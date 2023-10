Elecciones 2023 | Mauricio Macri: "Antonia me dijo: papá, tenés que apoyar a Milei"

El expresidente Mauricio Macri habló por primera vez sobre la crisis en Juntos por el Cambio: “No se rompió, no al menos el que fundé yo” y agregó: "Antonia me dijo: papá, tenés que apoyar a Milei".

El fundador del PRO defendió la alianza que patrocinó entre Patricia Bullrich y el candidato Javier Milei al que señaló como el único garante del cambio en la Argentina, en frente de un Sergio Massa que "me mintió, que mintió siempre". "A mí Javier Milei no me mintió una sola vez todavía. Le dije a Javier lo único que vale en la vida es la palabra, si no tenés palabra no podés hacer nada", manifestó el exmandatario.

"Milei es una demostración de autoridad y austeridad para salir del pozo. Lo mínimo que nos van a pedir es que los que conducen ponen todo y no se llevan nada. No pueden seguir pasando estos escándalos que nos agarramos la cabeza porque nos dañan el corazón y hacen que mucha gente piense que muchos servidores públicos somos lo mismo y no somos lo mismo", dijo Macri en Radio Mitre.

La entrevista incómoda de Milei: el "murmullo" detrás de cámara, las frases y los mejores memes

Durante la entrevista, el periodista Eduardo Feinmann le preguntó si el acuerdo con Milei también tenía a cambio la incorporación de exfuncionarios económicos del macrismo, y respondió: "Acá venimos a decir que por el futuro de la Argentina vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo. Es un apoyo incondicional: no es a cambio de nada. Marcando las salvedades que creemos que se deben moderar. No hemos pedido nada, somos esta actitud y yo la ratifico".

Defensa a Bullrich y crítica a la UCR

Macri defendió a Bullrich, en medio de la ola de críticas por parte de dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta u otros integrantes de Juntos por el Cambio como Martín Lousteau o Gerardo Morales.

"Es gente que le gusta ningunear, ponerse por arriba de los demás. Patricia Bullrich fue nuestra candidata presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea distinta de cambio, un cambio mucho más parcial", apuntó.

Emiliano Yacobitti se cruzó con una periodista y advirtió que la llevaría a la Justicia por una "falsa acusación"

Para el expresidente, Bullrich ganó. Entonces, se preguntó: "¿Cómo pueden seguir faltando el respeto cuando ha mostrado liderazgo, ha mostrado sus ideas. Es lo que piensa, es algo tan valioso porque estamos rodeados de tanta gente que dice una cosa y hace otra. Ella con su visión y realidad dijo lo que confirmo que adhiero: somos el cambio o no somos nada".

Según Macri, la "neutralidad" frente al balotaje favorece a Massa.

También acusó a los radicales de "transar" con Massa y se quejó de que cuando era su embajador en Estados Unidos, "Lousteau abandonó la Embajada. Es uno de los cargos más importantes".

Más adelante, el socio fundador del PRO devolvió las críticas de las que fue blanco por organizar una reunión con Milei en medio de la noche y en un clima de secretismo. "Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa, con Morales a la cabeza, que ha apoyado tantas leyes que Massa pedía. Morales, (Emiliano) Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo tranzando con cosas que perjudican a la gente", manifestó.

Macri también se mostró en desacuerdo con la neutralidad elegida por algunos dirigentes de Juntos por el Cambio frente al dilema que plantea el balotaje.

"Acá hay dos alternativas: la neutralidad para favorecer a Massa o decirle a nuestros votantes, que votan libremente, que realmente sé lo que han pasado, en un contexto de angustia, con un dólar desbocado, la inflación que no para de subir. Sé la discusión interna en la mesa de cada familia, de quién representaba el cambio", sumó.

Cuando le preguntaron si había hablado con Morales, el gobernador de Jujuy, respondió que no. "Él habló con Patricia pidiéndole que no haga su discurso como era originalmente. Lo mismo Lousteau y Yacobitti diciendo que no podía agredir a Massa porque se sienten más cómodo con él que con la misma línea del PRO", se despachó.

Durante varios pasajes de la entrevista, el expresidente exigió que "los que quieren apoyar a Massa que digan 'vamos a apoyar a Massa'", a partir de un convencimiento de que los que eligieron la postura neutral en realidad van a votar al candidato de Unión por la Patria.

Patricia Bullrich dijo que le parece "infantil" que la quieran "echar" de JxC: "Les gané a todos"

"La única propuesta de cambio no es nuestra, pero no hay que ir por esa cosa prepotente de querer imponer el silencio de una parte cuando ellos están diciendo 'voy a votar, pero nunca por Milei'", indicó.

"No hay otro (candidato), díganlo", insistió, en relación con el voto a Massa.

Pero no sólo los radicales fueron blanco de sus críticas. Cuando a Macri le preguntaron por Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica que se expresó en duros términos respecto del acuerdo con Milei, prefirió no nombrarla pero mandarle un mensaje lacónico: "Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien dañino".

"La interna no nos salió bien"

Por otra parte, Macri también realizó una autocrítica acerca del desempeño electoral de Juntos por el Cambio. "La interna no nos salió bien. A nuestro electorado le pareció que no estaba bien y le permitió crecer a Javier en su propuesta", reconoció.

Macri dijo que con Javier Milei hay un "apoyo incondicional".

Durante sus declaraciones radiales, el dirigente realizó una fuerte defensa de la figura de Javier Milei, aunque dijo que hay diferencias que se discutirán en el Congreso llegado el caso. "Así como Javier Milei respeta la independencia de la Justicia, ahora tiene que aprender a convivir con que ustedes están en un rol para criticar: así son las reglas de juego, si no anda a tu casa", lanzó, en relación con la conflictiva relación del libertario con parte del periodismo.

"Tenemos que acompañar a los más jóvenes, reconciliarnos y decir que son más. Esperemos que haya más moderación, que las cosas que no gustan se hacen como se mostró abierto Javier a hacerlo", sostuvo. "Les pido a todos que entendamos que tenemos que reconciliarnos. A los que nos tocó perder esta interna no nos gustó, pero con la misma humildad que lo hicimos con Javier tenemos que hacerlo juntos", añadió.

Todos los diputados de Javier Milei que entrarán al Congreso: peronistas, macristas y ultrarreligiosos

"Lo que sigue siendo la prioridad es el cambio. Acá hay una enorme mayoría de argentinos que dice 'así no podemos seguir'. Hay que cambiar y el que lidera la propuesta de cambio en este balotaje es Javier Milei. La gente por la calle me dice 'tengan la humildad de reconocer que la gente votó el cambio de Javier Milei' sabiendo que tenemos diferencias que se dijeron en la campaña", señaló.

Finalmente, Macri fue consultado acerca de la decisión de la Corte Suprema uruguaya de rechazar un intento de su ex asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, refugiado en Uruguay, de evitar su extradición. Y respondió: "No seguí el proceso judicial, me imagino que tendrá que volver, sentarse en la Justicia y explicar. El tema de fondo, no solo nadie, ni Cristóbal López ni (Fabián) de Souza fueron perseguidos por mi gobierno. Yo todas las causas que nos inventaron estuve acá para enfrentarlas".

AS/fl