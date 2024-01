Los dólares financieros rompieron la barrera de los $1.000 y ampliaron la brecha con el oficial

En el segundo día hábil de 2024, los dólares financieros superaron la barrera de los $1.000 y se ubicaron por encima del blue.

El contado con liquidación (CCL) cerró este martes a $1.026,11 representando un 3% por encima de los $997,45 de la rueda anterior. Por su parte, el dólar MEP avanzó $20 para terminar la franja de los $1.011,39.

De esta manera ambos vuelven a sobrepasar después de varias jornadas al dólar blue, que se mantuvo $1.005 por billete en la punta vendedora.

El Banco Central compró casi 3000 millones de dólares desde la devaluación

Sobre las significativas subas en las últimas dos rondas el analista financiero Christian Buteler sostuvo en X (ex Twitter) que si “baja la demanda de pesos, acelera la inflación y tenés tasas reales fuertemente negativas. Imposible sostener la estabilidad y la brecha. Si no es hoy, será mañana o la próxima semana pero el dólar volverá a subir”.

Con estos aumentos, las brechas vuelven a agrandarse, el CCL se estira su diferencia a 26,5% respecto del dólar oficial, en tanto que el MEP está en una diferencia de 24,5%.

Hace una semana, las brechas estaban en mínimos en meses, y por momentos rompió el piso del 10%.

Fuente: Christian Buteler

Brecha y devaluación

“Estos niveles de brecha e incluso aún mayores, van a ser sostenibles. Lógicamente no es una noticia auspiciosa para el Gobierno, pero me parece que el sendero que buscan es ése, intentar corregir cuando llegue la gruesa”, comentó a PERFIL el analista Salvador Vitelli, de Romano Group.

Con respecto a una nueva devaluación en función de la brecha, el analista opinó: “No veo que intenten hacer un salto cambiario en estos días o este mes, teniendo en cuenta que van llevando el tipo de cambio al 2% y hay mucha ‘espuma’ que baja producto de la devaluación que ya se hizo. Sería dar una mala señal para los mercados hacer eso”.

Para Vitelli, “si hay algún escenario de corrección cambiaria, la van a ir a buscar antes de que lleguen los dólares de la cosecha gruesa, porque en definitiva hoy es asegurar la nominalidad y no necesariamente están las condiciones dadas, según el mismo gobierno, para poder unificar. En definitiva, si no se hizo antes, difícilmente se haga a casi un mes de haber devaluado”.

Compra del Banco Central

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 256,227 millones; en el sector del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 170 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 292 millones.

En esta línea, el volumen operado en el segmento de contado de este miércoles, "es el más bajo desde el 20 de diciembre pasado", concluyó Quintana.

LM / Gi