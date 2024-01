Inflación: una consultora aseguró que diciembre cerró con aumentos del 23,4%

La inflación de diciembre es una de las más altas de los últimos 30 años. Es que muchos de los precios que venían pisados se desregularon casi por completo. Tal es así que varias consultoras sitúan la inflación del último mes del año entre el 22 y el 30%.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Camilo Tiscornia, quien habló sobre la inflación de diciembre y sobre cómo se cerró el año en materia de precios.

Salto del tipo de cambio financiero

“Los tipos de cambio no tienen que estar quietos, tienen que ser flexibles. Esto no me parece preocupante de momento, si se llegan a mover más, será más preocupante”, dijo Tiscornia.

“Es esperable que el dólar suba en enero y febrero dentro de un rango razonable”, explicó el entrevistado.

Inflación de diciembre

Por otro lado, el economista habló sobre la inflación de diciembre: “Hemos medido una inflación del 23,4%, cerrando el año con la inflación en 200,4%”. “El mes arrancó muy fuerte con la inflación y en la última semana hubo una moderación muy importante en alimentos y bebidas”, complementó.

Asimismo, el analista dijo que enero podría estar en torno al 20%. “Al movimiento del tipo de cambio oficial están respondiendo muchos precios. La demanda no está en condiciones de validar los aumentos de precios. El sistema de precios tiene que ser más libre”, añadió.

Finalmente, Tiscornia dijo que inicialmente habrá una pérdida de poder adquisitivo importante pero que se repondrá en los próximos meses.