos por el extenso tiempo de espera, argumentó: "Algunos por ignorancia, otros por intención política, dijeron 'ay cómo vamos a esperar tanto tiempo'. Hay que contarles lo que es: la maratón son 42 kilómetros y se arranca con el primer paso".

Sobre la economía y el riesgo de hiperinflación, el presidente admitió: “Por más que estamos haciendo un laburo fenomenal, cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, te pasa la factura”. "No acompañaron la licitación de bonos y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba (...). Los políticos tienen que tomar conciencia de que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme", planteó.

En ese sentido, realizó un balance de sus primeros días de gestión en materia económica. “Si vemos la primera y segunda semana de diciembre, eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual, si usted llega a ver un número de 30, es un numerazo”, sostuvo en relación a la suba de precios.

Milei consideró que una inflación del 30% para diciembre sería un "numerazo", por lo que habría que "sacar a pasear en andas" al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Quiero que quede claro que si es 30% es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30% es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Si es del 30% tienen que sacarlo a pasear en andas a [Luis] Caputo", remarcó. Sumado a esto, responsabilizó a la oposición por las crisis potenciales, declarando: “Que quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer: mandé el programa de ajuste, de shock bien ortodoxo”.

Además, recordó que el DNU que desregula la economía "está vigente" y volvió a denunciar que "muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso", aunque no dio nombres de legisladores. "Vayan y vean quiénes son los políticos que piden fraccionar estas cosas y va a ver que detrás de eso hay un sector; vayan y busquen la terminal y busquen el vinculo del político con esa terminal", sugirió.

Al mismo tiempo, aseveró que "nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo" y que ese ajuste tiene una aprobación con "niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población". "El problema está en la política, en la casta, en los que se pierden los beneficios, que son los que tienen más acceso a la queja. Los empresarios prebendarios se van a quejar, los políticos ladrones se van a quejar, los periodistas que vivían de la pauta se van a quejar, los profesionales cómplices de toda esta tramoya se van a quejar", agregó.

Por otra parte, evitó criticar el paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno. Al respecto, manifestó que la Constitución Nacional "avala el derecho de huelga" y sostuvo que es un tema en el que él "no tiene por qué meterse". "Es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga", indicó.

Asimismo, añadió que "es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".

