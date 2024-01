Adolfo Pérez Esquivel comparó una de las medidas de Javier Milei con una de Hitler

El activista por los Derechos Humanos Adolfo Pérez Esquivel cuestionó fuertemente al presidente Javier Milei y una de sus medidas incluidas en la "ley ómnibus" que envió al Congreso la semana pasada, donde en uno de los artículos solicita traspasar facultades del Congreso al Poder Ejecutivo por dos años. "Hitler también lo hizo", detalló.

En un breve video que el Premio Nóbel de la Paz envió a PERFIL, expresó: "Al pueblo argentino, una vez más me dirijo a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, para hacer memoria", destacando que "la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente, que estamos viviendo, en la situación actual del país, cuando se piden poderes extraordinarios al parlamento".

Pérez Esquivel detalló que esa medida también la tomó el fundador del nazismo Adolf Hitler cuando asumió en la Alemania de 1933. "Quiero decir que eso lo hizo Hitler en 1933 en el parlamento de Alemania. Asume también por elecciones y pide poderes extraordinarios al parlamento. Y comienza una purga de persecución a dirigentes políticos, sindicalistas y movimientos sociales", recordó.

Adolfo Pérez Esquivel: "Me llama la atención la falta de memoria que hay en la Argentina"

Sobre esto, reflexionó que "es una grave situación donde se pierde la democracia, el valor de los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas. Por eso tenemos que hacer memoria y construir espacios de libertad, que significa, democracia, DDHH, y una sociedad que se pueda expresar libremente".

Pérez Esquivel ya había criticado en la campaña a Milei

El referente de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj) ya venía cuestionando a Milei por otras de sus primeras iniciativas, y hasta incluso antes de las elecciones, donde tomó postura a favor de Sergio Massa.

Por ejemplo, en diálogo con Radio 10 hace unos días, cuestionó el protocolo "anti-piquete" de la ministra Patricia Bullrich, y consideró que "quieren silenciar a un pueblo. El modelo de Milei cierra directamente con la represión".Adolfo Pérez Esquivel: “A Milei hay que ayudarlo con un psiquiatra”

Por otro lado, antes del balotaje en el que La Libertad Avanza ganó a Unión por la Patria con el 55% de los votos, Pérez Esquivel dijo que Milei quería llevar al caos a la Argentina: "Yo no tengo dudas de que el modelo que propone Milei tiene como objetivo llevar a la Argentina al caos y transformarnos en una colonia de Estados Unidos", había dicho en declaraciones a Télam.

Por último, en una entrevista con Noticias, por el periodista Juan González, quien escribió "El Loco", la biografía no autorizada de Milei, Pérez Esquivel planteó que directamente el libertario necesitaba ayuda psiquiátrica.

"A Milei hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a encontrar un buen psiquiatra que lo ayude a superar el odio, la violencia que lleva adentro y el negacionismo. Porque con esto no se puede construir nada. Es autodestructivo. La mejor manera es ayudar a quienes no están mental y espiritualmente sanos. No se puede dirigir un país así".

JD / LR