Expulsar al disidente. Con esa premisa, el Gobierno de Javier Milei se movió rápido y sin contemplaciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El martes Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja; al día siguiente corrió la misma suerte Francisco Paoltroni en el Senado.

No alcanza con morder milanesas: Macri se fue de Olivos sin conseguir lo que quería de Milei

El destino fue el mismo, pero las razones de cada salida tienen matices. Lourdes Arrieta fue apuntada por filtrar información y contar lo que debería "barrerse bajo la alfombra", es decir la visita de diputados a condenados por delitos de lesa humandiad en prisión. La legisladora, que armó su monobloque FE, agitó las aguas además con capturas de chats grupales y proyectos de ley para permitir la prisión domiciliaria a los detenidos de la última dictadura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El caso del formoseño es más fuerte. Francisco Paoltroni se inmoló para frenar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Y sin mediar las consecuencias apuntó con nombre y apellido contra Santiago Caputo, hombre clave en el triángulo de poder al que accede junto a Karina Milei en la mesa chica con el Presidente.

Francisco Paoltroni

Las expulsiones, si bien demuestran la forma de administrar el poder y la autoridad dentro del Gobierno, tendrán consecuencias inmediatas. En el caso de Arrieta, la diputada armó un bloque propio. En diálogo con radio Splendid, la legisladora alertó que "si bien nos dicen que hay que bajar el déficit, hay plata para la SIDE pero no para los jubilados" y adelantó que votará a favor del aumento y el empalme. Es decir, se alineará junto a la oposición en un proyecto clave para el Gobierno.

Arrieta negó cercanía peronista o aislamiento total. En cambio, dijo poder "acercarme a Oscar Zago (extitular del bloque libertario) para conformar un interbloque con dirigentes del PRO".

Lourdes Arrieta.

Con este escenario, la oposición dialoguista tendrá una voluntad más. Una fuente parlamentaria que está dentro del bloque oficialista apuntó a PERFIL: "Nosotros no buscamos a Zago para reordenar esto. Él nos quiere cobrar cara su salida y opera para que sea una suerte de salvador. Pero lo cierto es que se fue solo. Si vuelve será orden del Presidente".

El caso de Paoltroni es también una piedra en el zapato para Milei y sus aspiraciones parlamentarias. Es que el Gobierno tiene solo 7 senadores y ahora será uno menos, en un recinto que ya está listo para jugar de otra manera.

Después de la cena, siguen los focos de tensión entre Milei y Macri

En La Libertad Avanza sabían que el formoseño no aceptaría el pliego de Lijo. Tras la ruptura, ahora habrá que ver que idea tiene el senador cuando lleguen nuevas iniciativas del Gobierno, sobre todo porque el cargo de un senador es de seis años. En lo inmediato, el DNU de los fondos reservados de la SIDE llegará al recinto y es muy factible que Paoltroni dispare contra la iniciativa que usa Santiago Caputo.

Un senador que firmó el documento para expulsarlo habló ante este medio en estricto off the record: "Era inevitable. Lo de Lijo quizás zafaba porque ahí tenía el resguardo de Victoria (Villarruel). Pero cuando se le paró de manos a Caputo todos sabíamos que se había puesto la horca en el cuello. No se puede enfrentar así a quien está al lado del Presidente. Imaginate eso en la época de Kirchner", sostuvo.

RI/ff