Este domingo se produjo la detención de Luis Iribarren, conocido como el "carnicero de San Andrés de Giles", a quien la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, calificó como "uno de los mayores asesinos de la historia criminal de la Argentina". El mismo fue recapturado tras haberse fugado Unidad Penitenciaria N°26 de La Plata.

El asesino múltiple, quien mató y enterró a sus padres, sus hermanos y una tía entre 1986 y 1995, pasó once días prófugo hasta que fue recapturado este fin de semana en la provincia de Santiago del Estero tras un fuerte operativo que incluyó un pedido de captura internacional.

Iribarren salió el pasado miércoles 28 de agosto de la Unidad Penitenciaria N°26 de La Plata en el marco de una salida educativa a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, ubicada en las calles 48 entre 6 y 7. No obstante, fue allí donde dejó su rastreador electrónico (beneficio que le había otorgado el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mercedes por buena conducta) y desde donde escapó antes de cursar la materia Contabilidad 1.

En principio las autoridades sospecharon que el asesino no escapó de forma improvisada, sino que alguien habría colaborado con su escape dado que al momento de la fuga no contaba con custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como si tienen otros detenidos cuando salen a cursar a la universidad.

Voceros del caso indicaron que el hombre no tenía contactos con sus dos hijos y su exmujer y, al contrario, estaba molesto por el abandono de su familia, por lo que había llegado a decir que si algún día salía iba a matar a su hija, un hecho que alertó a las autoridades en cuanto se conoció que estaba prófugo.

En consecuencia, la Justicia ordenó una custodia especial para su familia y se inició un fuerte operativo con el objetivo de recapturar al asesino, lo que se concretó este domingo 8 de septiembre en la provincia de Santiago del Estero, según anunció la ministra de Seguridad.

"UNO DE LOS MAYORES ASESINOS DE LA HISTORIA CRIMINAL DE LA ARGENTINA, ADENTRO. Se trata de Luis Iribarren Longevin, “El carnicero de San Andrés de Giles”. Estaba detenido en el Servicio Penitenciario Bonaerense, cumpliendo condena de cadena perpetua desde 1995", indicó Bullrich a través de su cuenta de X.

Sobre su fuga y captura, detalló: "De allí se escapó, pero a través de la PFA, y tras un gran operativo, lo recapturamos en Santiago del Estero. Este peligrosísimo asesino había asesinado a sus padres y a sus dos hermanos menores de edad de un escopetazo mientran dormían, y a su tía de un hachazo.

"Ley y orden. La sociedad libre y no presa de estos monstruos. Ahora va a seguir pagando por todo lo que hizo", concluyó la funcionaria junto a un video del momento de la recaptura del asesino.

La historia del "carnicero de Giles"

El múltiple asesino es conocido por haber sido condenado a reclusión perpetua tras matar y enterrar a sus padres, sus dos hermanos de 9 y 15 años y su tía de 63 entre los años 1986 y 1995, junto a la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas, encontrado culpable de los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía y homicidios agravados por alevosía, todos en concurso real entre sí.

Los voceros del caso indicaron que el detenido estaba a punto de cumplir 29 años detenido y nunca había dado señales de una posible fuga. Por el contrario, su ficha era ejemplar. Se recibió de abogado, cursó la carrera de Periodismo en la UNLP e incluso escribió dos libros.

En redes se movía libremente, presentándose como "abogado penalista. Gestión de adecuación penitenciaria para detenidos. Escritor de novelas. Estudiante de Periodismo UNLP" en LinkedIn y publicando videos en TikTok, como así también extractos de sus novelas y su causa en Scribd.

Durante su detención estuvo preso en cinco cárceles bonaerenses: Unidad 31 de Florencio Varela, 5 de Mercedes, 10 de Mechor Romero, 12 de Gorina y 26 de Olmos. No recibía visitas y tampoco tenía contacto con su familia. Aquellos detenidos que lo conocieron lo describían como una persona callada, que no se metía en conflictos.

En 1995, Iribarren confesó cómo mató a sus cinco víctimas, aunque tiempo después aseguró que lo hizo bajo amenazas. Entre otras cosas, en su declaración relató: "No lo recuerdo con exactitud. Pueden haber sido las 3 de la mañana y decidí entrar a la casa familiar observando que toda mi familia estaba acostada y aparentemente dormida".

"Entré directamente al dormitorio mío y que compartía con mi hermano Marcelo (15). Maldita sea la hora que entré y vi la carabina apoyada contra la ventana. Sin pensar, agarré el arma viendo que estaba cargada. Entré a la pieza donde dormían mis padres y mi hermana María Cecilia (9), cerré los ojos teniendo ubicados ya los cuerpos por lo que no me hacía falta mirar y disparé no sé si dos o tres tiros contra cada uno", detalló.

Luego, amplió: "No sé lo que hice cuando salí del dormitorio de mis padres, pero lo inmediato que recuerdo es que entré en el dormitorio en el que estaba mi hermano durmiendo, llevando el arma en mi mano derecha. Recuerdo que entré y que con la punta del caño golpeé sin querer a Marcelo, mi hermano, en la cabeza e inmediatamente sin pensarlo fue que disparé el arma mencionada una vez".

