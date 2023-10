Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex secretario de Energía, aseguró creer en la “rotación” de la política y apuntó contra el actual ministro de Economía: “Ya sabemos que Massa es el infierno todos los días”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En Capitán Sarmiento, Patricia Bullrich y Javier Milei salieron empatados con cuatro décimas de diferencia, mientras que Sergio Massa sacó 26 puntos. Me gustaría tu reflexión sobre por qué los resultados fueron distintos en promedio a la Provincia.

Hace cuatro años que en Capitán Sarmiento decidimos devolverle el poder a la gente y sacárselo a la política. Fue un pueblo de libertad, el mejor ejemplo fue la pandemia, cuando en una decisión bastante autoritaria sin fundamentos científicos, nos encerraron a todos.

Te decían que si ibas a trabajar te morías, pero que a la vez lo tenías que hacer, mientras que algunos lo tenían permitido y otros no. En Capitán Sarmiento se podía salir a trabajar, la gente tenía libertad y con ella logramos tener menos enfermos contagiados, incluso reforzamos hospitales y recibimos gente de otras localidades.

Eliminamos 120 impuestos, la gente vio que vivir en libertad vale la pena, y que si no se roba, la plata vuelve. Sin apoyo de la provincia hicimos 48 obras de todo tipo. El 75% de la gente se negó a la continuidad de Sergio Massa y eligió un cambio repartido entre Javier Milei y Patricia Bullrich.

Por lo que tengo entendido, quién ganó es Fernanda Astorino, ¿no te quisiste presentar a la reelección?

No quise presentarme porque creo en las rotaciones. Fernanda es secretaria de gobierno, es una mezcla entre continuidad del equipo que ofrece y la variedad de personajes. Trabajé con Patricia intentando ser gobernador y finalmente lo logró Grindetti, me parecía que no era correcto irme como intendente si no lograba la gobernabilidad.

La Provincia necesitaba una transformación. Me planteé cómo devolverle el poder a la gente en la provincia de Buenos Aires, una de las ideas que propuse fue devolverle el poder a los directores de escuela y hospitales públicos, duplicando el sueldo con la plata que se roban en la legislatura de la PBA. Quería ser gobernador porque hay muchas cosas por mejorar.

¿Qué pensarías, si hubieses estado en la situación de Churchill y la de Eisenhower, sobre aliarte a Stalin para combatir a Hitler? ¿Qué hubieras hecho?

Lo mismo que hizo Churchill.

¿Encontrás alguna similitud entre Hitler, con su locura, y Milei?

El de Massa sería un sistema dictatorial como el de Hitler. El esquema que el kirchnerismo ha mostrado sistemáticamente, ha sido cada vez de más captación del poder. Massa es muy hábil, transmutador de las palabras que con sus dichos casi mafiosos convence o compra voluntades.

Con Stalin no se sabía cómo podía ser el futuro, el presente de Hitler ya te decía algo, eso es lo que pasa con Massa hoy. Ya sabemos que Massa es el infierno todos los días, prefiero una cosa nueva a más de lo mismo, y ni hablar en la cuestión de los poderes. Milei no va a tener mayoría en el congreso y no tiene ningún vínculo con la justicia, incluso tiene que sumar equipo.

¿Vos decís que Milei terminaría muy condicionado por Juntos por el Cambio?

No solo por JxC, también Schiaretti con sus diputados y el peronismo federal. Va a ser una oportunidad para discutir ideas en vez de blanco y negro. Hay una idea que se planteó como campaña del miedo que fue la privatización de la educación, pero cuando uno mira la propuesta y la profundiza, en ningún lado dice que Javier Milei va a privatizar la educación. Hizo una propuesta llamada “vouchers”, un método de asignación de recursos que ya existe en algunos países.

¿Averiguaste en profundidad cómo es el sistema de vouchers?

Sí, de hecho, leí un libro al respecto. No me parece el mejor sistema para Argentina, pero tampoco me parece que tenga que ver con la privatización. Es como la asignación de recursos, en la salud, el que tiene una obra social es el equivalente a tener un voucher.

No me preocupa el voucher, me preocupa la anulación de la discusión. El liberalismo de Alberdi y Sarmiento fue el que creó la educación libre laica y gratuita.

Ese liberalismo era absolutamente revolucionario, no tiene nada que ver con los libertarios. En ese liberalismo, justamente, se buscaba liberar, permitirles el acceso a distintas cosas a ciertas personas que no lo podían adquirir. Rescato tu visión sobre aquel liberalismo que fundó la hermosa argentina liberal que tenemos, que a mi juicio no tiene nada que ver con los libertarios…

La liberación del pueblo respecto a la educación es que sea de calidad, que un nene vaya a la escuela pero que no sepa leer y escribir es muy usual. La discusión que tenemos que tener es la de generar escuelas de calidad, y en un Congreso en donde hay más división, hay más oportunidad.

Hoy no son visibles las cadenas, alguien que depende de un plan social está esclavizado a la dependencia de un político, hay que liberarnos de eso, que los Argentinos puedan ser independientes de su propio trabajo. El kirchnerismo ha profundizado ese concepto para que “vivan de ellos”.

VF JL