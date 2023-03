El expresidente de Estados Unidos Donald Trump alertó a sus seguidores al afirmar que pronto sería arrestado si es hallado culpable acusado de haber pagado a una actriz porno un total de 130.000 dólares para que guardara silencio sobre su supuesta aventura. El escándalo salió a la luz en los medios estadounidenses hace casi 5 años y los fiscales de Nueva York están considerando si el magnate debe enfrentar cargos. Trump niega la aventura y el conocimiento de los pagos.

Si el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusa formalmente y Donald Trump es finalmente detenido, se convertiría en el primer expresidente de EEUU en enfrentar cargos criminales. También se cerraría un capítulo oscuro, que significó el ascenso a la fama de "Stormy" Daniels, una estrella de cine para adultos cuyo nombre se convirtió en noticia de primera plana durante una parte considerable de la presidencia de Trump.

¿Donald Trump a la cárcel? Expectativa en Estados Unidos por la posible inculpación

Descrita por sus amigos como seria, discreta e inteligente, la rubia Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, nació en un barrio pobre de Baton Rouge -estado de Louisiana-. "Al principio pensé que quería ser periodista", explicó a The New York Times, en una entrevista donde habló sobre su amor por la escritura y los animales, su pasión por la equitación y una posible carrera en veterinaria.

Antes de trabajar en la industria del porno, Daniels tuvo su primera experiencia desnudándose a la edad de 17 años, cuando comenzó a trabajar en un club nocturno de Geismar. A medida que se hizo un lugar en el mundo del cine para adultos, ganó numerosos premios de la industria y fue incluida en varios salones de la fama del porno. Daniels también ha actuado de manera más convencional, apareciendo en The 40-Year-Old Virgin y en un video de Maroon 5.

"Sexo genérico de libro de texto"

En julio de 2006, los caminos de Donald Trump, magnate del sector inmobiliario y entonces estrella de un reality show televisivo, y de la diva de las películas porno se cruzaron durante un torneo de golf de celebridades cerca del lago Tahoe, en el oeste de Estados Unidos. Con 60 años, el magnate fue fotografiado con una gorra roja al lado de la despampanante "Stormy", que entonces tenía 27-.

Para seducirla, en 2006, Trump le dijo que era "especial" y le ofreció una aparición en su programa "El aprendiz", que no llegó a materializarse pese a que continuó el contacto, según ella. La actriz asegura que pasaron la noche juntos, mientras que Trump -que entonces estaba casado con Melania y habían tenida su hijo Barron- niega haber tenido relaciones sexuales con ella, a la que acusa de ser una "estafadora".

En una entrevista con el programa televisivo 60 Minutes en 2018, Stormy reveló su supuesta relación con Donald afirmando que él la invitó a cenar después de que le presentaran en el evento y ella lo conoció en la suite de su hotel. Dijo que durante la noche Trump cambió rápidamente su comportamiento, después de que ella le dijo que se bajara los pantalones para poder azotarlo con una copia de una revista, que tenía su rostro en la portada.

Trump, insólito: "Van a arrestarme el martes, protesten y recuperen nuestra nación"

"Habló de sí mismo y se jactó de su foto en la portada de una revista", recordó. "Así que se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones, ya sabes, tenía ropa interior y esas cosas, y solo le di un par de palmadas. Solo después de los 'azotes', Trump "dejó de hablar de sí mismo", relató. El millonario le dijo: "Eres especial. Me recuerdas a mi hija. Me dijo: 'Eres inteligente y hermosa, y una mujer a tener en cuenta, y me gustas".

Trump luego le mencionó que podría estar en Celebrity Apprentice, pero le preocupaba que NBC tuviera dudas sobre la aparición de una estrella porno. Daniels relató que después tuvieron relaciones sexuales sin protección: en una entrevista con Vogue dijo que tuvieron "solo sexo de gente normal" y en diálogo con The Guardian describió el encuentro como "sexo genérico de libro de texto".

Stormy relató que ella y Trump se mantuvieron en contacto después de esa noche de 2006 y que él la invitó a una fiesta de lanzamiento de "Trump Vodka" en California, así como a su oficina en el rascacielos Trump Tower en Nueva York, pero que nunca se le pidió que mantuviera sus vínculos en secreto. En 2007, ella estuvo invitada en la suite de Trump del Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, donde hablaron nuevamente de su posible aparición en el programa Celebrity Apprentice.

