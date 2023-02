La diputada nacional Carolina Gaillard remarcó la importancia de la investigación contra la Corte Suprema y habló de las pruebas que puedan presentarse en esta instancia. "Los chats filtrados pueden ser un indicio de una connivencia", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿En qué estado de situación está el pedido por el juicio político a la Corte?

Mañana es la quinta reunión de la Comisión, ya tuvimos una reunión para tratar los 14 proyectos de pedido de juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal. Luego se escucharon autores de proyectos de diputados de distintos bloques políticos, personas particulares y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Americana de Juristas.

Posteriormente, en la tercera reunión, se abordaron las denuncias contenidas en los proyectos sobre conductas que configurarían el mal desempeño de la Corte. Y a partir de eso se avanzó a la apertura de la investigación.

En la reunión pasada se establecieron las pautas para llevar adelante la investigación y ya comenzamos con las audiencias testimoniales que ya habíamos fijado.

Entre ellos vienen secretarios de la Corte y secretarios letrados de las vocalías, como el doctor Rosatti , el juez Sebastíán Ramos y el juez Ramos Padilla. Estos últimos intervinieron en la causa de Sergio Robles y Marcelo D'Alessandro por el tema de los chats.

¿El hecho de que no estén los votos necesarios en el Congreso como para avanzar sobre este tema, los hace reevaluar la situación o consideran que con las pruebas que se aporten ahora se pueda cambiar la decisión de avanzar o no de los legisladores?

La investigación es determinante porque ahí van a estar todas las pruebas que sirvan para sustentar las denuncias que se han realizado. También puede haber pruebas que ofrezca la oposición, que tiene una mirada diferente a la nuestra, para cerrar alguna de las causas.

El proceso de investigación va a ser lo que determine si acusamos o no en el dictamen de acusación que es lo que se lleva el pleno de la Cámara.

Si las pruebas son contundentes, la oposición no tendrá más remedio que avanzar en la acusación, porque sería muy irresponsable de su parte no hacerlo si la producción de pruebas resulta en que hay responsabilidad de los jueces de la Corte vinculada a fallos arbitrarios, donde se ve abuso de poder, y connivencia política con algún sector de la oposición.

También se está cuestionando el fallo de la coparticipación, donde la Corte resolvió con una medida cautelar la cuestión de fondo y estableció una suma discrecional para devolverle a la Ciudad un dinero que afectaría a todas las provincias.

Justamente, Sergio Robles, mano derecha del juez de Rosatti, no casualmente tuvo una conversación con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, recomendándole estrategias para tener un fallo favorable, lo cual sucedió.

Si va a investigar si esa conversación tiene verosimilitud o no. No digo que vaya a servir de prueba, pero si existió probablemente haya mayor compromiso por parte del presidente de la Corte, ya que hay una vinculación directa con una de las partes.

De todos modos, para eso la prueba tiene que ser sobre la veracidad del chat. ¿Pero qué pasa con la forma de obtenerlo, si fue lícito o no?

Esto no es un proceso penal, es un juicio político que está normado por el reglamento interno de la Comisión. Por lo tanto, el chat puede ser un elemento más a considerarse. Es un indicio de que pueda existir una connivencia, no es una prueba.

Si se puede demostrar el nexo que había entre el Gobierno de la Ciudad y la máxima autoridad de la Corte Suprema, estaríamos ante un delito que es tráfico de influencias.

Ya lo dijo el juez Padilla: en términos de la Ley de Inteligencia, no es un espionaje ilegal porque no se comprobó que el Estado realizó la maniobra de espionaje. En todo caso, pudo haber sido un hackeo.

Uno puede decir que es difícil cuestionar a los jueces por sus sentencias. Pero cuando hay muchas sentencias que pueden demostrar que hay otro tipo de intereses, uno puede presumir que hay otra cosa y eso te habilita a investigar. Si no hay sustento, no habrá dictamen de acusación. Caso contrario, lo habrá, porque requiere sólo de mayoría simple.

Lo de Lago Escondido fue un escándalo que me da vergüenza. Necesitamos una Justicia que administre a toda la sociedad, no sólo a un grupo económico de nuestro país.

Toda esa conversación debe ser repudiada públicamente por toda la sociedad y la dirigencia política porque necesitamos una Justicia independiente.

Ahora bien, no te podría decir si hay vinculación o no. Yo tengo que llevar adelante con objetividad el trabajo de esta Comisión. A mí no me corresponde definir qué pasó ahí, eso lo hará la Justicia. Obviamente, si no tenés nada que ocultar, no pedís licencia en tus funciones como hizo D'Alessandro.

Tal vez ese pedido de licencia tenga que ver con no comprometer al jefe de Gobierno porteño en este año electoral. Más allá de eso, ¿cuál es la fecha, entonces, para la convocatoria de los testigos?

La convocatoria de testigos se definió que sea para el próximo jueves a las 11. Se recibirán los testimonios de distintas personas.

