El candidato presidencial independiente de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó haber sido afectado por un parásito que se habría alojado y "comido" parte de su cerebro, lo que le habría causado una grave pérdida de memoria y confusión mental.

Kennedy, un abogado ambientalista de 70 años, hizo esta declaración en 2012 como parte del juicio por el divorcio con su segunda esposa, pero la noticia volvió a ocupar la agenda pública este miércoles según el reporte de medios locales.

"El problema (de los parásitos) se resolvió hace más de 10 años y él goza de una buena salud física y mental", aclaró su portavoz Stefanie Spear este miércoles, luego del revuelo que generó la revisión de su declaración.

Robert Kennedy Jr se postuló a la presidencia de Estados Unidos como candidato independiente.

Siendo uno de los miembros del clan Kennedy, la emblemática familia de la política estadounidense, Robert no estuvo exento de fama a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, en los últimos años su figura cobró notoriedad por su activismo antivacunas en el marco de la pandemia de coronavirus.

En la actualidad le disputa la carrera presidencial a los candidatos "mayores" de los partidos predominantes en Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, a quienes les tracciona votos. Por lo que la reciente revelación sobre su historial de salud podría afectar su imagen. "Cuestionar la salud del señor Kennedy es una sugerencia graciosa, considerando a sus competidores", agregó Spear.

"Un parásito muerto" en el cerebro de Robert Kennedy

En 2010, Robert, sobrino del expresidente John F. Kennedy tenía 56 años en aquel entonces, y se enfrentaba a pérdidas de memoria y confusión mental tan alarmantes que un amigo temía que pudiera tener un tumor cerebral.

En ese entonces, Kennedy afirmó haber consultado a varios de los mejores neurólogos del país, muchos de los cuales habían tratado o conversado con su tío, el senador Edward Kennedy, antes de su fallecimiento un año antes a causa de un cáncer cerebral.

Varios médicos observaron en ese momento una mancha oscura en los escáneres cerebrales del abogado ambientalista y concluyeron que tenía un tumor, según una declaración de 2012 revisada por The New York Times. En tanto, se programó inmediatamente un procedimiento en el Centro Médico de la Universidad de Duke, en el estado de Carolina del Norte, con el mismo cirujano que había operado a su tío.

Sin embargo, mientras preparaba su viaje hacia el centro médico, Kennedy recibió una llamada de un médico del Hospital Presbiteriano de Nueva York con una opinión diferente: creía que Kennedy tenía "un parásito muerto" en el cerebro.

Este médico consideraba que la anomalía observada en los escaneos "fue causada por un gusano que ingresó en mi cerebro, se alimentó de una parte y luego murió", relató Kennedy en su declaración.

Activismo y candidatura

Kennedy Jr. es conocido por su activismo antivacunas y por ser parte de una de las dinastías políticas más reconocidas de Estados Unidos. Actualmente, a sus 70 años, se postula como candidato presidencial independiente, resaltando su práctica deportiva y su relativa juventud como una ventaja frente a los dos candidatos mayores -e impopulares- que buscan la Casa Blanca: el presidente Joe Biden, de 81 años, y el expresidente Donald Trump, de 77.

Según los últimos sondeos, Kennedy tiene una intención de voto de dos dígitos y ocupó un lugar en las boletas de los estados de Utah, Michigan, Hawaii y, según su equipo de campaña, California y Delaware. En tanto, destacaron que sus esfuerzos por ampliar su presencia en más estados podrían ser clave en las elecciones.

El precandidato presidencial hizo todo lo posible por proyectar una imagen de salud, participando en actividades deportivas como el esquí junto a profesionales y levantando pesas en un gimnasio al aire libre en Venice Beach, según imágenes que difundieron los medios locales.

El historial de salud de Robert Kennedy

A pesar de sus esfuerzos por mostrar vitalidad, Kennedy enfrentó graves problemas de salud a lo largo de los años, incluido un aparente envenenamiento por mercurio, probablemente debido al consumo excesivo de pescado que contiene este metal pesado, causante de problemas neurológicos graves.

Respecto al parásito que se alojó en su cerebro, la revelación ocurrió durante su proceso de divorcio de su segunda esposa, Mary Richardson Kennedy, en 2012, cuando argumentó que sus dificultades cognitivas afectaban su capacidad de generar ingresos.

En una entrevista reciente con The New York Times, Kennedy afirmó haber superado la pérdida de memoria y la confusión, sin sufrir efectos secundarios del parásito, el cual, según él, no requirió tratamiento. Una afirmación que resulta clave en el marco de la competencia por la carrera presidencial, en la que la idoneidad y la salud tienen protagonismo, considerando los longevos candidatos.

Cabe destacar que el equipo de campaña de Kennedy se negó a proporcionar los registros médicos, algo que tampoco fue realizado por el presidente Biden ni Trump. Con respecto al gusano, médicos especializados en enfermedades infecciosas y neurocirujanos, consultados por The Times, sugirieron que, basándose en lo descrito por Kennedy, probablemente se trataba de una larva de tenia del cerdo.