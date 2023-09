Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza, criticó a Sergio Massa y a Gerardo Morales, luego de que el gobernador jujeño se mostrara en una foto junto al candidato presidencial de Unión por la Patria y otros mandatarios del llamado Norte Grande.

"Entiendo que Massa usa esas fotos, pero no hay que prestarse. El radicalismo el único lugar que tiene en cualquier escenario futuro es mantener esta coalición firme", manifestó en diálogo con LN+ respecto del encuentro que tuvo el ministro de Economía en la provincia de Salta.

En este sentido, Cornejo apuntó contra el uso político que Massa le habría dado al acto y advirtió al radicalismo de Juntos por el Cambio sobre el juego del oficialismo.

"Entre los cinco gobernadores radicales, desde el 11 de diciembre, tenemos que estar firmes, consolidando la coalición de Juntos por el Cambio. El tema de los espacios del norte, lo ha utilizado el gobierno en más de una oportunidad", sentenció quien sucederá a Rodolfo Suárez en la gobernación de Mendoza.

El senador nacional cuestionó el acto en el que además de Morales, a quien Massa calificó como "querido amigo", participaron el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, y sus pares peronistas: Juan Manzur, deTucumán; el catamarqueño Raúl Jalil; Julio Zamora, de Santiago del Estero, Ricardo Quintela, de La Rioja, el misionero Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Sáenz, de Salta.

Sergio Massa en Salta junto a los gobernadores del Norte Grande.

El gobernador jujeño, exprecandidato a vicepresidente por JxC, sostuvo que solo compartió con el ministro de Economía un "acto institucional" y rechazó tajantemente los rumores sobre un posible vínculo con el candidato presidencial del oficialismo.

"Yo dije 'no se confundan, este es un acto institucional'. No solo formo parte de Juntos por el Cambio, sino que mi candidata es Patricia Bullrich", remarcó Morales y concluyó: "Ni se me pasa por la cabeza. Soy un soldado que está trabajando con Patricia".

Elecciones en Mendoza

El gobernador electo habló sobre el resultado de las elecciones en Mendoza, provincia donde el peronismo salió tercero con un poco más de 14 puntos, y afirmó que fue la consecuencia de dos factores, uno nacional y otro a nivel provincial.

"Se conjugan dos factores. Primero, uno nacional. Es tan malo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que no pueden sostener su performance en Mendoza", explicó y agregó: "Segundo, La Unión Mendocina se llevó muchos kirchneristas a su lista", en referencia a la lista encabezada por Omar de Marchi, segunda en las elecciones.

LT

Alfredo Cornejo, el referente radical que vuelve a gobernar Mendoza

En este sentido, enfatizó en que la lista encabezada por Omar de Marchi "era una conjunción de libertarios y kirchneristas" y "de mezclas de distintos partidos", motivo por el que cree que se dispersó el voto.

"Lo fundamental es que el Gobierno es tan malo, que la coalición oficialista, que se cambió el nombre seis veces, estuvo tratando de despegarse del nacional", añadió luego el radical de Cambia Mendoza que ocupará el máximo cargo ejecutivo provincial tras haber ganado las elecciones con el 39,5% de los votos.

AS.