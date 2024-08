Después de la cena, siguen los focos de tensión entre Milei y Macri

Después de la cena que mantuvieron Javier Milei y Mauricio Macri, los focos de tensión que todavía existen entre las partes no se disiparon. Al contrario: en el oficialismo están decididos a seguir marcándole la cancha al exmandatario con sus pedidos y reproches, con posturas encontradas alrededor de la SIDE.

Desde el lado del Presidente se encargaron de negar y de manera enfática que el organismo que dirige Sergio Neffert se haya involucrado con pedidos de acceso a expedientes en las causas en las que se denunció espionaje ilegal durante la gestión Macri. “Fue parte de tareas habituales, de reordenamiento de la SIDE y revisión de todas las causas a nivel federal”, explicaron desde los pasillos de Balcarce según le consta a PERFIL.

El armado electoral “a las apuradas” quedó en evidencia

Con el agregado de que, dicen, que el expresidente tiene causas y que eso "es una realidad”. Al mismo tiempo, aseguran que no hubo desplazamientos en el organismo a raíz del tema. En la Casa Rosada, existe un convencimiento total de que Macri “opera” ciertas versiones periodísticas para imponer intereses y desgastar a gente del entorno presidencial, exclusivamente relacionados a los cargos que viene solicitando y la salida de personas muy cercanas al líder libertario, como Santiago Caputo principalmente.

Es más: en el oficialismo aseguran que los pedidos del exmandatario pueden tener un costo político a corto y mediano plazo. “Esta situación de que si no me dan lo que pido, no hago acuerdos en el Congreso que beneficien a toda la sociedad es un costo político que va a terminar pagando el PRO, no nosotros, van a quedar mal parados”, se encarga de recalcar una voz del oficialismo en torno a los deseos de Macri que todavía no se ven materializados.

Aturdido por las derrotas, el Gobierno está inmerso en reproches y pases de factura

Por otro lado, en LLA están convencidos de que se requiere “un disciplinamiento” en los bloques legislativos y que se van a suceder las bajas. Lourdes Arrieta no será la única: como contó PERFIL la semana pasada, Francisco Paoltroni, el senador que desafío a Santiago Caputo, también está afuera. “Es un exsenador de La Libertad Avanza, no se puede tener una agenda en contra de los intereses de Javier Milei”, definieron. Y aseguran que en las próximas horas se conocerá el veto total a la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso.

