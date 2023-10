Balotaje 2023 | ¿El voto en blanco favorece a Milei o a Massa?

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre de 2023, Sergio Massa - actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria- se enfrentará al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Balotaje: ¿qué pasa si uno de los dos candidatos se baja?

Ambos resultaron ser los candidatos más votados en las elecciones del pasado domingo: Massa obtuvo el 36,68% de los votos y Milei el 29,98%.

En nuestro país la legislación electoral estable que los votos válidos se clasifican en dos categorías:

1. Afimativos: son aquellos en los cuáles el sufragante elige entre las opciones electorales disponibles.

2. Votos en blanco: Es cuando se introduce en la urna un sobre vacío o con un papel de color liso, sin inscripciones ni imágenes.

El acto de votar en blanco se considera válido porque simboliza la decisión del electorado de abstenerse de elegir entre varias opciones que ofrece el sistema de sufragio. La intención es expresar el descontento con las opciones electorales actuales y las propuestas presentadas por los partidos políticos durante las elecciones.

El voto "nulo" representa otra forma de expresión. Se refiere a cuando un voto se emite mediante una papeleta no oficial o mediante una papeleta oficial que incluya cualquier tipo de inscripción o leyenda, excepto en los casos de votos válidos.

¿A quién favorece el voto en blanco en el balotaje entre Milei y Massa?

Durante una segunda vuelta electoral, emitir un voto en blanco no influye en el resultado de la votación. En consecuencia, seleccionar esta opción no favorece indirectamente a ningún candidato en particular. Es decir, ni Sergio Massa ni Javier Milei se verían favorecidos por una persona que vota en blanco, o cuyo voto fue anulado.

Para la segunda vuelta, solo se tienen en cuenta los votos afirmativos a la candidatura de un partido. La fórmula presidencial que acumule más votos individuales será la ganadora, independientemente del porcentaje o número de votos en blanco, impugnados o nulos.

Sin embargo, muchas veces escuchamos en la calle o en charlas de nuestros círculos cercanos que el voto en blanco puede beneficiar “al candidato más votado”. Esto es cierto en elecciones como las PASO o en las elecciones de primer término, pero no se aplica esta regla en el próximo balotaje.

Balotaje: ¿Cómo se define?

En las elecciones de segunda vuelta se aplican los mismos criterios que en las elecciones generales. Aunque lo único que importa es cuál de las dos fórmulas obtuvo más votos, el Código Electoral Nacional estipula que se considerará elegido el que tenga más "votos afirmativos válidamente emitidos".

¿Cuántos votos en blanco hubo en las elecciones generales?

En las elecciones anteriores, hubo 554.161 votos en blanco, lo que representa el 2,04% del total de votos válidos emitidos. Ya su vez, el número de votos nulos alcanzó las 224.864 papeletas, lo que supone el 0,81% del total de papeletas emitidas.

¿Beneficiaron a Sergio Massa los "votos en blanco" o "nulos" durante las elecciones generales?

El domingo 22 de octubre, dia en el que se celebró la primera vuelta, el voto en blanco también se excluyó del conteo y solo se consideran los votos afirmativos. Al no contar los sobres vacíos en la categoría presidencial, se podría decir que estos votos hubiesen podido favorecer a Sergio Massa, el candidato más votado, si él alcanzaba el umbral mínimo del 40% de los votos (y una ventaja de 10 puntos sobre Javier Milei). Este es el requisito necesario para asegurarse la victoria en la primera vuelta. Pero eso no sucedió. En ese momento, los porcentajes de votos en blanco o nulos sí importaban, ya que la proporción de votos se divide sobre la cantidad total de votos afirmativos.

La asignación de cargos legislativos como los de diputados o senadores sigue un patrón similar, ya que se distribuyen según los principios de proporcionalidad y el sistema D'Hondt, que tiende a beneficiar la sobrerrepresentación de las listas electorales con mayor número de votos.Se trata de un efecto que se profundiza cuando al voto en blanco se le suma un alto abstencionismo electoral.

