Tras la primera reunión de Gabinete de 2024 encabezada por el presidente Javier Milei, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, confirmó este martes 2 de enero que el Gobierno recibirá este jueves a una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo del encuentro será renegociar el acuerdo, que el portavoz consideró "virtualmente caído por no haberse cumplido".

"El objetivo de la ley tiene tres pilares: ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria desde Casa Rosada acerca del paquete de leyes "ómnibus" que envió el Jefe de Estado al Congreso de la Nación.

"Quienes quieran acompañar, invitados a una Argentina mejor. Quienes no quieran acompañar, porque consideran que el modelo de la decadencia es el correcto... bueno, no es nuestra posición pero entenderemos que quieren vivir en un país que la mayoría de los argentinos no quiere", agregó el funcionario.

Adorni luego anunció que la administración de Milei se reunirá con una comitiva del FMI para renegociar el acuerdo y precisó que los enviados del organismo multilateral serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

El vocero explicó que el encuentro será este jueves y evitó dar mayores precisiones, aunque adelantó que el viernes comunicará los detalles.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Adorni manifestó que el acuerdo con el Fondo Monetario está "virtualmente caído" por no haberse cumplido los objetivos del mismo, en relación a la deuda de US$ 45.000 millones que la Argentina mantiene con el organismo tras el préstamo solicitado durante la gestión de Mauricio Macri.

La noticia llega en medio de la renegociación vigente, donde el Gobierno postergará para fines de enero los pagos de deuda con la institución financiera que vencen el próximo 9 de enero por US$ 1.300 millones y el 16 de ese mes por US$ 650 millones. Además, el FMI tiene pendiente un desembolso por US$ 2.600 millones que debía realizarse en noviembre, pero que no tuvo tratamiento porque el ex ministro de Economía Sergio Massa había incumplido con los compromisos pactados meses antes.

El objetivo de la negociación es reponer el cronograma de desembolsos ya que Argentina debe seguir cumpliendo con los pagos si quiere seguir con el acuerdo en pie. Entrar en default significaría un proceso mucho más complicado para recomponer la relación, que también haría caer otros acuerdos, como el del Club de París, que inhabilitaría créditos para empresas nacionales.

Canal de diálogo con la CGT

Por otro lado, el vocero presidencial convocó "a toda la dirigencia política y sindical" a acompañar el cambio propuesto por el gobierno nacional a través de una serie de medidas e iniciativas, después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmara que realizará un paro general el próximo 24 de enero.

En esa línea, aseguró que el gobierno mantiene con la central obrera "un canal de diálogo abierto", pero advirtió que lo que "no se negocia" en esa instancia "es la Argentina libre", que incluye querer terminar con la "pobreza y la indigencia".

Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Queremos ser un país normal y eso no se negocia", insistió Adorni ante una consulta sobre el anuncio de la cúpula de la central sindical por la huelga en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Poder Ejecutivo, tanto en el "Mega Decreto de Necesidad de Urgencia" para desregular la Economía publicado por Milei como el proyecto conocido como Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Más temprano, el portavoz estuvo presente en la reunión de gabinete ampliado del jefe de Estado junto a a sus colaboradores más cercanos con intención de limar detalles para hacer frente a los principales desafíos de la primera etapa del año. Desde las 8.35, en el Salón Eva Perón, el mandatario estuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la totalidad de los ministros, legisladores y sus principales asesores.

También participó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asistió en compañía de Eduardo “Lule” Menem - histórico secretario privado del ex senador Eduardo Menem-, que resuena como posible secretario administrativo de la Cámara Baja.

