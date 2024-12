La policía habría descubierto la identidad del sospechoso por el crimen del CEO de United Healthcare

A cuatro días del asesinato de Brian Thompson, el CEO de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, los investigadores habrían descubierto la identidad del sospechoso del crimen. La información fue dada a entender este sábado por el alcalde de Nueva York, quien aseguró que "la red se está cerrando" sobre el hombre que habría disparado antes de huir del estado.

Consultado sobre si los investigadores conocían el nombre del sospechoso, del que se difundió una imagen el jueves, el alcalde Eric Adams contestó que "no quieren revelarlo ahora", según informó The New York Post. "Si lo hacemos, básicamente estamos dando una pista a la persona que estamos buscando y no queremos darle ninguna ventaja", explicó el excapitán de la Policía de Nueva York.

"Dejemos que siga creyendo que puede esconderse detrás de la máscara. Hemos revelado su rostro. Vamos a revelar quién es y lo vamos a llevar ante la justicia... La red se está estrechando", continuó Adams. Además, elogió la forma en que los agentes "han podido seguir sus pasos para recuperar pruebas", las cuales no se compartieron al público en su totalidad.

En tanto, el Departamento de Policía de Nueva York también evitó responder si conocía la identidad del hombre detrás del asesinato. "No ha habido actualizaciones sobre el caso", fue la respuesta que brindaron ante la consulta del DailyMail.

Detalles peculiares en el caso: una mochila con dinero del Monopoly y una pistola para sacrificar animales

Una mochila que se cree pertenece al hombre que disparó y mató al director ejecutivo de UnitedHealthcare fue descubierta en el Central Park de Manhattan con dinero del Monopoly, según fuentes policiales. Tras el asesinato de Thompson, de 50 años, el miércoles pasado, medios locales informaron ayer que recuperaron una mochila gris que se cree que puede haber pertenecido al sospechoso del tiroteo.

Según informó ABC News, la mochila contenía tanto el dinero del juego de mesa como una campera Tommy Hilfiger. Los objetos fueron descubiertos cerca del área del patio de juegos de Heckscher. Por otra parte, cuatro funcionarios le dijeron a NBC News que no se encontró ningún arma dentro del bolso, mientras que otros agregaron que no estaba claro si la campera encontrada en el bolso era la misma que el sospechoso tenía puesta.

La policía también estaba investigando la posibilidad de que el tirador tomara la inusual medida de usar una pistola veterinaria de cañón largo, normalmente utilizada para sacrificar animales, para cometer el asesinato.

Cámaras de seguridad y una huella dactilar: el avance de la investigación

Las autoridades habían informado el viernes que el sospechoso podría haberse ido de la ciudad y que trataban de identificarlo a través de un teléfono celular, una botella de agua, muestras de ADN y fotos de las cámaras de seguridad. En esa línea, publicaron imágenes del criminal y lo describieron como un hombre blanco de alrededor 1,85 metros de altura.

El asesino huyó de la escena en una bicicleta eléctrica por la Sexta Avenida hacia Central Park y fue visto saliendo del parque a las 6:56. Las últimas imágenes de él parecen haber sido tomadas dentro del taxi que lo recogió en la calle 86 y la avenida Columbus dos minutos después de que saliera de Central Park.

Utilizando un video de vigilancia, la policía pudo seguir sus rastros e indicaron que parece que salió de la ciudad en colectivo unos 45 minutos después del tiroteo. En esa línea, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, informó que el sospechoso fue captado en video en una estación de autobuses.

Con la búsqueda expandiéndose a través de las fronteras estatales, el FBI anunció el viernes por la noche que estaba ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a un arresto y condena. Esto se suma a una recompensa de hasta 10 mil dólares ofrecida por el Departamento de Policía de Nueva York.

Cientos de detectives están revisando grabaciones de video y redes sociales, verificando pistas de la gente y entrevistando a personas que podrían tener información. Entre ellos se incluyen la familia y los compañeros de trabajo de Thompson, así como los compañeros de habitación asignados al azar al asesino en el HI New York City Hostel en el Upper West Side de Manhattan donde se hospedó.

En ese sentido, se cree que el culpable hizo una parada en la habitación compartida a fines del mes pasado y se registró con una identificación falsa de Nueva Jersey. Sumado a esto, no habló con otras personas en el albergue y casi siempre mantuvo su rostro cubierto con una máscara, solo se la bajó mientras comía. Otro hecho que añade dificultad en su identificación es que pagó en efectivo su estadía, los viajes en taxi y otras transacciones.

Sin embargo, los investigadores lograron encontrar imágenes de una cámara de seguridad donde mostró brevemente su rostro poco después de llegar a Nueva York el 24 de noviembre. Distribuyeron las capturas a los medios de comunicación y en las redes sociales, pero hasta ahora no pudieron identificarlo mediante reconocimiento facial, posiblemente debido al ángulo de las imágenes o las limitaciones sobre cómo se le permite al Departamento de Policía de Nueva York utilizar esa tecnología, explicó Kenny.

Otra pista potencial fue una huella dactilar en un artículo que compró en un Starbucks minutos antes del tiroteo, aunque no arrojó ninguna coincidencia.

El hecho tuvo lugar en la mañana del miércoles cerca del Hotel Hilton, ubicado en la intersección de la Sexta Avenida con las calles 53 y 54. Según medios locales, el hombre se dirigía a un evento corporativo cuando un desconocido apareció repentinamente y le disparó en el pecho. De inmediato, la policía inició una persecución para detener al responsable, quien escapó en bicicleta.

Todavía se desconoce el móvil del crimen, pero en los casquillos de bala encontrados en el lugar del homicidio había inscripciones como "retrasar", "defender" o "denegar", palabras familiares para muchos usuarios de los seguros de salud en un país donde los servicios médicos no están al alcance de todos. Poco después del asesinato, las autoridades aseguraron que "todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planeado con antelación y dirigido contra un objetivo concreto".

