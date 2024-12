Las impresiones dactilares y los casquillos de bala encontrados en la escena del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, coinciden con las huellas y con el arma encontrada al hombre acusado del crimen, Luigi Mangione.

La primera confirmación de vínculos directos entre el sospechoso y el crimen la hizo Jessica Tisch, jefa de la policía de Nueva York, citada por la cadena ABC.

Mangione, de 26 años, fue acusado de asesinar a tiros a plena luz del día frente a un hotel de Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, el 4 de diciembre. Allí se realizaba una conferencia de inversores.

Luigi Mangione

Este ingeniero, proveniente de una familia adinerada de Baltimore, fue arrestado el lunes tras ser reconocido en un restaurante McDonald's en Altoona, Pensilvania. La policía encontró un arma, identidades falsas y documentos sobre el asesinato y su posible motivación.

El abogado de Mangione, Thomas Dickey, había dicho antes a los medios locales que todavía no había "visto ninguna evidencia" que implicara a su cliente. YTambién dijo que Mangione niega los cargos.

Investigan qué motivó el supuesto ataque de Mangione

Una semana después del crimen, los detectives se centran en qué pudo haber motivado al ingeniero, que estudió en la Universidad de Pensilvania, a disparar contra Thompson a sangre fría.

La policía dijo que cuando fue arrestado, Mangione llevaba consigo un manuscrito de tres páginas criticando el sistema de salud estadounidense.

También tenía un cuaderno con notas de planificación del asesinato, según informó The New York Times citando fuentes policiales. "¿Qué haces? Golpeas al director ejecutivo en la convención anual de los contadores parásitos. Es un acto dirigido, preciso y no pone en riesgo a inocentes", decía una anotación, según ese medio.

