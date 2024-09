Daniel Sabsay: "Lijo es el juez más corrupto de Comodoro Py"

El abogado Daniel Sabsay explicó el proceso del veto presidencial y sostuvo que es una facultad regular que le concede la Constitución Nacional al presidente. Por otro lado, definió al juez García-Mansilla como un profesional “impecable” que se diferencia de Ariel Lijo por su “idoneidad ética” y calificó como “complicidad de casta” a la poca indagación que hubo por parte de los legisladores y senadores en la audiencia del juez designado por el Presidente. Además, sostuvo que la ampliación de la Corte le parece una “pésima idea”. “Me remite a la época de Menem con la famosa Corte de la mayoría automática”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Sabsay es abogado constitucionalista, profesor titular y director del posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras cosas, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto Jurídico argentino.

Alejandro Gomel: Se ha aplicado el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria en el boletín oficial, ¿qué opinión le merece? ¿cómo continúa el proceso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El veto observación de una ley, como dice la Constitución, es una facultad del presidente que le concede la Constitución Nacional, es decir que es regular.

El veto puede ser parcial o total, en este caso ha sido total. Dentro de un máximo de diez días debe volver a las cámaras, para saber si estas lo confirman o si insisten. Frente a la insistencia, la ley vuelve a la presidencia y el Presidente debe promulgarla de forma inmediata, en caso de que se de la insistencia que requiere de los dos tercios de los miembros presentes en cada una de las cámaras.

El Gobierno de Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso

AG: ¿Si pasan esos diez días y el Congreso no resuelve, queda firme el veto?

Si, la ley tiene efecto derogatorio.

AG: ¿Y si el Congreso logra juntar esos dos tercios, al Gobierno le queda otra herramienta? ¿Puede judicializarse?

No, no puede judicializarse, porque este es un tema directamente dentro del juego de los poderes políticos: el Ejecutivo y el Legislativo. El judicial no tiene razón para meterse, y no creo que le interese.

Milei se reunió con legisladores aliados y respaldaron su veto

Elizabeth Peger: Me gustaría consultarle sobre el tema del proceso de designación de los jueces de la Corte Suprema, que se inició a partir de las audiencias públicas. ¿Qué expectativas tiene? Como parte de la negociación, algunos sectores políticos del Congreso están planteando la posibilidad de una ampliación de la Corte.

En relación a Lijo, como lo dije desde el primer momento, para mi es el juez más corrupto de Comodoro Py. Por lo tanto, deseo fervientemente que no se lo designe. Por el contrario, García-Mansilla me parece un juez impecable, independientemente de coincidir o no con todas sus decisiones, tiene idoneidad tanto en técnica como en ética, que es lo que requiere un juez para poder ser miembro de la Corte.

Respecto de la situación de Lijo, lo que quedó claro en las audiencias es que, por un lado, se trata de un personaje muy mentiroso, porque hay cosas que no son como él dijo que son y dejaron de manifiesto su mendacidad.

Además, desconoció la Convención Internacional contra toda forma de discriminación contra la mujer, la inexistencia de mujeres en una Corte Suprema en un país democrático no pasa en ningún lado, y puede ser tomada como una forma de discriminación contra la mujer, podría llegar a un proceso de nulidad, la Argentina va a tener responsabilidad internacional por incumplir una convención internacional.

El abogado Daniel Sabsay sostuvo que el juez Ariel Lijo demostró su "mendacidad" en las audiencias en el Senado: "Hay cosas que no son como él dijo".

EP: ¿Le pareció que algunos legisladores y senadores no fueron ‘al hueso’ con las preguntas al juez Lijo en la indagación respecto de algunos cuestionamientos que había con algunos fallos o demoras?

Creo que eso demostró que hubo una complicidad de casta. Salvo el caso de Paoltroni y de Carolina Losada, que fueron sumamente incisivos y que lo dejaron, con varias preguntas y cuestionamientos, sin palabras.

EP: El Presidente ratificó anoche que no piensa revisar las postulaciones. ¿Le parece factible que se avance con alguna iniciativa de ampliación del número de miembros del tribunal?

Creo que sería una idea malísima, me remite a la época de Menem con la famosa Corte de la mayoría automática, cuando se la amplió de 5 a 9, y eso implicó que hubiera fallos que convalidaban cualquier cosa que se le ocurriera al presidente.

No por casualidad hay una admiración tan grande hacia Carlos Menem, que lo quieren transformar en un prócer, además de la cantidad de gente de la familia Menem que está metida en el Gobierno.

Creo que sería una pésima “solución”. La solución estaría en reformular esas dos candidaturas, que requieren los requisitos que exigen tanto la Constitución como las convenciones internacionales, que exigen la presencia de una mujer.

Paoltroni fue expulsado del bloque de la Libertad Avanza en el Senado

AG: En cuanto al funcionamiento, ¿el número de 5 es un buen número?

Para mi no hay número bueno ni malo, lo importante es que sea un número que no esté amañado con quien está al frente del poder político, porque en ese caso queda una Corte cautiva, y no hay independencia ni de la Corte ni de la justicia. Es decir, no hay república, que es lo que está en juego.

VFT