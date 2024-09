La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich reconoció que Cristina Kirchner tiene la "llave de oro" en el Senado. En la misma línea, este domingo 8 de septiembre admitió que el gobierno libertario de Javier Milei debe negociar con el kirchnerismo para aprobar a sus candidatos para la Corte Suprema. Además, denunció que el mismo espacio político busca los dos tercios para hacerle un juicio político al presidente Javier Milei.

"Para elegir un miembro de la Corte Suprema de la Nación y al Procurador de la Nación, se necesitan dos tercios de los votos. Y dos tercios de los votos no los tenemos ni nosotros ni toda la oposición junta", explicó Bullrich en diálogo con Luis Majul en La Cornisa por LN+.

En referencia a la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, y a la aprobación del pliego en el Congreso, Patricia Bullrich indicó que el kirchnerismo tiene la "llave de oro" para avanzar con la designación del juez federal y, ante la pregunta sobre si negociarían con dicho espacio político, aseveró: "O nos quedamos estancados o no hay otra manera".

"La llave de oro de los dos tercios en el Senado la vienen teniendo hace mucho tiempo. Es ineludible esto. ¿Y ellos que quieren con esta llave? Usarla para otra cosa, como ya lo han dicho varios kirchneristas. Hablan de un presidente psiquiátrico al que le quieren meter juicios políticos", advirtió luego la funcionaria y expresidenta del PRO.

Sobre la potencial amenaza que significan los dos tercios en manos del bloque opositor, la ministra de Seguridad añadió: "Nos estamos ordenando para tener nuestro escudo legislativo. Un principio básico para que no te puedan meter un juicio por el solo hecho de querer sacarte porque estas haciendo las cosas bien y cambiando la matriz de la Argentina".

En línea con sus críticas a la oposición, Bullrich también apuntó contra la expresidente Cristina Kirchner por sus recientes críticas a la economía y consideró que "es una persona que está perdiendo poder" y que ve en ella un intentó por volver a ser la "cabeza de la oposición".

"Está perdiendo poder. Dentro de sus bloques y gobernadores, hay movimiento allí. Quieren terminar con el kirchnerismo y sacárselo de encima, quedarse con otro peronismo. Y ese intento de ser protagonistas es lo que la lleva a decir estas cosas. Trata de colarse en el debate", analizó sobre la exmandataria.

En otro tramo de la entrevista la funcionaria se pronunció a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas: "Si Aerolíneas es este estorbo, completamente. El Gobierno no le tendría que dar plata y se tendría que arreglar con la propia. Todo el capital que tiene Aerolíneas es capital de los argentinos. No es de los sindicalistas. Estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas, con que funciones sin que los argentinos pongamos plata", argumentó.

Atentado contra Nicolás Pino y fondos de la SIDE

La ministra de Seguridad también habló sobre el atentado que sufrió recientemente el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuando se le envío un paquete explosivo a su oficina en Juncal, en Palermo, y utilizó el caso de ejemplo para justificar el aumento por decreto de fondos reservados para la SIDE que fue rechazado en pasado 21 de agosto en Diputados.

"Este tipo de cosas pasan desde hace muchos años en la Argentina", consideró la excandidata a presidenta e indicó que la mayoría de los hechos son protagonizados por "anarquistas" y que la entrega de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado buscaba financiar la lucha contra los "terroristas" o "narcocriminales".

Sobre el DNU que fue rechazado y será motivo de debate esta semana en la Cámara alta, Bullrich profundizó: "Estos fondos se piden porque necesitamos tecnologías más avanzadas para lidiar con estos grupos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adelantarnos. Prevenir lo que pueda pasar. Pero para hacerlo, una vez más, se necesita tecnología".

"Todos estos fondos son secretos o reservados porque no nos podemos dar el lujo de que los terroristas sepan qué vamos a comprar. Si no, el terrorista sabe y va a hacer algo para contrarrestarlo", argumentó y cerró: "Argentina tiene que protegerse. Y para protegerse, necesita tecnología que le permita ofrecer respuestas preventivas y rápidas. No hay otra forma".

