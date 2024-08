Organizaciones de izquierda y grupos de jubilados se manifiestan este miércoles frente al Congreso protestando por el veto que el presidente Javier Milei ejecutará contra el aumento a los haberes, que fue aprobado la semana pasada por el Congreso. La policía reprimió con golpes y gas pimienta.

La Policía Federal tiró gas pimienta y se enfrentó con los manifestantes que habían sido convocados por más de 35 organizaciones de jubilados y organizaciones sindicales y partidarias, entre las que se encontraba el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y Unión por la Patria (UP).

"Nos tiraron gas en los ojos. Es una locura, tristísimo", lamentó una jubilada presente en la manifestación sobre el accionar de la policía.

Los diputados Germán Martínez (UP) y Nicolás del Caño (FIT) bajaron de la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para calmar la situación. “Todos los miércoles aquí hay una manifestación de jubilados. La misma Policía ya tiene armado un protocolo donde los acompaña, dan toda la vuelta al Congreso y se movilizan. No sé qué pasó. Todos los miércoles hay una movilización y nunca hay ningún problema. Con Nicolás [Del Caño] y otros diputados hemos acompañado siempre con total orden. Hoy hay una movilización más grande y me parece que lo que hubo fue una decisión de la Policía de tomar una actitud distinta de la que tiene todos los miércoles”, explicó Martínez a LN+.

Por su parte, del Caño manifestó: “Acá está la Policía Federal, cuando siempre está la Policía de la Ciudad. Ahora vino la Federal porque hay una movilización contra el veto anunciado por el Presidente ante la ley jubilatoria que ya salió en las dos cámaras. Estábamos en la comisión. Apenas nos avisaron, bajamos con el diputado Martínez para tratar de que no repriman a los jubilados. No puede ser. Están siempre movilizados y tienen el derecho a movilizarse a Plaza de Mayo”.

Milei anunció que vetaría la Ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en Diputados y el Senado y que promovía el aumento de las jubilaciones con actualizaciones trimestrales. Se trató de una propuesta que tuvo su sanción en la Cámara alta la semana pasada, con 61 votos a favor y ocho en contra -solo los senadores de La Libertad Avanza y la cordobesa de Pro Cármen Álvarez Rivero se opusieron. Sin embargo, pocas horas después de su aprobación, el Presidente se comprometió a vetarla.

Los manifestantes, tras los enfrentamientos, continuaron su recorrido hacia Plaza de Mayo y cortaron temporalmente la Avenida 9 de Julio en su trayecto.

La referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), Ana Valverde sostuvo que el sector pretende que "el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor, indexado mensualmente, y que hoy en día está calculada en 900 mil pesos", según había aclarado este martes en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Valverde remarcó que son "millones de personas jubiladas" que cobran "sobre la base de 225 mil pesos" y que eso no solo de estar "al borde de la pobreza", sino que los encuentra más cerca de "la indigencia total".

