La exactriz y directora de películas porno, Stormy Daniels, testificó este martes en el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevado a cabo en Nueva York. En su declaración, describió cómo fue el encuentro sexual que tuvo en 2006 y explicó por qué decidió aceptar 130.000 dólares a cambio de su silencio en 2016.

"La fiscalía llama a Stormy Daniels", dijo la fiscal Susan Hoffinger, ante la impasible mirada del magnate, vestido con traje azul y corbata dorada, flanqueado por sus abogados en la vetusta sala del tribunal de Manhattan.

Daniels, de 45 años, con traje negro, subió al estrado y empezó a desgranar su difícil infancia, la cual la llevó a participar en la industria del porno. Mientras, Trump se encontraba sentado en la mesa de defensa, evitando reaccionar y mirar en dirección a la mujer que contaba vívidas descripciones de sus acusaciones.

Cabe recordar que el magnate, de 77 años, está acusado de falsificar 34 documentos contables para ocultar el pago de 130.000 dólares destinados a comprar el silencio de Daniels, en plena recta final de las elecciones de 2016, que el republicano ganó frente a Hillary Clinton.

Según la denuncia, Trump hizo pasar el pago a la exactriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, como gastos legales de su entonces abogado personal Michael Cohen, que había adelantado el dinero de su bolsillo, a través de la empresa familiar Trump Organization.

El testimonio de Daniels era uno de los momentos más esperados de este juicio que entró en la tercera semana y que arrojó luz sobre las bambalinas de la campaña presidencial de 2016 cuando a Trump le acechaban pasados escándalos sexuales.

“Desequilibrio de poder”: la declaración de Daniels sobre el encuentro sexual con Trump

Daniels testificó que conoció a Trump en un torneo de golf de celebridades en Nevada en 2006, cuando tenía 27 años y trabajaba en relaciones públicas de la empresa de cine porno Wicked Entertainment. Dijo que él la invitó a la suite de su hotel, donde hablaron durante dos horas y luego tuvieron relaciones sexuales.

La fiscalía le mostó una foto de los dos en el golf, Trump con camisa amarilla y sombrero y ella con un top negro abrazándose. "El Sr. Trump dijo que quería cenar conmigo", refirió la testigo que relató cómo llegó a la suite del hotel, "tres veces más grande” que su departamento, donde la esperaba el magnate con flores y en pijama de seda que después cambió por una camisa y un pantalón de calle.

"Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre", dijo Daniels a escasos metros del expresidente denunciado. La mujer contó que fue al baño y que cuando regresó a la habitación Trump "estaba en la cama" en calzoncillos y una camiseta. "Me sorprendió", dijo. "No esperaba que estuviera sin mucha ropa".

"La intención era bastante clara", sostuvo, antes de agregar que se preguntó a sí misma cómo se había "puesto en esta comprometida situación". "No estuve amenazada ni verbal ni físicamente" aunque había un "desequilibrio de poder", explicó en relación a la posición privilegiada del magnate.

En este sentido, señaló que tuvieron sexo en la cama, "en la posición del misionero", y que Trump no utilizó preservativo. "Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no", confesó Daniels, quien aseguró que habló de ello a "muy poca gente".

Los abogados del expresidente pidieron al juez que declarara el juicio nulo, alegando que elementos de su testimonio "no tenían nada que ver" con el caso. No obstante, el juez rápidamente rechazó esa solicitud, aunque señaló que había "algunas cosas que sería mejor no decir".

En la declaración que duró más de dos horas, Daniels también se refirió al acuerdo de confidencialidad de octubre del 2016, con el que recibió la gran suma de dinero central en el conflicto y la denuncia por el supuesto fraude de Trump.

Durante su testimonio, leyó en voz alta un correo electrónico de su abogado Keith Davidson a Cohen el 17 de octubre, en el que Davidson le decía que el acuerdo aún no existía. Una semana después, el asesor de Daniels le dijo que ella se estaba preparando para contar su historia a un medio. En el estrado, la mujer contó que habló con el sitio de noticias Slate antes de que se cerrara el trato con Cohen. Slate no se ofreció a pagarle.

Finalmente, según lo que menciona la mujer, Cohen transfirió los 130.000 dólares a Daniels el 27 de octubre. El 1 de noviembre, el asesor de Trump recibió una copia firmada del acuerdo, con la firma de la exactriz porno junto al seudónimo "Peggy Peterson".

A pesar del testimonio, Trump se declaró inocente de todos los cargos y niega haber tenido relaciones sexuales con Daniels. Esta es la primera vez que la mujer se reencuentra cara a cara con el magnate que durante años la denigró, incluso cuando estaba en la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan, que preside el juicio, prohibió al republicano hablar de los testigos en sus redes sociales, así como del jurado y del personal de la corte y sus familiares. Tras imponerle multas por 10.000 dólares, le amenazó con la cárcel en caso de que siga desacatando sus órdenes.

De ser declarado culpable por el jurado popular que sellará su suerte, el republicano podría ser condenado incluso a la cárcel, aunque ello no impedirá que asuma la presidencia si gana en noviembre a su actual rival, el presidente Joe Biden, a quien culpa por estar sentado en el tribunal de Manhattan en lugar de haciendo campaña.

Además del caso de Nueva York, Trump fue acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.