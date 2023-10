Furiosos por su "transa" con Milei, los radicales acusaron a Macri de "hacer un ejercicio de hipocresía"

El Comité Nacional de la UCR acusó este viernes al ex presidente Mauricio Macri de "haber transado en contra de los intereses de los argentinos", al anunciar su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje que lo enfrentará a Sergio Massa.

El comunicado del radicalismo apuntó a las duras palabras que el expresidente había dedicado a ese partido durante este viernes, que había acusado a los dirigente de la UCR de "transar con Sergio Massa", señalando que lo que dijo Macri "es un ejercicio de hipocresía de quien, con su conducta, ha menoscabado la posibilidad de triunfo de Juntos por el Cambio".

"Ya aún antes de la elección general, el ingeniero abonaba irresponsablemente un acuerdo con la extrema derecha, lo que sin dudas menoscabó las posibilidades electorales de nuestra fuerza", destacó el comunicado dado a conocer esta noche por la conducción nacional del Radicalismo que encabeza el gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

"Ahora, el señor Macri ha realizado un acuerdo inconsulto entre gallos y medianoche con un personaje que hace del anti-radicalismo una bandera política, personificada en la ofensa a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín, dos próceres de la argentinidad que han pasado a ser patrimonio de todos los argentinos de bien", agregaron los dirigentes radicales.

La nota finalizó reiterando que de manera orgánica "la UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos", y llamó a mantener la individualidad "sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha".

Lo que había dicho Macri

Macri había hablado este viernes en Radio Mitre, acusando entre otros a Morales, a Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau de "haber transado por detrás de nosotros”, aludiendo a un presunto acuerdo de esos dirigentes con Sergio Massa, en perjuicio de la candidatura de la propia Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio.

En esa entrevista Macri negó que Juntos por el Cambio haya estallado: “No se rompió, no al menos el que fundé yo”, indicó Macri, cuestionando con dureza a Massa, al precisar que "me mintió, que mintió siempre".

"A mí Javier Milei no me mintió una sola vez todavía. Le dije a Javier lo único que vale en la vida es la palabra, si no tenés palabra no podés hacer nada", manifestó el exmandatario.

"Milei es una demostración de autoridad y austeridad para salir del pozo. Lo mínimo que nos van a pedir es que los que conducen ponen todo y no se llevan nada. No pueden seguir pasando estos escándalos que nos agarramos la cabeza porque nos dañan el corazón y hacen que mucha gente piense que muchos servidores públicos somos lo mismo y no somos lo mismo", agregó Macri en Radio Mitre con Eduardo Feinmann.

Allí negó que el cuerdo con Milei incluyera la incorporación de exfuncionarios económicos del macrismo, y respondió: "Acá venimos a decir que por el futuro de la Argentina vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo. Es un apoyo incondicional: no es a cambio de nada. Marcando las salvedades que creemos que se deben moderar. No hemos pedido nada, somos esta actitud y yo la ratifico".

Defensa a Bullrich y crítica a la UCR

Macri defendió a Bullrich, en medio de la ola de críticas por parte de dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta u otros integrantes de Juntos por el Cambio como Martín Lousteau o Gerardo Morales.

"Es gente que le gusta ningunear, ponerse por arriba de los demás. Patricia Bullrich fue nuestra candidata presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea distinta de cambio, un cambio mucho más parcial", apuntó Macri.

HB