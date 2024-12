La policía de Nueva York arrestó este lunes a un hombre en relación al asesinato de Brian Thompson, un alto ejecutivo de una aseguradora de salud UnitedHealthcare. El joven fue reconocido en un local de la cadena McDonald's a unos 500 kilómetros del estado donde se cometió el crimen y llevaba encima un manifiesto anticapitalista, así como identidades falsas.

Miembros del Departamento de Policía de Altoona, arrestaron a Luigi Mangione, de 26 años, por cargos de posesión de armas de fuego. "En este momento, se cree que es la persona posiblemente implicada en el asesinato descarado y deliberado de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare", informó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La policía habría descubierto la identidad del sospechoso por el crimen del CEO de United Healthcare

El joven fue visto "actuando de manera sospechosa" en el local gastronómico el lunes por la mañana, lo que llevó a que sea reconocido por un empleado que llamó a las autoridades. Al momento de ser arrestado, llevaba consigo una pistola similar a la utilizada en el crimen, un silenciador, un manifiesto y cuatro identificaciones falsas, así como un pasaporte estadounidense.

Mangione no tiene antecedentes penales y las autoridades reconocieron que no estaba en el radar hasta su aprehensión. Por el momento, no fue acusado del crimen de Thomspon, sino que fue arrestado por posesión de armas de fuego.

Quién es Luigi Mangione, el sospechoso del crimen de Brian Thompson

Luigi Mangione (der.) junto a una de las imágenes del sospechoso (izq.) distribuidas por la Policía.

El sospechoso de 26 años es originario de Towson, Maryland, solía vivir en Honolulu, Hawái, y tiene vínculos con San Francisco. Según trascendió, asistió a la Universidad de Pensilvania y obtuvo un título en ingeniería en 2020. Antes de esto, se graduó como el mejor alumno de la Escuela Gilman en Baltimore, donde la matrícula cuesta casi 40 mil dólares al año.

El manuscrito que llevaba consigo describía su desdén por el sistema de salud. Escrito a mano, en el texto mostraba que Mangione "tiene cierta mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses", afirmó Joseph Kenny del Departamento de Policía de Nueva York, a la par que indicó que no había indicios de que alguien más estuviera en peligro.

La policía distribuyó imágenes de una cámara de seguridad donde el sospechoso mostró brevemente su rostro poco después de llegar a Nueva York el 24 de noviembre.

El individuo había sido interrogado más temprano por la policía de Altoona, en el estado de Pensilvania, después de que se le encontrara un arma con características similares a la utilizada para matar a Thompson. En tanto, las autoridades investigan la posibilidad de que el autor del crimen utilizara una pistola veterinaria de cañón largo, normalmente usada para sacrificar animales, para cometer el asesinato.

Sumado a esto, los investigadores recuperaron este sábado una mochila que creen que pertenece al culpable. Fue descubierta en el Central Park de Manhattan, cerca del área de juegos, y contenía dinero del Monopoly y una campera Tommy Hilfiger. Por otra parte, cuatro funcionarios le dijeron a NBC News que no se encontró ningún arma dentro del bolso, mientras que otros agregaron que no estaba claro si la prenda era la misma que el sospechoso tenía puesta.

La venganza, una de las hipótesis sobre el móvil del crimen

El crimen tuvo lugar en la mañana del miércoles cerca del Hotel Hilton, ubicado en la intersección de la Sexta Avenida con las calles 53 y 54. Según medios locales, el hombre se dirigía a un evento corporativo cuando un desconocido apareció repentinamente y le disparó en el pecho. De inmediato, la policía inició una persecución para detener al responsable, quien escapó en bicicleta.

Todavía se desconoce el móvil del crimen, pero en los casquillos de bala encontrados en el lugar del homicidio había inscripciones como "retrasar", "defender" o "denegar", palabras familiares para muchos usuarios de los seguros de salud en un país donde los servicios médicos no están al alcance de todos. Poco después del asesinato, las autoridades aseguraron que "todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planeado con antelación y dirigido contra un objetivo concreto".

Padre de dos hijos, Thompson llevaba más de veinte años en la compañía y desde 2021 dirigía su filial de salud UnitedHealthcare, que cuenta con unos 140.000 empleados y ofrece planes de salud a empleadores, privados y personas aseguradas por programas estatales como Medicare y Medicaid.

