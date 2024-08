El senador Francisco Paoltroni decidió formar este jueves el monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”, luego de que sus colegas de La Libertad Avanza en la Cámara alta decidieran pedir su expulsión alegando "diferencias irreconciliables". En diálogo con la prensa, volvió a criticar la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema que impulsa su propio espacio y sostuvo que el presidente Javier Milei tuvo un "asesoramiento negativo", en referencia a Santiago Caputo.

A horas del hecho, el formoseño se manifestó en redes sociales y expresó: "A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente @JMilei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza".

Luego agregó: "Con valores y principios, desde “Libertad, Trabajo y Progreso” seguiré defendiendo con convicción las ideas de la libertad, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paoltroni amplió sus dichos en las afueras del Congreso, donde dijo que se había reunido con Victoria Villarruel y volvió a dejar en claro su postura sobre Lijo: "Dijimos una justicia independiente y me traes al juez más delincuente de la historia", arremetió.

Las expulsiones de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni complican los planes de Javier Milei en el Congreso

También dijo ser "una persona de campo y de convicciones", en referencia al rechazo contra el candidato que el oficialismo ofreció para que ocupe el lugar vacante en el máximo tribunal de Justicia.

Sobre sus ahora excompañeros de bloque, que presentaron una nota a Villarruel para echarlo, indicó: "Es una decisión que han tomado los colegas y faltan al compromiso electoral".

Respecto a la titular del Senado, sostuvo: "Con Villarruel me reuní y estuvimos charlando sobre lo acontecido. Ella se ha manifestado al igual que yo sobre el juez Lijo".

Tampoco se olvidó de volver a cuestionar a Santiago Caputo, asesor estrella de Milei que compone, en palabras del Presidente, el "triángulo de hierro" junto a su hermana Karina. "Creo que es un error de un asesoramiento malo y negativo que perjudica al Presidente", sostuvo respecto a Lijo y su candidatura.

Villarruel culpó a la prensa por la última interna libertaria: "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares"

Paoltroni y la diputada Lourdes Arrieta, ambos afuera de sus bloques libertarios

Y cerró: "Si hay un compromiso yo lo cumplo. A mí no es "dame un carguito en el PAMI", no. No me cabe ni una".

Las idas y vueltas de Villarruel por el caso Paoltroni

Este jueves por la mañana, desde el entorno de la Vicepresidenta dejaron trascender que iban a rechazar el pedido de expulsión por cuestiones de formalidad. Esto generó que desde el bloque libertario que comanda Ezequiel Atauche corrigieran un error que había tenido la solicitud presentada, donde se pedía apartar a Paoltroni.

Luego, la titular de la Cámara alta explotó en X: "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares".

El enojo de Villarruel obedece a la tensa relación que mantiene con Casa Rosada, desde donde incluso dejaron de invitarla a eventos oficiales. Es por ello que, ante la noticia de que iba a desafiar una orden que venía desde Presidencia, salió a cuestionar al periodismo. "Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde", sostuvo en redes sociales.

Las internas libertarias explotaron en simultáneo en el Congreso: esta semana la diputada Lourdes Arrieta, también de La Libertad Avanza, decidió apartarse de su espacio antes de que la expulsen y formar un monobloque llamado "Fuerzas del cielo - Espacio liberal".

Gi