Licuadora de pesos: el dilema del plan Caputo que pone en alerta a los economistas

El plan que confeccionó e implementó Luis Caputo a partir del 10 de diciembre entraña un punto que genera alarma entre economistas: la licuación de pesos y la falta de atractivo de las tasas de interés podrían derivar en un brusco despertar de la brecha cambiaria que quebraría la paz temporal del dólar.

Desde su desembarco en el gobierno, el ministro de Economía aplicó un salto cambiario de 118% y, en sintonía con el Banco Central, redujo la tasa de política monetaria a 100% anual y anunció el fin de las licitaciones de las letras de liquidez (LELIQ) a fin de limpiar el balance del Central mediante una migración de la deuda hacia el Tesoro Nacional.

En simultáneo, recortó el retorno de los plazos fijos a 110% en un contexto de inflación interanual esperada superior al 200%, lo que redunda en una erosión de la moneda nacional. De esta manera, el equipo económico implementó una encerrona para los ahorristas de a pie ya que, en términos reales, las colocaciones a un mes implican una pérdida de al menos 15 puntos porcentuales si se contrasta el rendimiento mensual de 9,16% contra una dinámica de precios que avanza a un ritmo de 25%-30%.

Al mismo tiempo, las autoridades modificaron el período de inmovilización de capital para los plazos fijos UVA: de 90 a 180 días. Este tipo de instrumento, que ajusta por inflación más un 1%, había crecido 70% en el último mes de 2023 ante la escasez de activos rentables.

Además, la hoja de ruta del oficialismo contempla un sendero de deslizamiento -también llamado crawling peg- de 2% mensual para el tipo de cambio oficial. La lógica detrás del porcentaje es proveer un ancla nominal que perviva a la liberación y reacomodamiento de los precios relativos.

Pesos, tasas y brecha: los dilemas del plan Caputo

No obstante, economistas consultados por PERFIL arrojaron un manto de duda sobre la estrategia de Caputo y el objetivo de devaluación fijado por el Banco Central en una coyuntura inflacionaria que, se estima, estará por encima de los dos dígitos por lo menos hasta marzo.

En diálogo con este medio, el analista económico Christian Buteler remarcó que con una inflación del orden de 20%-30% en diciembre y enero y tasas reales negativas, "es casi imposible mantener esta estabilidad en el tipo de cambio".

"Esto va a terminar disparando el dólar libre y la brecha cambiaria, que fue un logro de este gobierno haberla bajado de la forma en que la bajó. Tiene poca vida salvo que empiecen a subir el crawling peg: que en vez de ser de 2%, sea más alto. Lo que pasa que si se opta por esta alternativa, se achica el ancla cambiaria que implementaron para contener la inflación", explicó.

En efecto, en las últimas jornadas el spread entre el dólar oficial y los financieros comenzó a ensancharse de nuevo. Tanto el contado con liquidación (CCL) como el MEP rompieron la barrera de los $1.000 esta semana y estiraron la diferencia con el mayorista a 26,5% y 24,5% respectivamente. Hace pocos días, las brechas se ubicaban cerca del 10% e incluso perforaron ese piso.

A pesar de la suba de las cotizaciones alternativas, el BCRA continúa con una racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde los exportadores aprovechan el tipo de cambio alto para liquidar antes de que la inflación erosione la competitividad posdevaluatoria. A eso se suma una mayor estacionalidad en la demanda de pesos por parte de empresas y personas físicas para costear aguinaldos, vacaciones y gastos vinculados al fin de año.

Así, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras por USD 3.093 millones en el MULC, lo que elevó las reservas internacionales brutas a USD 23.677 mientras que las tenencias netas -descontados los pasivos del Central- rondan el terreno negativo de los USD 9.000 millones.

Para el director de Analytics de Ecolatina, Federico Moll, el riesgo del plan Caputo se cierne en torno a "las tres velocidades a las que corre la nominalidad: la inflación todavía no parece bajar del 20/25% mensual, las tasas están levemente por debajo de los dos dígitos y el tipo de cambio corre a un ritmo de 2%".

Bajo la perspectiva del economista, en la medida en que la tasa de interés le gane al dólar, se dan los incentivos para mantener los pesos dentro del sistema financiero. No obstante, planteó que dicho escenario sólo es posible si no existen dudas respecto de la pauta de depreciación del peso fijada por el BCRA.

"Por ahora no las hay, probablemente tampoco las haya el mes que viene, pero la velocidad con la cual el tipo de cambio real se atrasa es peligrosa. Todavía hay un colchón, pero si la inflación no se desacelera de forma muy marcada, la sostenibilidad del proceso va a comenzar a ponerse en duda y en ese momento la brecha se puede despertar. No queda claro cuál es la estrategia del equipo económico", juzgó.

Por su parte, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, el oficialismo optó por un combo de licuación de los pesos de la economía y una "dolarización con deuda del Central" para poder empezar a mejorar el balance de la autoridad monetaria a fin de levantar el cepo cambiario en el corto plazo.

"Esta estrategia era la menos dolorosa de todas respecto a las alternativas y la que más rápido podría llegar a lograr la meta. No obstante, es importante la calibración y el correcto armado de los flujos de pesos y dólares de la economía para poder lograrlo. Una incorrecta asignación puede llevar a una licuación exagerada o la imposibilidad del logro de la meta", subrayó Menescaldi.

Los pesos en su laberinto: los riesgos de la estrategia oficial

Un informe de la consultora Ecolatina manifestó que los pesos aprisionados por el corset cambiario "están perdidos en un laberinto en el cual no encuentran instrumentos que les permitan cubrirse frente a la fuerte aceleración inflacionaria esperada para los próximos meses".

A la hora de analizar las eventuales contingencias del programa delineado por el ministro de Economía, el autor del escrito, Santiago Manoukian, consignó que "persiste el riesgo de una emisión asociada al rescate de títulos públicos en caso de que los bancos decidan ejercer las opciones de venta (puts) ofrecidos por el BCRA".

En segundo término, el consultor económico no descartó que las tasas de interés negativas en un marco de fuerte inflación induzcan "una nueva caída en la demanda de dinero, donde los USD financieros podrían recobrar cierto atractivo para el mercado".

Y concluye: "Si la aceleración inflacionaria es mayor a la esperada, no descartamos que en los próximos meses el mercado perciba un atraso real en el CCL-MEP y comience a considerarlos como una oportunidad de inversión, lo cual coincidiría con la reversión estacional en la demanda de dinero desde febrero y la mayor demanda en el MULC".

MFN / ED