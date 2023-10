Macri busca moderar a Milei para fortalecerlo camino al ballottage

“Javier hay temas donde te tenés que moderar, no podés aparecer como un loco, no podés ver conspiraciones en todo”. Mauricio Macri siempre le repitió, en casi todas sus conversaciones con el candidato de La Libertad Avanza, el mismo concepto. Ideológicamente siempre se sintió cerca de él y hasta, en el tramo final de la campaña de Patricia Bullrich, tuvo serios cuestionamientos porque no quería criticar al libertario.

Pero todo cambió el domingo pasado: cuando el exjefe de Estado fue a buscar un acuerdo con Milei, luego de que la presidenta del PRO le expresara 24 horas después de la elección su deseo de apoyarlo a pesar de las serias acusaciones cruzadas. El martes pasado el libertario selló el acuerdo en un encuentro en casa del expresidente.

En este marco, Macri comenzó a trabajar para moderar al libertario y que logre, girando al centro y abonando a los once puntos que trazó Bullrich para darle su apoyo, ganar la segunda vuelta contra Sergio Massa.

El documento, que luego de mostrárselo a Milei, la propia presidenta del PRO presentaría en conferencia de prensa son la matriz de la cual Macri ancla su propuesta de moderación.

Entre otras cuestiones, se plantean temáticas que coinciden con el programa de La Libertad Avanza. Por caso “un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo que eliminen los privilegios de unos pocos”. Otro punto clave para Milei: el fin de la emisión monetaria y el equilibrio fiscal.

El tercer eje: “un Estado austero, la desburocratización y la simplificación estatal”. En términos libertarios: parte del trabajo de la “motosierra”. Por otro lado un “federalismo que funcione”, que supone la eliminación de impuestos distorsivos. La baja de gravámenes es una condición clave del plan de LLA.

Luego los temas más álgidos: la educación pública, gratuita y de calidad, sin paros. También, la defensa de la libertad de expresión (un tema que hasta habló con Macri en privado). Y tres cuestiones: “el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida”. Estos dos ejes cruzan polémicas que se dieron a partir de expresiones de Milei y sus candidatos. A la vez, el punto ocho es una oda liberal: “La defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona”. Casi un homenaje a Alberto Benegas Lynch, hijo, uno de los referentes teóricos de LLA.

Con todo, el plan “moderador” supondrá más reuniones la semana que viene con Milei y su equipo. La idea central que baraja el expresidente es que pueda captar gran parte del voto bullrichista más la mayoría de los que fueron a Juan Schiaretti.

En este contexto, el expresidente habló ayer por Radio Mitre y confió: “A Javier le he dicho que como buen liberal, lo primero es convivir con la libertad de expresión. Él no se puede enojar con ustedes cuando critican. Yo jamás me enojé con un periodista ni llamé a un periodista para apretarlo. Así como respeta la independencia de la Justicia, tiene que aprender a convivir con que ustedes están en su rol para criticar”.

Acaso por ello ya se habla en el PRO que Germán Garavano, el exministro de Justicia, podría ser quien se ocupe del área si gana Milei. También se habla de lugares en la AFIP, la AFI y el área económica. En este sentido, el jueves Guido Sandleris, el último titular del Banco Central macrista, tuvo que salir a negar que haya tenido contactos con LLA para ocupar un cargo. Quien sí aparece en la nómina de “posibles” es Federico Sturzenegger, el primer titular del BCRA, a quien Milei ha ponderado. A ello hay que sumarle la presidencia de Diputados para Cristian Ritondo.

En la entrevista radial, Macri dijo que Massa “me mintió y mintió siempre”. Y lo diferenció del candidato de LLA: “A mí Javier Milei no me mintió una sola vez todavía. Le dije a Javier lo único que vale en la vida es la palabra, si no tenés palabra no podés hacer nada”.

Y agregó: “Milei es una demostración de autoridad y austeridad para salir del pozo. Lo mínimo que nos van a pedir es que los que conducen ponen todo y no se llevan nada. No pueden seguir pasando estos escándalos que nos agarramos la cabeza porque nos dañan el corazón y hacen que mucha gente piense que muchos servidores públicos somos lo mismo y no lo somos”.

En otro pasaje afirmó: “Hoy, es el que lidera la propuesta del cambio. La interna no nos salió bien, eso le pareció a nuestro electorado y eso le permitió a Javier crecer en su propuesta. Me cansé de ir a programas a pedir el voto a Patricia, pero no nos alcanzó”.

Sobre el final reveló que su hija fue fundamental. “Antonia me dijo: papá, tenés que apoyar a Milei”.

Con todo, el partido que fundó Macri y JxC se prendieron fuego esta semana. Una de las mechas del incendio se pudo ver el miércoles a la mañana cuando en el departamento de Bullrich, un grupo del PRO se reunió para avanzar en el acuerdo. Allí Jorge Macri indagó ante su primo: “¿Ustedes se reunieron con Milei ayer?”. El silencio cubrió el comedor de la casa. “Sí”, le dijo la presidenta del PRO. “¿Y ahora al mediodía convocaron a una conferencia de prensa para anunciarlo?”, consultó. La respuesta fue afirmativa. Escuchaban Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, y Federico Pinedo. De allí emanó que Bullrich y Luis Petri den el apoyo de manera “personal” y no a nivel partidario. Pero no mucho más: Larreta, Vidal, el flamante jefe comunal y el gobernador chubutense se fueron del encuentro con cara de pocos amigos. La noche anterior se había tomado una decisión.

Feroces críticas a Lousteau

Hernán Lombardi, diputado del PRO, salió ayer a criticar al senador Martín Lousteau, luego de que expresara que “Macri es el gran responsable del fracaso de JxC”. El legislador del PRO respondió: “Hasta acá llegaste individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo. Pero ensuciar a Macri que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue dos veces jefe de Gobierno y luego Presidente, pasa todos los límites. Tergiversás la historia. Abandonaste irresponsablente tu puesto de Embajador en EE.UU. ¿Desde qué lugar hablás, cuándo alguien te eligió para algo? Y falso sabelotodo, aprendélo bien: ni los radicales te quieren”.n