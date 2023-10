Patricia Bullrich dijo que le parece "infantil" que la quieran "echar" de JxC: "Les gané a todos"

Luego de la implosión de Juntos por el Cambio tras el anuncio del apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el distanciamiento de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau, la candidata del espacio subió este jueves la apuesta en el debate y preguntó quién es el "dueño para decidir quién está y quién no" en el partido y remarcó que ella "les ganó a todos".

"¿Quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está y quién no?", preguntó Bullrich en declaraciones realizadas al canal La Nación+ al salir al cruce de los cuestionamientos que le hicieron este miércoles el gobernador Gerardo Morales, el senador nacional Martín Lousteau y el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta tras su anuncio de respaldar a Milei para el balotaje del 19 de noviembre, cuando el libertario competirá con Sergio Massa, de Unión por la Patria.

Gerardo Morales, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta cuestionaron el acercamiento de Bullrich con Milei

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que "en Juntos por el Cambio hubo unas PASO donde le gané a Morales, a Lousteau y a Larreta, a todos, y construí una legitimidad". "Soy la presidenta del PRO y estoy en Juntos por el Cambio. Yo le gané las PASO a todos juntos, y junto a Luis Petri tuvimos la legitimación popular. Decir 'yo te echo' me parece infantil", remarcó Bullrich, luego de preguntar: "¿Quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está o no?".

"La primera opción del cambio fue Milei y en ese marco de patriotismo es la opción que más votos sacó y que apoyamos para trabajar por un cambio, y no la continuidad del kirchnerismo", explicó Bullrich. Si bien este viernes se conocerá el escrutinio definitivo, los resultados provisorios de las generales indicaron que la candidata de JxC recibió el 23,83% de los votos, Javier Milei el 29,98% y, en primer lugar, Sergio Massa el 36,68%.

Continúa el conflicto interno de Juntos por el Cambio

El apoyo expresado este miércoles de Bullrich y Macri a Milei provocó nuevos reacomodamientos en el espacio político. Los senadores de Juntos por el Cambio se pronunciaron por mantener la unidad del espacio, aunque no se expresaron públicamente por ninguno de los candidatos para el balotaje. Fuentes del interbloque que conduce el mendocino Alfredo Cornejo dijeron a Télam que la mayoría se inclina por mantener una postura neutral para la segunda vuelta electoral.

El excandidato a gobernador bonaerense e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por su parte, respaldó en sus redes sociales la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, sostuvo que "estamos ante un momento bisagra de la historia política argentina" y agregó que acompaña "la decisión que han tomado Mauricio Macri y Patricia Bullrich de estar siempre del lado del cambio". "Juntos por el Cambio debe continuar más allá de las posturas personales ante este proceso electoral en particular", manifestó Grindetti.

Martín Lousteau dijo que el aval de JxC a Milei le dio "vergüenza ajena y propia"

El excandidato a vicepresidente de JxC, Luis Petri, apuntó contra los líderes radicales que solicitaron su expulsión del partido, y se preguntó: "¿En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un cambio en el país y enfrentar al kirchnerismo?". En este contexto, las voces radicales siguieron alzándose este jueves para repudiar el entendimiento con Milei, y el diputado nacional de la UCR, Emiliano Yacobitti, consideró que es "una vergüenza" ese acuerdo. "Hicieron un acuerdo entre gallos y medianoche para ver cómo ocupan un cargo en un posible gobierno de Javier Milei", señaló Yacobitti en Radio10, y ratificó: "Por supuesto que no vamos a votar a Milei".

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Gastón Manes, expresó en declaraciones a radio PERFIL que las consecuencias de la alianza entre Bullrich y Milei fueron que "se rompió el PRO y se unió el radicalismo", consideró que esa decisión de la exministra de Seguridad fue "inapropiada" y remarcó que "cada uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones" en el balotaje.

En cambio, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, manifestó que respalda el acuerdo con Milei porque genera "la expectativa de un gobierno más sensato y más razonable" que la propuesta del candidato de Unión por la Patria, al tiempo que cuestionó al titular del radicalismo, Gerardo Morales, al señalar que "nunca quiso estar" en la coalición opositora.

La bronca de Alfredo Casero contra Juntos por el Cambio: "Están traicionando a la gente que convocaron"

Lousteau, a su vez, dijo que el aval de Bullrich a Milei le dio "vergüenza ajena y propia" e insistió que el libertario es "una persona desequilibrada que no tiene ninguna idea buena, e irse con él es una perpetuación de la grieta". "Creo que Milei es un demagogo extremista de derecha, es una persona peligrosa y desequilibrada que no tiene ninguna idea buena y que nada de lo que dice se aplicó en ningún lugar", subrayó Lousteau.

El diputado nacional por Córdoba del radicalismo, Mario Negri, lamentó "que el acuerdo de Patricia y Milei no haya sido a la luz del día". "Eso no fue una buena señal. Pocas horas antes (Bullrich) denunciaba que las listas de Milei fueron armadas por Massa. Debió dar el debate en la coalición, que quedó dañada. Pero la UCR no será la que rompa Juntos por el Cambio", aclaró el legislador cordobés.

ML / ED