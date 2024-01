La insólita discusión entre Jorge Altamira y Manuel Adorni por un meme que no entendieron: "Macabro"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el dirigente de Política Obrera, Jorge Altamira, protagonizaron este lunes un insólito cruce basado en un meme que no entendieron y al que finalmente definieron como “fake news”, publicado en la red social X.

Altamira citó un meme que decía que un "empresario llamado Gustavo Fring está dispuesto a invertir cerca de 9.000 millones de dólares para traer su exitosa cadena de comidas rápidas a Argentina". El mensaje de un usuario de esa red social iba acompañado por la foto de un personaje de Breaking Bad, Gus Fring, que es interpretado por Giancarlo Espósito, en el marco de una historia que se basa en la cocina y venta de drogas.

Altamira acompañó ese tuit con la frase: "Más comidas rápidas para menos comensales". "Estimado Jorge: las inversiones mejoran salarios, dan oportunidades y promueven crecimiento disminuyendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de la gente. Lo invito a escapar de las encerronas ideológicas y sumarse a las ideas de la libertad. Le mando un fuerte abrazo", respondió Adorni, citando el tuit del dirigente de izquierda.

Luego, en otro mensaje, el vocero de Javier Milei agregó: "Evidentemente el ‘no la ven’ resulta bastante más amplio y general de lo que creía. Fin". El cruce continuó con la respuesta de Altamira, quien reconoció que el mensaje inicial que reposteó no era cierto. “El aludido inversor en comidas rápidas es un fake. Ahora temo lo mismo con su tuit. Será otro fake? Porque alentar las comidas rápidas cuando bajan salarios y jubilaciones y el pagó de 16 mil millones de u$s a Bruford con la emisión de un bono perpetuo, suena a macabro", lanzó el dirigente de Política Obrera.

Adorni respondió a ese tuit alegando que era “obvio” que se trataba de un meme y asegurando no haberse confundido: “Estimado, más allá de la obviedad del ‘fake’ (solo con analizar la cifra resultaba evidente), no desaproveché la oportunidad para amigarse con las inversiones externas y el desarrollo. Abrazo Jorge”, posteó el vocero.

Por último, Altamira reforzó su primera crítica, diciendo “comidas rápidas para un pueblo al que metieron colosal confiscación de ingresos” y cerró con una aclaración que cosechó miles de “likes” y risas: “Gustavo Fring es un personaje que lava dinero narco por medio de casas de comida rápida”, tuiteó.

La última polémica de Adorni, sobre los pasajes a Mar del Plata de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el último sábado las facturas de los pasajes que el presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, utilizaron para viajar el fin de semana a Mar del Plata y aseguró que fueron "abonados íntegramente" con fondos personales.

"Los pasajes (por haberse tratado de cuestiones personales) han sido abonados íntegramente con fondos provenientes de sus respectivos patrimonios personales", escribió Adorni en su cuenta oficial de X (exTwitter), en referencia al viaje de Milei para visitar a su pareja, Fátima Flórez, en su temporada teatral.

Milei viajará a la Antártida por un programa de control de contaminación de la ONU

El funcionario compartió la factura emitida por "Optar", el Operador Mayorista de Servicios Turísticos de Aerolíneas, por el precio final de $857.307.59, según puede leerse en las imágenes. Adorni dio a conocer públicamente esta información "ante algunas versiones con desbordada inexactitud" que circularon sobre el financiamiento de los pasajes, según dijo en el mismo mensaje.

Sin embargo, desde el peronismo advirtieron fuertes inconsistencias en la documentación presentada. Si bien la factura está a nombre de Karina Elisabeth Milei (bajo una cuenta corriente), no presenta el CUIT correspondiente y declara como domicilio Balcarce 50, la dirección de la Casa Rosada, pero pone como Código Postal el de la ciudad bonaerense de Balcarce, detalló La Política Online.

