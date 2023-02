El abogado constitucionalista, Pablo Tonelli, calificó de "show" el intento de juicio a la Corte y negó la posible aparición de nuevas pruebas para que la causa se desarchive. “Si sometemos a la Justicia a los deseos del poder político, se acaban las garantías para todos”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opinión tiene sobre lo que fue el último encuentro de la Comisión de Juicio Político? Estuvieron como testigos los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.

La sensación que me dejó fue una confirmación de lo que vengo diciendo desde el principio, en el sentido de que este no es un juicio político serio, sino que es un show del oficialismo para distraer a la opinión pública de los problemas reales y centrales que tiene el país, a los que no se le dedica ni un minuto para solucionarlos.

Me refiero a la inflación, a la falta de seguridad y de trabajo. Temas que deberían hablarse en el Congreso y, en vez de eso, estamos enredados en este juicio que no va a ningún lado. Porque más allá que no existan razones, los fundamentos del oficialismo son débiles y endebles. Además no hay números para avanzar.

El oficialismo habló de la posible aparición de nuevas pruebas, ¿puede haber algo más?

No, el otro día quedó muy en evidencia cómo los legisladores oficialistas se molestaban cuando los testigos no contestaban lo que ellos querían o lo que aspiraban a escuchar, y así fue como en algunos pasajes podemos hasta decir que maltrataron a algún testigo o quisieron presionarlo de manera indebida.

Hasta ahora no hemos visto nada que justifique iniciar una investigación contra los jueces de la Corte. Lo único real detrás de todo esto es la disconformidad del Gobierno con algunas decisiones de la Corte, pero eso no justifica que se inicie este enjuiciamiento ni la eterna búsqueda de la impunidad de la vicepresidenta y de tantísimos funcionarios kirchneristas que ya están condenados.

Esto es lo que mueve al Gobierno, pero no hay detrás de esto un fundamento serio y real que justifique investigar por mal desempeño a los jueces.

¿Esto durará hasta mitad de año?

La impresión que tenemos es que el oficialismo quiere estirar este show porque le da cierto rédito y mantiene distraída a una parte de la opinión pública. El juicio político a la Corte es un show y va a durar, creo, hasta mitad de año.

¿Tiene alguna expectativa como integrante de la comisión?

No, ninguna. Esto va a terminar con un dictamen acusatorio, que el kirchnerismo va a aprobar con su mayoría de 16 en la comisión, mientras los otros 15 aprobaremos un examen de minoría exculpatorio. Y el día que vaya al recinto se habrá terminado el intento de juicio, con lo cual habremos perdido tiempo y esfuerzo.

El oficialismo se va a haber dado el gusto de maltratar a los jueces y embestir contra la justicia, lo que dejará un daño en las relaciones entre los poderes y en la concepción de la sociedad acerca de la Justicia, pero resultados concretos no habrá, el juicio no va a prosperar.

Alejandro Gomel (AG): Durante el verano ocurrieron las sesiones extraordinarias que llamó el Presidente, ¿ahí hay alguna autocrítica?

Acá hay que tener en cuenta que es lo que está en juego, con esto del Gobierno contra la Corte está en juego la independencia de la Justicia. Si esto prosperara corremos el riesgo de quedarnos sin una Justicia autónoma y que pase a ser dependencia del Poder Ejecutivo o del Gobierno.

De nada nos servirá a los argentinos tener Constitución, garantías constitucionales y leyes que nos protejan si después no hay justicia para que las aplique, eso es lo que está en juego. Cuando pasa esto no tiene sentido discutir otras cosas, porque hay que empezar por la institucionalidad del país, una vez que la Justicia esté a salvo llegará el momento de discutir otras cosas.

Estamos en una situación delicada, donde las instituciones corren un riesgo muy grande de ser avasalladas por el kirchnerismo.

¿La Justicia funciona bien en la Argentina?

Está lejos de ser óptima, pero en la gran mayoría de los casos actúa con independencia y autonomía, más allá de las demoras. Si sometemos a la Justicia a los deseos del poder político, se acaban las garantías para todos. Sobre todo, para quienes más necesitan de la independencia de la Justicia, que son los débiles. Los poderosos siempre tienen como defenderse.

¿Cómo se imagina la convivencia en el Congreso entre las distintas fuerzas?

Siempre fue relativamente cordial más allá de las diferencias políticas. Tenemos opiniones distintas, pero en términos personales las relaciones son civilizadas.

Más allá de lo personal, me refiero al funcionamiento del Congreso.

En la medida en que el oficialismo se empeñe en proyectos absurdos como este y no acepte el diálogo con la oposición, va ser difícil que el Congreso funcione adecuadamente.

