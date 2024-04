Tarifazo en el Subte: ¿Los Metrodelegados irán al paro para defender a los pasajeros?

Hubo paro por algunas horas este viernes en el Subte C, como consecuencia de la agresión de un usuario a un guarda en la estación Constitución, la medida se levantó cerca de las 19, pero la novedad que surgió luego de esa protesta promete dar que hablar: los metrodelegados evalúan nuevas medida de fuerza, pero esta vez para oponerse a lo que consideran "desmedidos aumentos de tarifas", considerando las subas ya anunciadas "no se pueden pagar y son un robo a los bolsillos de los pasajeros".

El que habló del tema fue nada menos que Néstor Segovia, uno de los nombres principales de los Metrodelegados, y luego de que el tema de las consultas periodísticas apuntara al paro de algunas horas de la Línea C, el dirigente se refirió a los aumentos de tarifas ya autorizados a la empresa Emova, y anticipó que la semana que viene puede haber nuevas medidas de fuerza porque "estamos totalmente en contra de esos aumentos, que no se pueden pagar".

"Lo que decimos no es por antojo, es porque no se pueden pagar esos aumentos, si ahora ya la gente casi no puede viajar con el pasaje a 125 pesos, mucho menos va a poder hacerlo cuando cueste pagando 574 pesos, y ni hablar cuando después la lleven a 757, eso es un robo al bolsillo de los pasajeros", afirmó Segovia. "Y todavía será más caro si la tarjeta SUBE no está registrada", agregó. Así que habrá que seguir el desarrollo del tema, para ver si efectivamente los Metrodelegados llegan a esas medidas de fuerza, convirtiéndose en los defensores del reclamo de sus usuarios.

La agresión en la Línea C

En relación al paro que se extendió por más de 3 horas este viernes en la Línea C, generando enormes problemas a los usuarios, todo se inició cuando un guarda de una formación en la estación Constitución primero discutió con un pasajero y luego fue golpeado, situación que derivó en la inmediata paralización del servicio.

Inicialmente se indicó que la medida de fuerza sería "por tiempo indeterminado", mientras la empresa concesionaria difundía un comunicado señalando que "este tipo de medidas no son de decisión de la compañía y lamentamos que afecte la movilidad de los usuarios en un horario tan sensible".

Los metrodelegados señalaron que un pasajero primero llamó vago a un trabajador, al tiempo que lanzaba consignas políticas a favor del gobierno, y luego puso un pie impidiendo el cierre de las puertas. Dicha situación no permitía que la formación se mueva, el guarda le pidió que dejara de hacerlo, que era peligroso, y cuando abrió las puertas recibió un golpe del sujeto. Eso derivó en que la línea terminara paralizada, situación que recién se solucionó pasadas las 19, cuando crecía la impaciencia de los usuarios que pugnaban por volver a sus hogares usando ese medio vital de circulación.

Y hablando de ese problema en la Línea C, Segovia terminó adelantando el posible paro contra los aumentos de tarifas, que podrían producirse la semana próxima.