"Recuerdo que llegué, y él estaba viendo televisión. Me hizo sentarme y ver un documental completo sobre ataques de tiburones", dijo Daniels. "Vino y se sentó a mi lado y, ya sabes, me tocó el pelo, puso su mano en mi pierna y me recordó lo genial que fue la última vez". Recordó que al mes siguiente Trump la llamó para decirle que no había podido conseguirle un lugar en el reality show.

"Deja a Trump en paz. Olvida la historia"

Las afirmaciones de una aventura surgieron por primera vez cuando Donald Trump se postuló para presidente por el Partido Republicano. Solo cinco años antes ella había tratado por primera vez hacer públicos los detalles del encuentro al ofrecer su testimonio a la revista de farándula In Touch por 15.000 dólares. La revista, sin embargo, rechazó la entrevista tras ser amenazada con una demanda.

Dos empleados de In Touch alegaron que el abogado de Trump, Michael Cohen, amenazó con demandar a la revista si se publicaba la entrevista. La historia fue eliminada y Daniels dice que nunca le pagaron. Más tarde, según la actriz, un desconocido la abordó en un estacionamiento en Las Vegas para intimidarla y ordenarle "olvidarse de Trump". Ella lo vio como una amenaza directa, pero no fue a la policía porque estaba "muy asustada".

"Se me acercó y me dijo: 'Deja a Trump en paz. Olvida la historia'. Luego miró a mi hija y dijo: Es una niña hermosa. Sería una pena que le pasara algo a su madre'".

Donald Trump anunció que volverá a presentarse por la presidencia de Estados Unidos en 2024

Stormy calló, pero solo hasta que él ganó las primarias republicanas de 2016, momento en que ella retomó el contacto con medios para tratar de monetizar su historia. Michael Cohen, cuya feroz lealtad a Trump le había valido el apodo de "el Pitbull", volvió a intentar comprar su silencio, como ya lo había hecho con la playmate Karen McDougal en un asunto similar.

Tras las negociaciones, el abogado pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Stormy Daniels en el marco de un contrato de confidencialidad firmado el 28 de octubre, bajo los seudónimos de "Peggy Peterson" y "David Dennison". Poco después, Trump fue elegido presidente de EEUU y los meses pasaron sin que nada sucediera.

El 12 de enero de 2018, el diario The Wall Street Journal reveló que Cohen, abogado de la Organización Trump durante casi una década, gestionó en octubre de 2016 un pago a la actriz para que guardara silencio. El 13 de febrero, Cohen afirmó en un comunicado que hizo el pago a Daniels, pero alegó que no le devolvieron el dinero y que no estaba relacionado con la campaña presidencial de Trump.

En octubre de 2018, Daniels publicó una autobiografía titulada "Full disclosure", en la que asegura que su noche con Trump fue "la menos impresionante" de su vida y describe su sexo de forma poco elogiosa.

Investigado por fraude en diferentes casos, el abogado Cohen aceptó cooperar con las autoridades en el caso de 'Stormy' Daniels y en agosto de 2018 admitió haber efectuado el pago a la actriz porno "a solicitud" de Trump. En diciembre de 2018 fue sentenciado a tres años de prisión bajo los cargos de fraude fiscal y bancario, además de violar las leyes federales de financiamiento de campañas.

"Estaba trabajando para un hombre que acabó convirtiéndose en presidente de Estados Unidos e hicimos cosas que eran incorrectas pero jamás me imaginé que la democracia pudiera acabar en peligro por su culpa", se defendió Cohen, que salió de la cárcel en 2021, en una entrevista este viernes a la cadena estadounidense ABC.

Stormie solicitó a la justicia anular el acuerdo de confidencialidad y comenzó a visitar medios y clubes de desnudismo en una gira llamada "Make America Horny Again" ("Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar caliente"), en alusión al propio lema de campaña de Trump: "Make America Great Again" ("Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande").

En cada una de las varias investigaciones estatales y federales que lo tienen como objetivo, Trump culpó a una "cacería de brujas" política por parte de los fiscales demócratas. Dijo que la investigación fue "corrupta y altamente política", y calificó el supuesto pago de dinero secreto como un "cuento de hadas viejo y completamente desacreditado". En el caso actual, sus abogados lo representaron como víctima de "extorsión" por parte de Daniels.

