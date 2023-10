Esteban Bullrich votará a Milei en el balotaje: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”

El exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, a través de sus redes sociales expresó en una extensa publicación su apoyo al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que competirá con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“A raíz de los reacomodamientos políticos tras la elección del 22 de octubre, quiero dejar clara mi posición”, comenzó su mensaje en “X” (antes Twitter) y luego, continuó con una reflexión sobre la situación que atraviesa el país.



"Comparto con Patricia y Mauricio (Macri) que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida una nueva versión del viejo proyecto político de siempre, que sólo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre, pobreza y destrucción para los argentinos. Y hoy la alternativa a eso es una sola”, manifestó.



"Ignorancia supina": Esteban Bullrich apuntó a Javier Milei por su postura contra el Conicet

El exsenador también instó a la prudencia haciendo referencia a las declaraciones de Javier Milei, señalando que “los discursos encendidos y los agravios personales entre dirigentes de la oposición, por asumir diferentes posición (todas respetables), deben terminar".

El ex legislador, que en 2021 dejó su banca en el Congreso de la Nacion tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), concluyó que “más temprano que tarde, esta Argentina doliente volverá a convocarnos en su defensa. Depende de nosotros que los egos y rencores personales no se interpongan en esa misión, que es la única lucha en la que ninguno es prescindible".

La posición de los principales líderes del PRO generó controversia dentro de su espacio político, incluso entre sus propios miembros, ya que el domingo pasado, Mauricio Macri se metió de lleno en la nueva etapa de la campaña y justificó el respaldo que le está dando a Javier Milei, ya que cree que es una mejor opción que la que ofrece Unión por la Patria.

Javier Milei: "Las posiciones neutras favorecen a Massa"

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres porque no lo conocemos, nunca gobernó. Lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi, y las ocho o nueve veces que le hablé, nunca me mintió; en cambio, Massa me mintió siempre”, destacó el ex presidente.

Esto llevó a que referentes del ala moderada como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal hicieran un llamado a no respaldar ni a Milei ni a Massa. Además, surgió una crisis en la coalición de Juntos por el Cambio después de que los miembros radicales acusaran a Macri de intentar dividir la coalición.

RM CP